Lượng khách đường hàng không tăng 50% trong nửa đầu năm

Cục Hàng không Việt Nam đã đưa ra nhận định trên. Dịp cao điểm hè năm năm nay, thị trường hàng không nội địa Việt Nam dự báo tăng từ 7 - 10% so cùng kỳ năm 2019 với sản lượng từ 3,5 - 4,5 triệu khách/tháng (các tháng 6, 8) đến 4,2 - 4,5 triệu khách vào tháng 7.

Hiện các hãng hàng không Việt Nam đều xây dựng kế hoạch tăng chuyến so với lịch bay thường lệ, tập trung vào các đường bay có đến các điểm có nhu cầu du lịch lớn từ Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt, Quy Nhơn, Tuy Hòa…; trong đó, có nhiều đường bay kết nối các điểm du lịch như Vinh - Phú Quốc/Cam Ranh, Thanh Hóa - Phú Quốc, Cần Thơ - Đà Lạt…

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm, các hãng hàng không Việt Nam hiện đang khai thác 66 đường bay kết nối Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với 19 cảng hàng không địa phương khác với trên 650 chuyến bay mỗi ngày.

Bên cạnh việc tăng tần suất khai thác các đường bay hiện hữu, các hãng hàng không Việt Nam cũng khai thác một số đường bay mới như Vietjet Air mở mới đường bay Cần Thơ - Vân Đồn hay Bamboo Airways mở mới đường bay Hà Nội - Cà Mau.

Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng thị trường hành khách ước đạt 34,7 triệu khách, tăng 49,6% so với cùng kỳ 2022; trong đó, khách quốc tế đạt 14,7 triệu khách, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ 2022, bằng 73,5% so cùng kỳ 2019; khách nội địa đạt 20 triệu khách, giảm 3,4% so với cùng kỳ 2022 nhưng tăng 8,1% so cùng kỳ 2019.

Tổng thị trường hàng hóa qua đường hàng không ước đạt 483 nghìn tấn, giảm 26% so với cùng kỳ 2022; trong đó hàng hóa quốc tế đạt 405.000 tấn, giảm 30% so với cùng kỳ 2022; hàng hóa nội địa đạt 77,6 nghìn tấn, tăng 10% so với cùng kỳ 2022.

Cục Hàng không Việt Nam nhận định hoạt động vận tải hàng không 6 tháng đầu năm về cơ bản đáp ứng nhu cầu của hành khách. Thị trường nội địa tiếp tục có sự tăng trưởng so cùng kỳ 2019 trong khi thị trường quốc tế đang dần hồi phục, ở mức xấp xỉ 74% so cùng kỳ 2019 (năm trước dịch COVID-19).

Thị trường vận chuyển hàng không quốc tế đang phục hồi với sự tham gia khai thác trở lại của nhiều hàng hàng không quốc tế tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 72% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó các tháng 5, 6 đã đạt được gần 80% so cùng kỳ 2019.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, dự báo trong các tháng cuối năm, thị trường hàng không quốc tế sẽ tiếp tục hồi phục với tốc độ hồi phục của thị trường sẽ nhanh hơn các tháng đầu năm 2023.

Hiện có 52 hãng hàng không nước ngoài và 5 hãng hàng không Việt Nam khai thác thị trường quốc tế với 143 đường bay kết nối 29 quốc gia vùng lãnh thổ là ở Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Á và châu Phi tới Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt.

Một số thị trường có sự tăng trưởng cao so với trước dịch như: Thái Lan, Indonesia, Australia (tăng 10 - 30% so với năm 2019), thị trường Nhật Bản đã đạt xấp xỉ cùng kỳ 2019. Một số thị trường khác như Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu đang đang có sự hồi phục nhanh và đặc biệt là thị trường Ấn Độ (thị trường mới) có sự phát triển rất nhanh.

Dù vậy, một số thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), có tốc độ hồi phục chậm hơn so với tổng thể. Từ Lịch bay mùa Hè 2023, các hãng hàng không Việt Nam đã đẩy mạnh hoạt động khai thác từ các cảng hàng không Đà Nẵng, Cam Ranh đến Hàn Quốc, Trung Quốc.

Ngoài ra các hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways) cũng mở thêm các đường bay mới đến các điểm ở Ấn Độ, Australia, Kazakstan và đáng chú ý là các hãng hàng không Việt Nam và Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc khai thác các đường bay từ Cam Ranh, Đà Nẵng, Đà Lạt đến hơn 40 thành phố ở Trung Quốc theo hình thức thuê chuyến và thuê chuyến du lịch để phục vụ khách du lịch.

Hoạt động khai thác quốc tế đến Việt Nam không bó hẹp ở các cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất mà đã được khôi phục và mở rộng ở các cảng hàng không quốc tế khác như Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt.