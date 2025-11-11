Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương tối thiểu 2026: Không cắt giảm chế độ làm thêm, thưởng Tết

11-11-2025 - 17:18 PM | Xã hội

Từ 1-1-2026, lao động qua đào tạo và làm việc đặc thù sẽ nhận lương tối thiểu cao hơn ít nhất 7%, đảm bảo thu nhập tương xứng với công việc.

Từ ngày 1-1-2026, người lao động làm việc qua đào tạo hoặc đảm nhận công việc đặc thù sẽ được hưởng mức lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu mới. Quy định này cũng áp dụng cho lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm đảm bảo thu nhập tương xứng với trình độ và tính chất công việc.

Lương tối thiểu 2026: Không cắt giảm chế độ làm thêm, thưởng Tết- Ảnh 1.

Từ ngày 1-1-2026, người lao động qua đào tạo và làm việc trong điều kiện đặc thù sẽ nhận lương tối thiểu cao hơn ít nhất 7%

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, khi điều chỉnh lương tối thiểu, người sử dụng lao động không được cắt giảm các khoản lương và chế độ hiện có, bao gồm lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm, các chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các quyền lợi khác theo pháp luật lao động. Các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc thỏa thuận pháp lý khác sẽ tiếp tục được thực hiện.

Cụ thể, người lao động làm công việc đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề sẽ được trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu; với công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức lương được trả cao hơn ít nhất 7% so với công việc tương đương trong điều kiện bình thường.

Các trường hợp điều chỉnh địa bàn áp dụng mà mức lương tối thiểu thấp hơn mức hiện hành sẽ được thực hiện theo mức cũ cho đến khi có quy định mới.

Từ năm 2014 đến nay, lương tối thiểu đã trải qua nhiều lần điều chỉnh với mức tăng dao động từ 5,3% đến 15,2%, trong đó mức tăng từ ngày 1-1-2026 là 7,2%. Lương tối thiểu được xác lập theo vùng, nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động và gia đình, đồng thời dựa trên các yếu tố kinh tế như chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, cung-cầu lao động, năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp rà soát, điều chỉnh các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế nội bộ để bảo đảm phù hợp với mức lương mới, đồng thời duy trì công bằng và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Đề xuất mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

Theo Huỳnh Như

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam Phùng Thị Thanh

Bắt tạm giam Phùng Thị Thanh Nổi bật

MỚI: Buộc THÔI VIỆC Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT có clip thân mật cùng nhiều phụ nữ

MỚI: Buộc THÔI VIỆC Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT có clip thân mật cùng nhiều phụ nữ Nổi bật

Người đàn ông lao ô tô vào đám đông, gây hỗn loạn trong đêm ở Nghệ An: Hé lộ nguyên nhân

Người đàn ông lao ô tô vào đám đông, gây hỗn loạn trong đêm ở Nghệ An: Hé lộ nguyên nhân

17:00 , 11/11/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 11-11: Xổ số miền Nam - Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

Kết quả xổ số hôm nay, 11-11: Xổ số miền Nam - Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

16:38 , 11/11/2025
Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

16:26 , 11/11/2025
Công an vào cuộc xác minh vụ khách sạn ở Hà Nội "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc

Công an vào cuộc xác minh vụ khách sạn ở Hà Nội "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc

16:15 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên