Trong showbiz Hoa ngữ, chuyện các ngôi sao cạnh tranh về độ nổi tiếng, giá trị thương mại hay khối tài sản cá nhân vốn không phải điều hiếm gặp. Thế nhưng, có những người gần như không cần lên tiếng khẳng định vị thế của mình, vẫn được công nhận ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với phần còn lại của giới giải trí. Lưu Diệc Phi chính là trường hợp như vậy.

Không ồn ào, không chiêu trò, cũng hiếm khi tham gia vào những cuộc đua danh tiếng trên mạng xã hội, nhưng "thần tiên tỷ tỷ" vẫn luôn là cái tên giữ được sức hút bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ. Mới đây, chỉ bằng một bức ảnh hậu trường đăng tải trước giờ G dự kiện, nữ diễn viên đã khiến dân tình phải trầm trồ khi vô tình để lộ danh sách những thương hiệu mà cô đang làm người đại diện. Và khi nhìn vào bức ảnh ấy, cư dân mạng phải cảm thán: "Lưu Diệc Phi không hơn thua, Lưu Diệc Phi hơn hẳn".

Không cần lên tiếng khẳng định vị thế, "thần tiên tỷ tỷ" vẫn khiến công chúng phải công nhận một điều: cô không hơn thua ai cả, bởi cô đã ở một đẳng cấp khác. Ảnh: Sina.

Chỉ đăng một bức ảnh, vô tình khoe luôn 7 hợp đồng đại diện thương hiệu cao cấp

Vào 17/6, Lưu Diệc Phi được mời tham dự sự kiện W Movie Tonight và chia sẻ loạt ảnh chuẩn bị lên đường trên trang cá nhân. Đây vốn là hoạt động cập nhật lịch trình rất bình thường đối với một ngôi sao hạng A. Tuy nhiên, với sức ảnh hưởng đặc biệt của nữ diễn viên sinh năm 1987, những bức ảnh tưởng chừng đơn giản ấy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Nguyên nhân là người hâm mộ phát hiện trong bức ảnh có sự xuất hiện cùng lúc của hàng loạt thương hiệu lớn mà Lưu Diệc Phi đang đảm nhận vai trò đại sứ hoặc người phát ngôn. Danh sách được nhắc tới bao gồm Shiseido, Jo Malone, Bobbi Brown, Bvlgari, Louis Vuitton, Luckin Coffee và Luxeed.

Lưu Diệc Phi đăng 1 bức ảnh, nhưng dân tình đã zoom cận và soi ra 7 thương hiêu cao cấp mà cô làm người đại diện. Ảnh: Sina.

Nếu nhìn riêng từng cái tên, đây đều là những thương hiệu có vị thế hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Shiseido là "ông lớn" ngành mỹ phẩm Nhật Bản. Jo Malone nổi tiếng toàn cầu với các dòng nước hoa cao cấp. Bobbi Brown là thương hiệu mỹ phẩm được nhiều ngôi sao yêu thích. Bvlgari thuộc nhóm thương hiệu trang sức và đồng hồ xa xỉ hàng đầu thế giới. Louis Vuitton là biểu tượng của ngành thời trang cao cấp. Trong khi đó, Luckin Coffee và Luxeed lại là những tên tuổi đang có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực F&B và ô tô tại thị trường Trung Quốc.

Điều khiến dân mạng thích thú là Lưu Diệc Phi không hề có động thái quảng cáo công khai hay cố tình "khoe" các hợp đồng của mình. Cô chỉ đơn giản đăng ảnh hậu trường khoe nhan sắc. Nhưng với số lượng thương hiệu đình đám xuất hiện cùng lúc, bài đăng chẳng khác nào một "triển lãm hợp đồng đại sứ" thu nhỏ. Nhiều bình luận hài hước xuất hiện ngay sau đó trên khắp các diễn đàn: "Người khác khoe outfit đi sự kiện, Lưu Diệc Phi khoe luôn dàn hợp đồng quảng cáo tiền tỷ", "Chỉ một bức ảnh, Lưu Diệc Phi đã khiến mọi người phải lác mắt trầm trồ", "Lưu Diệc Phi quá đẳng cấp".

Nhiều cư dân mạng hài hước bình luận rằng người khác đi sự kiện để khoe váy áo, còn Lưu Diệc Phi lại tiện thể khoe luôn cả "list hợp đồng quảng cáo". Ảnh: Sina.

Theo tờ Sohu, bức ảnh hiện diện 7 thương hiệu nói trên cho thấy sức hút thương mại bền vững hiếm có của nữ diễn viên. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi vẫn là gương mặt được nhiều thương hiệu lớn săn đón. Điều này không chỉ đến từ danh tiếng mà còn nhờ hình ảnh sạch, ổn định và gần như không vướng bê bối nghiêm trọng của "thần tiên tỷ tỷ".

Với vị thế ngôi sao hạng A, mức thù lao quảng cáo của Lưu Diệc Phi luôn nằm trong nhóm cao nhất Cbiz. Theo nhiều nguồn tin, mỗi hợp đồng đại diện thương hiệu của nữ diễn viên có giá trị khoảng 25 triệu NDT (gần 90 tỷ đồng). Trong bối cảnh thị trường giải trí Hoa ngữ cạnh tranh khốc liệt và địa vị nghệ sĩ thay đổi liên tục, việc duy trì giá trị thương mại ở đỉnh cao suốt nhiều năm là điều không phải ngôi sao nào cũng làm được như Lưu Diệc Phi.

Mỗi hợp đồng đại diện thương hiệu của nữ diễn viên có giá trị khoảng 25 triệu NDT (gần 90 tỷ đồng). Ảnh: Sina.

Không chỉ nổi tiếng, Lưu Diệc Phi còn là một trong những "phú bà" của showbiz Hoa ngữ

Không chỉ được giới nghệ thuật và quảng cáo săn đón, có giá trị thương mại cao, Lưu Diệc Phi còn sở hữu khối tài sản khiến ai cũng trầm trồ. Sinh năm 1987, cô nổi tiếng từ rất sớm, 15-16 tuổi đã vang danh Cbiz. Lưu Diệc Phi ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn kinh điển như Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ, Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Vài năm trở lại đây, cô gặt hái thành công ở mảng truyền hình, với các bộ phim như của Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió và Câu Chuyện Hoa Hồng.

Danh tiếng kéo dài hơn hai thập kỷ đã mang lại cho nữ diễn viên nguồn thu khổng lồ từ phim ảnh, quảng cáo, sự kiện thương mại và đầu tư. Ước tính tài sản của Lưu Diệc Phi đã vượt 1,23 tỷ NDT (hơn 4.300 tỷ đồng). Cô sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu xa xỉ, siêu xe đắt đỏ, và đặc biệt là dinh thự rộng nghìn tỷ khoảng 16.700m2 nằm tại khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh (Trung Quốc). Diện tích dinh thự của Lưu Diệc Phi rộng gấp 4 lần một sân bóng mini. Nơi nữ diễn viên sống được ví như một khu nghỉ dưỡng riêng biệt giữa lòng thủ đô Trung Quốc. Toàn bộ khuôn viên được bao quanh bởi hệ thống tường cao cùng đội ngũ bảo vệ túc trực thường xuyên. Sự riêng tư gần như được đảm bảo tuyệt đối, giúp nữ diễn viên tránh khỏi sự làm phiền của cánh săn ảnh và truyền thông.

Lưu Diệc Phi ước tính sở hữu khối 1,23 tỷ NDT (hơn 4.300 tỷ đồng). Ảnh: Sina.

Căn biệt thự nghìn tỷ rộng gấp 4 lần sân bóng mini của "thần tiên tỷ tỷ". Ảnh: Weibo.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi được xem là sao nữ “đắt giá” bậc nhất Cbiz. Có sự nghiệp thành công, khối tài sản kếch xù và nhan sắc "thần tiên" gây thương nhớ, nhưng ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn lẻ bóng. Tính từ lúc vào nghề cho đến nay, minh tinh hàng đầu chỉ duy nhất công khai tài tử Song Seung Hun là bạn trai. Họ đường ai nấy đi vào năm 2018. Sau cuộc tình đổ vỡ với nam thần xứ Hàn, Lưu Diệc Phi kín tiếng đời tư và không hẹn hò với ai suốt nhiều năm qua.

Đến nay, Song Seung Hun là mối tình duy nhất được Lưu Diệc Phi công khai. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu