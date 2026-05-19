Lưu ý quan trọng về xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc từ 1/6

Ngày 18/5, UBND tỉnh Vĩnh Long triển khai các văn bản liên quan thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu, cơ sở kiểm nghiệm.

Khuyến cáo mới

Quy định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) về quản lý đăng ký doanh nghiệp (DN) sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài, có hiệu lực từ 1/6/2026.

Vĩnh Long hiện có hơn 1.000 mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) thông tin, với quy định 280, GACC có thể kiểm tra lại DN, đánh giá lại hệ thống an toàn thực phẩm. Nếu DN vi phạm sẽ bị yêu cầu khắc phục hoặc tạm dừng nhập khẩu. GACC có thể hủy đăng ký nếu vi phạm nghiêm trọng, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm không đảm bảo, cung cấp tài liệu giả, không hợp tác điều tra, chuyển nhượng mã đăng ký trái phép.

Ngoài ra, Trung Quốc có thể tạm dừng nhập khẩu từ một quốc gia. Khi đó, không tiếp nhận đăng ký mới.

Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải giám sát DN xuất khẩu; giới thiệu DN đăng ký với GACC; kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm; báo cáo khắc phục khi có vi phạm. Nếu phát hiện rủi ro, phải tạm dừng xuất khẩu và khắc phục.

Sở NN&MT Vĩnh Long cho biết đang xây dựng kế hoạch tập huấn và hướng dẫn nông dân quy trình canh tác sầu riêng bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát Cadimi. Rà soát các phòng phân tích, kiểm nghiệm chất lượng đáp ứng các quy định của Trung Quốc để làm hồ sơ xin tham gia kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm trên quả tươi xuất khẩu vào nước này.

Quản lý khó khăn, thiếu kiểm nghiệm

Toàn tỉnh Vĩnh Long có gần 123.000 ha dừa và hơn 98.100 ha cây ăn trái các loại. Đến nay có 1.006 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói (733 mã số vùng trồng xuất khẩu, 202 mã số vùng trồng nội địa, 71 mã số cơ sở đóng gói).

Ngành nông nghiệp Vĩnh Long đang xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn nông dân quy trình canh tác sầu riêng kiểm soát Cadimi.

Theo Sở NN&MT Vĩnh Long, công tác giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói sau khi được cấp mã số còn nhiều hạn chế do cán bộ ít, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Liên kết giữa các bên chưa chặt chẽ. Tình trạng dư lượng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật như Cadimi, vàng O... thường xuyên xảy ra nếu không kiểm soát tốt.

Nhu cầu kiểm định chất lượng nông sản xuất khẩu và cung ứng cho các chuỗi siêu thị tăng cao. Tuy nhiên, tại Vĩnh Long chưa có đơn vị kiểm nghiệm.

Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - giao Sở NN&MT khẩn trương rà soát, chuyển đổi các mã số vùng trồng nội địa sang mã số phục vụ xuất khẩu. Chậm nhất đến ngày 15/6, tất cả mã số vùng trồng đang hoạt động phải hoàn thành chuyển đổi.

Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Từ nay đến 25/5, Sở NN&MT chủ trì, phối hợp các bên hoàn thiện hồ sơ xây dựng mã số vùng trồng, bảo đảm thực hiện nhanh, chặt chẽ, tránh hình thức, qua loa. Khẩn trương thống kê toàn bộ diện tích sản xuất, mã số vùng trồng và từng loại cây trồng. Nhanh chóng xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, hỗ trợ DN, hợp tác xã.

Ông Hòa cũng yêu cầu Công an tỉnh phối hợp rà soát, nắm tình hình sử dụng mã số vùng trồng, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.