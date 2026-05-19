'Thủ phạm' khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt

Chia sẻ với PV Tiền Phong ngày 18/5, ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung - cho hay, mới đầu mùa hè nhưng lượng điện tiêu thụ đã bắt đầu “nóng” theo từng ngày.

“Vào mùa nắng nóng, việc sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát tăng cao là nguyên nhân chủ yếu khiến hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng mạnh”, ông Khánh nói.

Sử dụng các thiết bị làm mát không hợp lý khiến hoá đơn tiền điện nhảy vọt.

Nguyên nhân không chỉ đến từ tần suất sử dụng tăng mà còn do thói quen vận hành thiết bị chưa hợp lý. Việc cài đặt điều hòa ở nhiệt độ quá thấp, sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn hoặc không đảm bảo độ kín của phòng khiến máy phải hoạt động liên tục ở cường độ cao, làm tăng đáng kể lượng điện năng tiêu thụ.

Từ thực tế này, người dân hoàn toàn có thể kiểm soát mức chi phí này thông qua việc điều chỉnh hành vi sử dụng. Cụ thể, nên cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức từ 26-28°C, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả lưu thông không khí lạnh; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm; tắt các thiết bị khi không cần thiết và ưu tiên sử dụng thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng .

Bên cạnh đó, việc đảm bảo độ kín của phòng khi sử dụng điều hòa, sử dụng rèm che nắng để hạn chế bức xạ nhiệt, vệ sinh thiết bị định kỳ và theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng ngày cũng là những giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc giảm chi phí tiền điện.

Nhân viên điện lực hướng dẫn người dân dùng điện an toàn, tiết kiệm trong mùa nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, nắng nóng có xu hướng gia tăng cả về cường độ và phạm vi trên toàn quốc. Hiện tượng này xuất hiện sớm từ tháng 4, mở rộng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tháng 5. Đặc biệt, trong các tháng 7, 8, 9, số ngày nắng nóng được dự báo nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm ngoái.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung chia sẻ thêm, sản lượng điện sinh hoạt tăng cao tạo áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện. Đơn vị ghi nhận công suất cực đại Pmax ngày 15/5 đạt 4.590 MW, lập đỉnh mới trong năm nay.