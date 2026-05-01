Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 72.290 ô tô nguyên chiếc với tổng kim ngạch khoảng 1,75 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xe nhập khẩu tăng 11,22%, trong khi giá trị nhập khẩu tăng mạnh 25,2%.

Dù vậy, nếu chỉ tính riêng tháng 4, lượng xe nhập khẩu chỉ đạt 16.580 xe với tổng trị giá khoảng 433,82 triệu USD, giảm 34,35% về lượng và 26,43% về giá trị so với tháng 3.

Với cùng kỳ tháng 4/2025, số lượng ô tô nhập về cũng giảm 11,4% nhưng tổng trị giá vẫn tăng nhẹ 2,57%. Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá của các dòng xe nhập khẩu đang có xu hướng đi lên.

ASEAN tiếp tục là nguồn cung ô tô lớn nhất cho Việt Nam với 45.074 xe được đưa vào thị trường trong nước trong 4 tháng đầu năm. Tổng giá trị nhập khẩu từ khu vực này đạt khoảng 734,61 triệu USD, tương đương 62,35% tổng lượng xe nhập khẩu cả nước.

Tuy nhiên, tỷ trọng của ASEAN đã giảm đáng kể so với mức 73,8% cùng kỳ năm ngoái. Điều này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cơ cấu nguồn cung ô tô tại Việt Nam.

Indonesia hiện là quốc gia xuất khẩu ô tô lớn nhất sang Việt Nam với 27.170 xe, tăng 13,61% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Thái Lan đứng thứ hai với 17.904 xe nhưng ghi nhận mức giảm mạnh 25,56%.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở sự tăng tốc của xe nhập khẩu từ Trung Quốc. Thị trường này đã vươn lên trở thành nguồn cung ô tô lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ đứng sau toàn khối ASEAN.

Trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 23.723 xe từ Trung Quốc, tăng tới 68,61% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị nhập khẩu cũng tăng mạnh 85,69%.

Nhờ tốc độ tăng trưởng cao, thị phần xe Trung Quốc tại Việt Nam đã mở rộng nhanh từ 21,65% lên 32,82%. Đây là mức tăng rất đáng chú ý trong bối cảnh nhiều thương hiệu Trung Quốc liên tục gia nhập thị trường, đặc biệt ở nhóm xe điện, SUV và crossover có giá bán cạnh tranh.

Ngoài ASEAN và Trung Quốc, Việt Nam còn nhập khẩu ô tô từ nhiều thị trường khác nhưng với quy mô nhỏ hơn đáng kể. Nhật Bản chiếm 2,15% tổng lượng xe nhập khẩu. Ô tô từ Liên minh châu Âu chiếm 0,6%. Các thị trường như Ấn Độ, Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Nga đều có tỷ trọng dưới 0,5%.

Báo cáo cũng cho thấy mức giá nhập khẩu ô tô bình quân giữa các quốc gia có sự chênh lệch rất lớn. Trong 4 tháng đầu năm 2026, giá nhập khẩu trung bình đạt khoảng 24.252 USD (khoảng 630 triệu đồng) cho mỗi xe, tăng 12,57% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 4/2026, mức giá bình quân tăng lên 26.165 USD (khoảng 680 triệu đồng) mỗi chiếc.

Ấn Độ là thị trường có giá xe xuất khẩu sang Việt Nam thấp nhất với mức trung bình khoảng 5.215 USD (xấp xỉ 135 triệu đồng) mỗi chiếc. Ở chiều ngược lại, Nga là quốc gia có đơn giá cao nhất khi giá xe nhập khẩu bình quân lên tới 403.590 USD (khoảng 10,5 tỷ đồng) mỗi chiếc.

Hàn Quốc cũng nằm trong nhóm có giá trị nhập khẩu cao khi giá xe bình quân đạt gần 95.000 USD (tương đương khoảng 2,47 tỷ đồng) mỗi chiếc, tăng gần 190% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến trong những tháng đầu năm 2026 cho thấy thị trường ô tô nhập khẩu tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn. Trong khi ASEAN vẫn giữ vai trò chủ lực, các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng hiện diện rất nhanh và dần gia tăng sức ảnh hưởng trên thị trường trong nước.