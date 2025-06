LUX Holdings: Tăng tốc đầu tư – bứt phá phân phối bất động sản

Nhiều chuyên gia nhận định đây chính là "siêu chu kỳ" của ngành địa ốc. Nắm bắt cơ hội này, LUX Holdings – đơn vị phân phối và đầu tư bất động sản uy tín – chính thức quay trở lại thị trường miền Nam với chiến lược phát triển tổng lực, song song ở cả hai lĩnh vực: đầu tư và phân phối.

Trong lần trở lại này, LUX Holdings thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với tầm nhìn dài hạn, xây dựng nền tảng nhân sự, công nghệ và đối tác vững chắc nhằm đồng hành cùng sự phục hồi và bùng nổ của thị trường từ 2025 đến 2030. Ông Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch HĐQT LUX Holdings nhận định: "Siêu chu kỳ miền Nam chính thức bắt đầu với sự thay đổi toàn diện về cấu trúc đô thị – một giai đoạn chưa từng có trong lịch sử. Kỷ nguyên mới sẽ xuất hiện những siêu đô thị vùng ven, cụm đô thị biển đẳng cấp thế giới, hệ thống giao thông khu vực được kiện toàn với hệ thống cao tốc liên vùng, hệ thống đường sắt đô thị đến các cảng hàng không quốc tế... Đây chính là sự khẳng định miền Nam sẽ trở thành lá cờ đầu phát triển của cả nước và là hình ảnh đại diện cho sự thịnh vượng của Việt Nam trên trường quốc tế".

Với tinh thần tiên phong và khát vọng chinh phục, LUX Holdings khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng nhà đầu tư, đối tác chiến lược và các chủ đầu tư lớn, cùng nhau kiến tạo nên một kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc. Việc mở rộng quy mô và tái cấu trúc toàn diện cho thấy tầm nhìn sâu rộng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của LUX Holdings trong giai đoạn mới này.

LUX Holdings đẩy mạnh phát triển hệ thống, tập trung xây dựng và đào tạo đội ngũ thị trường miền Nam.

Chỉ trong vòng 45 ngày kể từ khi bấm nút tái khởi động, LUX Holdings đã liên tiếp đưa vào vận hành 4 trung tâm giao dịch bất động sản tại các thị trường chiến lược gồm Long An, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, quy tụ gần 200 nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống phân phối, công ty còn tập trung triển khai hoạt động đào tạo, khảo sát thị trường, cập nhật kiến thức đầu tư, tư duy tài chính cho đội ngũ chuyên viên nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn tăng tốc.

Điểm sáng trong chiến lược phát triển lần này của LUX Holdings chính là việc trở thành đối tác chiến lược của các "ông lớn" trong ngành bất động sản như Vinhomes, Sun Property, Masterise Homes, và gần đây nhất là Tập đoàn Đất Xanh. Trong tháng 5/2025, LUX Holdings chính thức được công nhận là đại lý phân phối chiến lược của loạt siêu dự án nổi bật tại miền Nam. Đó là các dự án: Vinhomes Green City – biểu tượng sống mới của Vinhomes tại khu vực Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh, Blanca City by Sun Group – đô thị biển kiểu mẫu tại thành phố Vũng Tàu, LUMIÈRE Midtown – dự án căn hộ cao cấp của Masterise Homes, The Privé – tổ hợp căn hộ cao cấp của Tập đoàn Đất Xanh.

Chỉ trong tháng 5/2025, LUX Holdings trở thành đơn vị phân phối F1 của nhiều dự án lớn.

Song song với việc phát triển nội lực và nâng cao chất lượng đội ngũ, LUX Holdings còn đặc biệt chú trọng đến việc mở rộng hệ sinh thái phân phối thông qua hợp tác chiến lược với các đại lý uy tín hàng đầu trên thị trường. Các đối tác của công ty đều là những đơn vị có kinh nghiệm lâu năm, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu thị trường địa phương và cam kết đồng hành dài hạn. Việc xây dựng mạng lưới phân phối đa tầng này sẽ là nền tảng vững chắc để LUX Holdings hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kết nối giao dịch bất động sản hàng đầu tại miền Nam trong giai đoạn tới.

Với tinh thần quyết tâm bứt phá, LUX Holdings sẵn sàng chinh phục những cơ hội mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực phân phối bất động sản, LUX Holdings còn đang tăng tốc triển khai mảng đầu tư với các hoạt động góp vốn, hợp tác phát triển, đồng hành cùng chủ đầu tư trong giai đoạn xây dựng dự án. Đây sẽ là bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế doanh nghiệp và tạo dựng hệ sinh thái bất động sản đa dạng, bền vững.

Hướng đến tương lai, LUX Holdings đặt mục tiêu trở thành đơn vị đầu tư và phân phối bất động sản hàng đầu khu vực miền Nam, với kế hoạch mở rộng quy mô lên 600 nhân sự vào cuối năm 2025, cùng hệ thống chi nhánh phủ khắp các thị trường trọng điểm. Không chỉ mang đến những sản phẩm tốt, LUX Holdings còn kỳ vọng sẽ trở thành nơi quy tụ những người có chung chí hướng, tạo ra giá trị thật cho nhà đầu tư và cộng đồng.

Công ty Cổ phần LUX Holdings Việt Nam

Địa chỉ: Số 23 ngõ 161/64 phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Hotline: 08.1900.6288

Website: https://luxholdings.vn/

Hệ thống văn phòng:

Hồ Chí Minh:

- Số 168 Cao Đức Lân, KĐT An Phú, An Khánh, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức

- M5-48 KĐT Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, Tp. Thủ Đức

Bà Rịa - Vũng Tàu:

- TM-VP2_17 KĐT Lavida Residences, Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Tp. Vũng Tàu

Long An:

- E10 Đường 3 Tháng 2, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà