Luxora Bắc Giang chính thức được cấp phép mở bán

Pháp lý hoàn chỉnh - Củng cố niềm tin thị trường

Dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý bao gồm: quyền sử dụng đất; quy hoạch chi tiết 1/500; hồ sơ thiết kế xây dựng; giấy phép xây dựng; tài liệu nghiệm thu về phần móng, phần ngầm nhà ở và hệ thống phòng cháy chữa cháy. Giấy phép được cấp theo căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; Luật Kinh doanh Bất động sản số 29/2023/QH15; Nghị định 96/2024/NĐ-CP; các Nghị định liên quan đến kinh doanh, quản lý, phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng trong quá trình giao dịch.

Đại diện đơn vị phát triển cho biết, việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật – pháp lý trong từng giai đoạn đã giúp Luxora Bắc Giang đáp ứng toàn diện các điều kiện mở bán, sẵn sàng giới thiệu sản phẩm ra thị trường trong thời gian tới.

Tín hiệu tiến độ thi công tích cực - Sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc

Song song với pháp lý, dự án đã hoàn thiện thi công phần móng, tầng hầm và đạt cốt 00 – cột mốc quan trọng trước khi bước vào thi công phần thân. Đây là minh chứng cho năng lực triển khai đồng bộ, khẳng định cam kết tiến độ từ chủ đầu tư.

Hiện tại, các hạng mục thấp tầng và hạ tầng cảnh quan đang được đẩy nhanh triển khai, hướng đến mục tiêu bàn giao đúng kế hoạch đã dự kiến.

Không gian sống nghỉ dưỡng, khẳng định vị thế tinh anh

Tọa lạc tại khu đô thị phía Nam, trung tâm phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Luxora sở hữu lợi thế vị trí đắt giá khi kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và các tuyến vành đai đô thị. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố, khu công nghiệp lớn và các tiện ích ngoại khu hiện hữu.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị đa chức năng, gồm nhà phố liền kề, biệt thự song lập, shophouse và hai tòa tháp căn hộ cao 28 tầng. Thiết kế vẻ ngoài được lấy cảm hứng từ lưỡi gươm Yên Thế và viền tòa tháp tượng trưng cho sông Thương thể hiện giao thoa giữa kiến trúc và văn hóa bản sắc vùng miền. Tổng cộng, Luxora Bắc Giang cung cấp 640 căn hộ 2–4 phòng ngủ và 48 căn duplex cao cấp, với diện tích từ 70–233m². Tất cả sản phẩm sở hữu 2–4 mặt thoáng, lô gia riêng và cửa sổ lớn, đón trọn ánh sáng tự nhiên.

Hệ thống tiện ích nội khu nổi bật với 68 tiện ích bao gồm khu Onsen, sân pickleball trong nhà, ba tầng để xe, hai khu vườn sky garden, cloud forest, bể bơi trong nhà, gym, spa và trung tâm thương mại. Toàn bộ dự án được quản lý vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn sống cao cấp và ổn định dài hạn cho cộng đồng cư dân tương lai.

Với nền tảng pháp lý vững chắc và tiến độ xây dựng tích cực, Luxora Bắc Giang sẽ triển khai các hoạt động tiếp theo trong quý III và IV/2025. Đây là bước đi chiến lược trong hành trình phát triển thương hiệu bất động sản cao cấp Luxora tại miền Bắc, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm sở hữu pháp lý rõ ràng, tiềm năng gia tăng giá trị và chất lượng vận hành vượt trội.

Thông tin liên hệ & tư vấn chi tiết dự án Luxora Bắc Giang:

Địa chỉ: Quảng trường phố đi bộ, Khu số 2, Khu đô thị phía Nam, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 1800 3395

Website: https://vr360.ai.vn/vr360-luxora-bac-giang/