Lý do "bộ mặt thật" của Nguyễn Hoàng Diệu Vy (Mejusv) - founder có tiếng ở Hà Nội dậy sóng: Chính chủ lên tiếng

Với những ai thường xuyên theo dõi các hot girl trên MXH, hẳn cũng đã biết đến Nguyễn Hoàng Diệu Vy (SN 2000, Hà Nội) - một “nàng thơ”, founder có tiếng trong mô hình kinh doanh F&B (hiện tại đã dừng hoạt động). Trang instagram Mejusv của Diệu Vy hiện có tới 58,5k người theo dõi, cũng là nơi để cô bạn chia sẻ về cuộc sống thường ngày của mình.

Tuy nhiên mới đây, Diệu Vy trở thành tâm điểm trên Threads...

Diệu Vy được nhiều người biết đến là "nàng thơ" Hà Nội, founder trẻ tuổi trong lĩnh vực F&B

Nguồn cơn xuất phát từ story so sánh chồng với Hứa Quang Hán

Theo đó, mọi chuyện xuất phát từ một chiếc story khoe chồng của Diệu Vy trên trang cá nhân của mình. Cô đăng tải hình ảnh góc nghiêng của chồng, kèm theo đó là những chia sẻ liên quan đến Hứa Quang Hán. Diệu Vy bày tỏ bản thân không quan tâm đến sự kiện nam diễn viên này tới Việt Nam mới đây và dù đó là “chìu ông” của rất nhiều người thì cô cũng đã có riêng cho mình một “chồng yêu”.

“Có một sự thật là chỉ đến khi có bạn bình luận chồng tôi giống Hứa Quang Hán, tôi mới biết đến cái tên đấy và biết HQH là ai. Vì vậy tôi khá miễn nhiễm với sự xuất hiện của ‘chìu ông’ tại Sài Gòn. Trước khi biết đến ‘chìu ông’ đó là ai thì tôi đã có riêng một ‘chồng iu’ rồi”, cô viết trên Instagram.

Story gây tranh cãi của Diệu Vy

Chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu như cộng đồng mạng không phát hiện ra, Diệu Vy từng biết đến Hứa Quang Hán, thậm chí cũng biết đến cả sự kiện nam diễn viên về Việt Nam. Bởi trên một số nền tảng MXH khác của mình, Diệu Vy cũng thể hiện sự yêu thích Hứa Quang Hán bằng cách đăng lại hình ảnh trên TikTok.

Điều này khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự khó hiểu, thậm chí không hài lòng với cách viết và đăng tải story của cô.

Không ít người cho rằng, Diệu Vy đang có phần "pick me girl" (tạm dịch: thuật ngữ mỉa mai, chỉ những cô gái cố tỏ ra khác biệt với người khác) khi "dìm" Hứa Quang Hán để khen chồng.

Cư dân mạng "soi" ra cô cũng biết đến Hứa Quang Hán và thể hiện sự yêu mến với nam diễn viên

Song cũng từ story này, Diệu Vy trở thành cái tên bị nhắc đến nhiều nhất trên Threads với các nội dung tiêu cực, “tố” cô từ chuyện kinh doanh đến lối sống, tình cảm.

Những thông tin này cho rằng, Diệu Vy xây dựng hình ảnh “nàng thơ” hoàn hảo trên MXH nhưng tính cách ngoài đời thực lại trái ngược. Các bình luận “bóc phốt” cô từng có mối quan hệ không rõ ràng trước khi kết hôn, chỉ là cổ đông góp cổ phần kinh doanh nhưng luôn tự nhận mình là người sáng lập, cuộc sống hôn nhân không hề màu hồng như những gì hay khoe trên mạng,...

MXH Threads bùng nổ với bài đăng "bóc phốt" Diệu Vy

Mặc dù các bài đăng “bóc phốt” đều phân tích dựa trên các hình ảnh chụp màn hình từ bài viết cũ của Diệu Vy. Song, đây vẫn chỉ là những thông tin một chiều, chưa được kiểm chứng rõ ràng và có ý công kích cá nhân.

"Nàng thơ" nói gì?

Trở thành cái tên bị nhắc đến trên Threads, Diệu Vy cũng đã có một số phản hồi ngay trong đêm qua 26/9.

Cô trả lời một số bình luận liên quan về những thông tin mà cư dân mạng thắc mắc. Tại đây, Diệu Vy cho hay sẵn sàng đối mặt với những vấn đề mà cộng đồng mạng đang nhắc tới.

Về story so sánh chồng và Hứa Quang Hán gây tranh cãi, cô thừa nhận, bản thân sử dụng từ ngữ khá vô tư, không suy nghĩ quá nhiều nên gây ra hiểu nhầm. Diệu Vy cũng khẳng định hoàn toàn không có ý dìm Hứa Quang Hán để tâng bốc chồng như một số suy diễn của netizen.

Diệu Vy trực tiếp phản hồi về story gây tranh cãi của mình

Về chuyện hôn nhân lục đục, không “màu hồng” như trên mạng thường thể hiện, Diệu Vy cũng cho hay: “Hôn nhân có lúc bất hòa, không phù hợp và rất khó chịu với nhau nhưng có lúc lại yêu thương nhau là chuyện bình thường. Điều đó không có nghĩa là mình không tôn trọng cảm xúc của mình hay 2 vợ chồng không còn yêu thương nhau”, cô trả lời một thắc mắc của cộng đồng mạng.

Cô trả lời về những tin đồn liên quan tới hôn nhân

Bản thân Diệu Vy cũng cho biết luôn đón nhận lời góp ý để sửa đổi nhưng có một số thông tin không đúng sự thật khiến cô phải lên tiếng

Ngoài ra, về những tin đồn khác như “cắm sừng”, chuyện tình cảm nhập nhằng trước khi kết hôn,... Diệu Vy cho biết đã nhắn tin liên hệ với những người liên quan để làm rõ sự việc. Cô cho hay điều gì bản thân từng làm sai trong quá khứ sẽ sẵn sàng nhìn nhận lại, xin lỗi và sửa đổi, có bài học cho mình. Còn với những thông tin không đúng sự thật, cô cũng sẽ lên tiếng làm rõ.

Diệu Vy cũng bày tỏ tâm trạng hiện tại của cả 2 vợ chồng đều rất nặng nề, cuộc sống và gia đình bị ảnh hưởng không nhỏ. Do đó, cô đang đối mặt trực tiếp với mọi chuyện cũng như lên tiếng, làm rõ các để không ai liên quan bị ảnh hưởng.

Hiện tại, loạt bài đăng liên quan đến Diệu Vy trên MXH Threads vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm, bàn tán.