Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý do các hãng tàu cao tốc ra Phú Quốc đua nhau giảm giá

17-11-2025 - 15:55 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Giá vé tàu cao tốc tuyến Rạch Giá đi Phú Quốc chỉ còn 260.000 đồng và Hà Tiên đi Phú Quốc chỉ còn 180.000 đồng.

Những ngày gần đây, các hãng tàu cao tốc ra Phú Quốc liên tục tung ra các gói khuyến mãi và giảm sâu giá vé hành khách.

Những ngày này, các bến tàu đi Phú Quốc đông nghẹt khách

Hãng tàu Phú Quốc Express đang có chương trình giảm giá vé phổ thông Rạch Giá đi Phú Quốc từ 315.000 đồng giảm còn 260.000 đồng, vé Hà Tiên đi Phú Quốc chỉ còn 180.000 đồng. Superdong cũng tung ra gói giảm giá "giờ vàng" đến 40.000 đồng/vé cho các tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Hà Tiên – Phú Quốc và ngược lại…

Lý do các hãng tàu cao tốc ra Phú Quốc đua nhau giảm giá- Ảnh 1.

Hành khách chen chúc xuống tàu đi Phú Quốc với giá vé thấp chưa từng có

Theo đại diện các hãng tàu cao tốc, việc giảm giá nhằm tri ân khách hàng và kích cầu sử dụng dịch vụ vào mùa du lịch cuối năm.

Hiện, mỗi ngày các hãng tàu cao tốc chạy 36 chuyến đi và về các tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên – Phú Quốc. Ngoài ra, các tuyến này còn có 24 chuyến phà đi và về trong ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 20.000 hành khách và phương tiện mỗi ngày.

Lý do các hãng tàu cao tốc ra Phú Quốc đua nhau giảm giá- Ảnh 2.

Nhiều khách quốc tế cũng chọn phương tiện tàu cao tốc đi du lịch Phú Quốc

Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, 10 tháng đầu năm 2025, đặc khu Phú Quốc ước đón gần 7,1 triệu lượt khách; tăng 34,2% so với cùng kỳ, đạt 97,6% kế hoạch năm.

NÓNG: Tạm ngưng tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo từ hôm nay đến 25-7

Theo Duy Nhân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh tế lập loạt kỷ lục, Việt Nam bước vào giai đoạn ‘mơ lớn, làm lớn’ trước thềm “Kỷ nguyên vươn mình”

Kinh tế lập loạt kỷ lục, Việt Nam bước vào giai đoạn ‘mơ lớn, làm lớn’ trước thềm “Kỷ nguyên vươn mình” Nổi bật

Chính thức đề xuất từ 2026 khám sức khỏe miễn phí cho người dân 1 lần/năm theo nhóm ưu tiên

Chính thức đề xuất từ 2026 khám sức khỏe miễn phí cho người dân 1 lần/năm theo nhóm ưu tiên Nổi bật

Những trường hợp phải hoàn trả tiền trợ cấp tinh giản biên chế

Những trường hợp phải hoàn trả tiền trợ cấp tinh giản biên chế

15:30 , 17/11/2025
Sân bay, cảng biển bùng nổ đưa tỉnh Top 4 GRDP vào chu kỳ "vàng", 2 điểm sáng đáng đầu tư nhất lộ diện

Sân bay, cảng biển bùng nổ đưa tỉnh Top 4 GRDP vào chu kỳ "vàng", 2 điểm sáng đáng đầu tư nhất lộ diện

15:14 , 17/11/2025
Lắp điện mặt trời mái nhà không báo cáo có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Lắp điện mặt trời mái nhà không báo cáo có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

15:00 , 17/11/2025
Chi tiết cách tính lương hưu 2026: Cần nắm vững quy định này để không mất hàng triệu đồng mỗi tháng

Chi tiết cách tính lương hưu 2026: Cần nắm vững quy định này để không mất hàng triệu đồng mỗi tháng

13:52 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên