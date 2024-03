Lý do đường kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương chậm trễ

Dự án đường tỉnh (ĐT) 830E có chiều dài trên 9,3 km. Điểm đầu tại nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, điểm cuối kết nối ra đường ĐT830 xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An; được khởi công tháng 4/2023 với tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng.

Ông Đặng Hoàng Tuấn - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Long An - cho biết, Dự án đường kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương có 4 gói thầu, hiện đang thi công từ đoạn nút giao ĐT830 - Nguyễn Văn Nhâm và từ Nguyễn Văn Nhâm - quốc lộ 1 (QL). Hiện các nhà thầu đã thi công hoàn thành mố cầu M1, trụ T1, T2, cọc khoan nhồi trụ T8, lao lắp dầm 3/11 nhịp.

Thi công lao lắp dầm trên tuyến chính dự án ĐT830E.

Các nhà thầu cũng đang thi công cấu kiện đúc sẵn hệ thống thoát nước, khoan cọc xi măng, gia công cốt thép trụ T7, giá trị thực hiện đạt gần 14%. Ngoài ra, các hạng mục như mố cầu, trụ, đắp cát gia cố, hệ thống thoát nước… cũng đang được tăng tốc.

Ở dự án này, giai đoạn 1 sẽ đầu tư hai đường song hành dọc theo tuyến, mỗi đường song hành gồm hai làn xe hỗn hợp rộng 7m và một làn xe thô sơ, mở các cầu vượt sông trên đường song hành hai bên.

Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ là đường cao tốc 8 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, phần đường song hành bốn làn xe hỗn hợp.

Tuy nhiên, dự án đang chậm tiến độ do vướng mặt bằng . Khó khăn lớn nhất hiện nay khi còn 124 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, còn khiếu nại về giá và tái định cư . Ngoài ra, còn một số trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa đồng ý di dời do chờ bố trí tái định cư. Đây cũng là nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ.

Để đẩy nhanh tiến độ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các ngành có liên quan và UBND huyện Bến Lức thống nhất phương án đền bù, tái định cư, bố trí vốn để dự án triển khai đồng bộ, thuận lợi.

Lãnh đạo tỉnh Long An giao UBND huyện Bến Lức vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng. Đối với các hộ đủ điều kiện tái định cư thì vận động thực hiện chính sách tạm cư, bàn giao mặt bằng cho dự án.