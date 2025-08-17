Lý do Hoàng Thùy Linh không công khai chuyện tình cảm với Đen Vâu dù đã có 2 con

Thời gian vừa qua, hình ảnh Hoàng Thùy Linh cùng Đen Vâu bế cặp song sinh ra sân tắm nắng ở Vĩnh Phúc làm bùng nổ mạng xã hội. Nhiều người chúc mừng hạnh phúc của cặp sao đồng thời tò mò không biết vì sao giọng ca Để Mị nói cho mà nghe không thông báo tin mừng đến với khán giả.

Trong một lần chia sẻ, nữ ca sĩ đã trải lòng: "Mọi người đều biết em là một người phải rất cố gắng để có được hạnh phúc. Và em chỉ mong được tôn trọng thế giới của riêng mình. Vì để có được hạnh phúc với trường hợp của em nó là một sự cố gắng bền bỉ và rất lâu dài. Em muốn bảo vệ nó thôi, chứ không có ý giấu giếm gì cả. Bởi vì giấu giếm thì nó lại không phải là tính cách, con người của em".

Hoàng Thùy Linh giữ kín chuyện đời tư, không thông báo tin mừng đến khán giả.

Có thể thấy, trải qua những gian nan, lận đận tình duyên, Hoàng Thùy Linh đang rất trân trọng hạnh phúc hiện tại bên người bạn đời của mình. Đó là lý do cô giữ im lặng suốt thời gian qua, không giải thích cũng không chia sẻ nhiều về chuyện đời tư.

Trước đó, khi được hỏi về mối quan hệ thực sự với rapper Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh đáp: "Tôi xin phép được trả lời vào một dịp khác. Hiện tại, chỉ có thể nói tôi đang hạnh phúc".

Ca sĩ cho biết thêm: "Tôi sinh ra trong một gia đình đủ đầy nên cũng muốn hướng đến sự trọn vẹn. Tuy nhiên, trước khi học làm mẹ, làm vợ, tôi nghĩ mình phải học làm người, hoàn thiện bản thân".

Hoàng Thùy Linh không chia sẻ về mối quan hệ thực sự với Đen Vâu.

Trong hai năm qua, rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh vướng tin đồn tình cảm. Tại sự kiện ra mắt phim của Hoàng Thùy Linh ở TP.HCM, rapper đã đến chúc mừng và có cử chỉ ôm đồng nghiệp, thể hiện sự thân thiết giữa hai người.

Tháng 8/2024, nhiều thông tin cho rằng Hoàng Thùy Linh đã sinh con đầu lòng, tuy nhiên nữ ca sĩ không xác nhận. Trong khi đó, Đen Vâu cho biết anh chưa muốn tiết lộ chuyện tình cảm, muốn tập trung vào âm nhạc. Anh từng chia sẻ sẵn sàng công bố những tin vui với khán giả khi đã suy nghĩ thấu đáo.

Gần đây, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu gây chú ý khi song ca tại một đêm nhạc ở Hà Nội hôm 9/8. Lần đầu tiên, hai ca sĩ trình diễn ca khúc "Vị nhà" trên sân khấu, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Sau buổi diễn, loạt ảnh Hoàng Thùy Linh tương tác ngọt ngào bên Đen nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Khán giả nhận xét nữ ca sĩ không giấu được niềm hạnh phúc khi hát cùng nam rapper.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu gây chú ý khi cùng hát ca khúc "Vị nhà".

Ngày 11/8, Hoàng Thùy Linh đón sinh nhật tuổi 37. Cộng đồng fan của Đen Vâu để lại lời chúc mừng sinh nhật dưới bài đăng của nữ ca sĩ, và cô đã đáp lại: "Xin cảm ơn Đồng Âm (tên fan của Đen) nhé! Mình cũng là một Đồng Âm".

Việc Hoàng Thùy Linh thừa nhận là thành viên trong cộng đồng người hâm mộ Đen Vâu khiến dân mạng thích thú. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ công khai bày tỏ sự ái mộ dành cho nam rapper trên mạng xã hội.