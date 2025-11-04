Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lý do Khánh Thi chưa mang bầu con thứ 4, tất cả là tại Phan Hiển!

04-11-2025 - 10:40 AM | Lifestyle

Khánh Thi vừa khiến dân mạng “cười ngất” khi lên tiếng đính chính tin đồn mang thai lần 4 theo cách không ai ngờ tới.

Cứ ngỡ "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi đang mang thai lần 4 sau loạt tin đồn gần đây, ai ngờ chính cô lại lên tiếng "đập tan" tất cả bằng một bài đăng khiến dân mạng cười xỉu. Trên trang cá nhân, Khánh Thi chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chồng cô - kiện tướng Phan Hiển - ngủ say và ngáy to, kèm dòng chú thích vừa yêu vừa "cà khịa" cực mặn:

"Đính chính với toàn thiên hạ, em Thi không hề có em bé thứ tư đâu ạ… Vì lý do là đây. Đây là chồng mình sau khi hẹn vợ đi nghỉ dưỡng nửa ngày. Tối nay cho vợ lên thớt với chồng. Dạ vâng. Ăn xong thì thế này làm ăn được gì. Bởi vậy!".

Trong clip, Phan Hiển nằm nghiêng người, mắt nhắm nghiền, tai đeo headphone to tướng, thi thoảng còn khẽ ngáy khe khẽ, khiến dân mạng phải bật cười. Cạnh bên, màn hình iPad vẫn đang chiếu dở một bộ phim hoạt hình, là thứ nam vũ công bật lên để "xem cùng vợ" nhưng chưa kịp xem thì đã… "đi gặp thần ngủ". Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng ngáy hoà cùng âm thanh phim hoạt hình - một khung cảnh vừa dễ thương vừa "báo hại" Khánh Thi.

Netizen được trận cười trước tình huống oái oăm của gia đình nổi đình đám giới thể thao và showbiz Việt này: Khánh Thi thì rõ ràng đang trong mood lãng mạn, còn Phan Hiển thì… vào giấc ngủ sâu vô cực. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng đồng loạt thả tim và để lại vô số bình luận hài hước: "Thủ phạm khiến kế hoạch có baby thứ 4 thất bại đây rồi!", "Anh Hiển ngủ trông yên bình nhưng chị Thi chắc đang bốc khói", "Tivi chiếu hoạt hình, chồng ngủ, vợ đăng status - đúng công thức của hôn nhân vui vẻ"...

Sau gần hơn một thập kỷ bên nhau, Khánh Thi - Phan Hiển vẫn luôn khiến dân tình ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân vừa hạnh phúc vừa tràn đầy tiếng cười. Cặp đôi có với nhau 3 nhóc tỳ đáng yêu, nhưng tình cảm vẫn nồng nhiệt chẳng khác gì thời mới yêu. Màn "đính chính" lần này của Khánh Thi không chỉ dập tan tin đồn mà còn khiến fan thêm yêu mến cặp đôi vì sự hài hước, duyên dáng và chân thật đến dễ thương.

Lý do Khánh Thi chưa mang bầu con thứ 4, tất cả là tại Phan Hiển!- Ảnh 1.

Lý do Khánh Thi chưa mang bầu con thứ 4, tất cả là tại Phan Hiển!- Ảnh 2.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển đẹp như tranh

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cứ đi thi là ẵm huy chương, gen "nhà nòi" quá mạnh!

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

