Lý do Phương Oanh cho 2 nhóc tỳ "nhập ngũ" dù mới hơn 1 tuổi

14-09-2025 - 06:03 AM | Sống

Lý do Phương Oanh cho 2 nhóc tỳ "nhập ngũ" dù mới hơn 1 tuổi

Nhiều người cho rằng Phương Oanh cho 2 con song sinh đi học lúc 17 tháng tuổi là hơi sớm. Tuy vậy, sao phim Gió ngang khoảng trời xanh đã lên tiếng lý giải.

Mới đây, Phương Oanh đã đăng tải loạt ảnh ghi lại hành trình bắt đầu "nhập ngũ" (đi lớp mẫu giáo) của 2 con Jimmy và Jenny. Jimmy và Jenny được mẹ dắt tay đến lớp, gây chú ý với những biểu cảm đáng yêu khiến nhiều người xuýt xoa. Phương Oanh hài hước chia sẻ, cặp song sinh " lúc đi thì hoành tráng, lúc về mắt sưng".

Lý do Phương Oanh cho 2 nhóc tỳ "nhập ngũ" dù mới hơn 1 tuổi- Ảnh 1.
Lý do Phương Oanh cho 2 nhóc tỳ "nhập ngũ" dù mới hơn 1 tuổi- Ảnh 2.
Lý do Phương Oanh cho 2 nhóc tỳ "nhập ngũ" dù mới hơn 1 tuổi- Ảnh 3.

Phương Oanh khoe ảnh các con trong ngày đầu "nhập ngũ".

Dưới phần bình luận, nữ diễn viên cho biết thêm Jimmy - Jenny chỉ mất 2 ngày đầu để thích nghi với môi trường mới Cô chia sẻ: "Hai anh em chỉ mất 2 ngày đầu chưa quen với việc xa người thân thôi. Chứ mấy hôm nay là bắt đầu hòa nhập với các bạn rồi chơi vui rồi ạ".

Diễn viên Quách Thu Phương - mẹ chồng của Phương Oanh trong phim cũng bình luận: "Yêu quá, 2 cục yêu đã đến tuổi đi lớp rồi".

Bà xã Shark Bình cũng tiết lộ lý do quyết định cho con đi học sớm. " Con cho đi sớm mẹ ạ, bắt chước nhanh lắm nên đi học sẽ thú vị hơn ", Phương Oanh viết.

Lý do Phương Oanh cho 2 nhóc tỳ "nhập ngũ" dù mới hơn 1 tuổi- Ảnh 4.

Phương Oanh tiết lộ lý do cho 2 con đi học sớm.

Chào đời vào tháng 5/2024, cặp song sinh Jimmy - Jenny nay đã hơn một tuổi và thường xuyên “gây sốt” mạng xã hội bởi vẻ đáng yêu. Theo thời gian, cả hai không chỉ khác biệt về ngoại hình mà còn có quá trình phát triển riêng.

Phương Oanh tiết lộ, bé Jimmy tiếp thu nhanh nhẹn hơn, trong khi em gái Jenny lại mang dáng vẻ điềm đạm, thong thả. Cô từng tiết lộ về 2 con: " Mỗi thanh niên 1 màu, cả về tính cách lẫn nước da. U mê gì đâu ".

Lý do Phương Oanh cho 2 nhóc tỳ "nhập ngũ" dù mới hơn 1 tuổi- Ảnh 5.

Lý do Phương Oanh cho 2 nhóc tỳ "nhập ngũ" dù mới hơn 1 tuổi- Ảnh 6.

2 nhóc tỳ nhà Phương Oanh đốn tim dân mạng.

" Mọi người hay nói sinh đôi thì các bé thường cùng quấy khóc, cùng ốm với nhau. Nhưng hiện tại, 2 bé nhà tôi khác hoàn toàn, 1 bạn quấy khóc thì bạn còn lại không. Các bạn hiểu chuyện nên mẹ cảm thấy vui và rất nhàn ", Phương Oanh chia sẻ thêm.

Trong một bài phỏng vấn trước đó, Phương Oanh thẳng thắn dành lời khen cho Shark Bình khi nuôi dạy con cái. Cô nhận xét anh là người cha nghiêm khắc nhưng đầy trách nhiệm. Nữ diễn viên chia sẻ: “Hiện tại, anh khá nghiêm và có phần lạnh lùng trong cách dạy con. Nhưng với riêng Oanh thì lại khác hẳn, rất ngọt ngào, thậm chí còn hay làm nũng vợ. Anh thương con nhưng ít thể hiện ra ngoài, thay vào đó là sự kỷ luật và nguyên tắc trong giáo dục”.

Lý do Phương Oanh cho 2 nhóc tỳ "nhập ngũ" dù mới hơn 1 tuổi- Ảnh 7.

Phương Oanh nhận xét chồng nuôi dạy con nghiêm khắc và kỷ luật.

Không chỉ vậy, Phương Oanh còn tiết lộ cả hai vợ chồng luôn đồng lòng trong việc nuôi dạy con cái. " Chúng tôi thường xuyên thảo luận để tìm ra những phương pháp giáo dục phù hợp nhất. Anh ấy từng nói rằng 5 năm đầu đời của con cần nhiều sự chăm sóc và dạy dỗ từ mẹ ", Phương Oanh cho hay.

