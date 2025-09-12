Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng"

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diễn viên Đỗ Phương Oanh vừa chia sẻ loạt ảnh ngày đầu đi học của cặp song sinh, kèm lời nhắn dí dỏm “khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng”.

Ngày 11/9, diễn viên Đỗ Phương Oanh đăng tải loạt ảnh đặc biệt ghi lại kỷ niệm ngày đầu tiên đến lớp của cặp song sinh. Đi kèm là dòng trạng thái dí dỏm: “Ngày đầu ‘nhập ngũ’ của hai thanh niên: Khi đi hoành tráng khi về mắt sưng” khiến cộng đồng mạng thích thú.

Trong ảnh, hai bé được mẹ chuẩn bị chu đáo với balo nhỏ xinh, trang phục gọn gàng, tự tin bước trên thảm đỏ của trường mầm non. Khoảnh khắc bé trai chủ động thơm bạn ngay trong lớp học khiến người xem bật cười vì sự hồn nhiên, đáng yêu.

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ rạng rỡ ban đầu, đến khi tan học, cả hai bé được mẹ bế ra về trong tình trạng đôi mắt có phần sưng đỏ. Chi tiết này càng làm nổi bật cảm xúc chân thật của “ngày đầu nhập học” – trải nghiệm không thể thiếu với bất kỳ đứa trẻ nào.

Phương Oanh vừa ân cần vừa hài hước khi ghi lại hành trình này của các con. Từ khoảnh khắc nắm tay từng bước lên cầu thang, đến khi ngồi chơi đồ chơi trong lớp, mọi biểu cảm đều được lưu giữ trọn vẹn. Bà mẹ hai con cũng không quên bày tỏ sự đồng cảm với các bé bằng cách gọi vui là “ngày nhập ngũ”.

Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả để lại bình luận chúc mừng hai bé chính thức bước vào hành trình đầu đời. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm khi nhớ lại kỷ niệm lần đầu đưa con đi học: buổi sáng háo hức, buổi chiều rưng rưng nước mắt.

Có thể thấy, dù bận rộn công việc nghệ thuật, Đỗ Phương Oanh vẫn luôn dành thời gian và tình yêu trọn vẹn cho tổ ấm nhỏ, đặc biệt là trong những dấu mốc quan trọng của các con.

Phương Oanh dùng bình cắm hoa chuẩn "hào môn", càng soi càng đẹp tới từng chi tiết

