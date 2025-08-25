Người đẹp phim giờ vàng VTV trở thành “vợ yêu” của doanh nhân công nghệ: “Lên đời” nhan sắc, khéo chăm chồng chăm con, dân mạng khen hết lời

Đã gần 7 năm kể từ vai diễn để đời trong phim “Quỳnh búp bê”, mỹ nhân VTV Phương Oanh đã trải qua nhiều thay đổi lớn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Từ một diễn viên đa tài, thu hút khán giả với loạt vai diễn có chiều sâu, cá tính, giờ đây cô đã trở thành phu nhân của doanh nhân công nghệ Nguyễn Hòa Bình..

Thay vì hưởng thụ cuộc sống, Phương Oanh vẫn chăm chỉ làm việc, cùng lúc quán xuyến nhiều vai trò bên cạnh chăm sóc gia đình. Cô từng bước khẳng định bản thân không chỉ là một mỹ nhân mà còn là một người phụ nữ bản lĩnh, độc lập, chu toàn cả sự nghiệp và gia đình. Từng bước nâng cấp bản thân, Phương Oanh là minh chứng cho một "bản lĩnh mềm" - thứ giúp cô đi đường dài trong cả sự nghiệp và đời sống riêng.

Trước khi trở thành phu nhân của shark Bình, Phương Oanh đã là một trong những nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tại Việt Nam. Dù không qua trường lớp đào tạo chính quy, cô đã chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim truyền hình ăn khách. Từ các vai diễn trong Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Ngược Chiều Nước Mắt, đến Cô Gái Nhà Người Ta và đặc biệt là Quỳnh Búp Bê, cô liên tục ghi dấu ấn với khả năng hóa thân đa dạng.

Thể hiện ấn tượng hình cô gái Quỳnh búp bê ngây thơ, trải qua nhiều sóng gió mà dần trưởng thành, trở nên kiên cường, quyết liệt với số phận của chính mình, tên tuổi Phương Oanh vụt sáng lên hàng ngôi sao. Cô trở thành gương mặt quen thuộc trong các giải thưởng truyền hình uy tín như VTV Awards, Cánh Diều Vàng, Mai Vàng...

Đến năm 2021, Phương Oanh tiếp tục khẳng định tài năng của mình qua vai diễn Phương Nam trong bộ phim Hương Vị Tình Thân. Dù ban đầu gặp nhiều bình luận trái chiều về cách thể hiện nhân vật, nhưng Phương Oanh đã dần dần thuyết phục khán giả nhờ những cảnh nội tâm sâu sắc. Vai diễn cho thấy sự linh hoạt khi cô thể hiện một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng giàu tình cảm, mạnh mẽ và kiên định theo đuổi lý tưởng sống.

Nhân vật Phương Nam là vai diễn đánh dấu bước trưởng thành trong diễn xuất của Phương Oanh với chiều sâu cảm xúc. Không ngại thử thách với các vai diễn đa dạng, từ bi kịch đến hiện đại, cô luôn mang đến cảm xúc chân thật và sắc thái riêng, khiến khán giả “nhớ mặt, đặt tên”.

Ở đỉnh cao của sự nghiệp diễn viên, Phương Oanh chưa bao giờ chịu an phận với hình ảnh người đẹp truyền hình. Không chỉ tỏa sáng với các vai diễn, Phương Oanh còn là một nữ nhân độc lập, luôn vươn lên để khẳng định bản thân ở nhiều lĩnh vực khác và gặt hái những thành công đáng kể.

Người đẹp sinh năm 1989 vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng biến cố bất ngờ ập xuống khi cô đang học lớp 9 khiến cả nhà rơi vào quãng thời gian khó khăn. Dù cha mẹ chưa bao giờ than vãn hay kêu ca trước mặt con cái, nhưng Phương Oanh vẫn luôn luôn cảm nhận được những áp lực đè nặng lên vai cha mẹ. Chính biến cố bất ngờ đã rèn luyện cho cô ý chí mạnh mẽ và thôi thúc cô vươn lên. “Tôi nghĩ, ý chí đó là tiền đề để tôi nỗ lực từng ngày trong suốt tuổi trẻ của mình”, Phương Oanh chia sẻ.

Năm 2022, cô lấn sân sang lĩnh vực thời trang bằng việc thành lập thương hiệu thời trang Miah. Phát triển thương hiệu trong hơn 2 năm, nữ diễn viên từng tiết lộ, cô tự vận hành tất cả từ khâu lên ý tưởng, chiến lược kinh doanh đến hình ảnh thương hiệu… Thương hiệu thời trang tâm huyết là nơi Phương Oanh thỏa sức sáng tạo, thể hiện gu thẩm mỹ riêng biệt và sự nhạy bén trong kinh doanh.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2023, khi Phương Oanh và Shark Bình chính thức đăng ký kết hôn, mọi hoạt động của thương hiệu bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Trang fanpage và các nền tảng mạng xã hội của MIAH không còn cập nhật hình ảnh mới, các chiến dịch quảng bá cũng dừng lại một cách âm thầm. Thương hiệu dường như đã âm thầm đóng cửa dù trước đó là mảng kinh doanh mang lại cho Phương Oanh một nguồn thu đáng kể.

Khi tin đồn hẹn hò với Shark Bình lan rộng, Phương Oanh từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về mối quan hệ tình cảm. Nữ diễn viên từng thẳng thắn khẳng định sự độc lập, vững vàng của bản thân. Sự nghiệp và tiền bạc cô có được nhờ sự chăm chỉ lao động từ khi mới 18 tuổi bước vào đời.

“Người giàu khi chọn 'nửa kia' họ cũng đủ nhận thức để biết người ta đến với mình vì cái gì mà. Mọi người nói nếu không yêu đại gia thì lấy đâu ra tiền mua đồ hiệu lắm thế. Nhưng thu nhập nhiều năm gần đây 1-2 tỷ mỗi tháng là điều bình thường, vì tôi là người chăm chỉ, yêu làm việc và biết cách kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình từ những năm 18 tuổi.

Người giàu họ đủ tỉnh táo để biết bạn đến với họ vì điều gì. Nhưng tôi cũng đủ vững vàng để chứng minh mình không cần nhờ ai để thành công”, cô chia sẻ trước những thị phi về chuyện cá nhân.

Không màng dư luận, Phương Oanh và người yêu doanh nhân dành nhiều thời gian du lịch trong và ngoài nước, tận hưởng khoảnh khắc du lịch bên nhau rất vui vẻ, thoải mái thể hiện tình cảm khi đi ra ngoài, thậm chí còn về ra mắt gia đình đôi bên. Bằng sự gắn bó, họ dần dần chứng minh tình cảm chân thành dành cho nửa kia.

Trải qua nhiều sóng gió, thị phi, cuộc hôn nhân của Phương Oanh và shark Bình kết trái ngọt khi cô hạ sinh 2 bé song sinh đáng yêu vào tháng 5/2024, mở ra chương mới trong cuộc sống hôn nhân.

Lui về hậu trường chăm sóc gia đình, nhưng Phương Oanh không hề bị khán giả lãng quên. Ngược lại, cô khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hình ảnh người vợ đảm, người mẹ khéo, và hơn hết là một phụ nữ biết cách tạo hạnh phúc từ những điều bình dị. Bắt đầu phát triển kênh vlog nấu ăn khi mang thai, nữ diễn viên truyền cảm hứng chăm sóc gia đình, vun đắp tình thân qua những bữa cơm nhà nhiều màu sắc, hương vị.

Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những mâm cơm nhà ấm cúng do chính tay mình nấu: từ món sang trọng đến món giản dị đều trọn vẹn cả dinh dưỡng và tình cảm. Điều quan trọng hơn cả là tình yêu và tâm huyết mà người đẹp đặt vào mỗi món ăn. Điều đó khiến Shark Bình "nghiện" cơm vợ và thường xuyên tấm tắc khen ngợi. Shark cũng không ít lần tự hào đăng ảnh bữa ăn vợ nấu, khiến cộng đồng mạng phải thốt lên: “Phương Oanh đúng chuẩn ‘vợ quốc dân’.”

"Chính chồng là người khiến mình mê vào bếp và càng ngày càng 'nghiện' chồng hơn. Xong nhìn người ăn ăn ngon miệng, tấm tắc gật gù nó đã gì đâu. Người nấu thích nấu, người ăn thích ăn – nó tạo ra cái cảm xúc gây nghiện thật sự", người đẹp 1989 chia sẻ về niềm hạnh phúc bình dị của mình bên người chồng doanh nhân. Hạnh phúc thực sự không phải là những bữa tiệc linh đình, những món quà xa xỉ, chỉ một hành động nhỏ của Shark Bình cũng đủ khiến Phương Oanh thốt lên "cảm xúc gây nghiện thật sự".

Sau khi sinh con, vlog về cuộc sống bỉm sữa với cặp song sinh Jimmy - Jenny khiến Phương Oanh càng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Những video ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của các bé do nữ diễn viên đăng tải đều thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận khen ngợi.

Dù là cặp đôi nổi tiếng, Phương Oanh và chồng thường chia sẻ những hình ảnh đời thường giản đơn, từ những bữa cơm gia đình đậm chất Việt Nam do chính Phương Oanh chuẩn bị, đến những chuyến du lịch ngập tràn tiếng cười cùng cặp song sinh Jimmy và Jenny. Những khoảnh khắc tình tứ, như nụ hôn ngọt ngào trong tiệc thôi nôi của hai con hay những bình luận hài hước, yêu thương trên mạng xã hội, cho thấy tình cảm của họ vẫn nồng nàn như thuở mới yêu. Phương Oanh từng chia sẻ, dù có lúc "chành chọe", tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên, đong đầy sự thấu hiểu và đồng hành.

Trong lễ trao giải Ngôi sao của năm, gia đình cô cũng được vinh danh Giải Hot Mom/Dad & Kid do khán giả bình chọn. "Tôi hạnh phúc khi các con được yêu mến và hành trình làm mẹ của mình có thể truyền cảm hứng cho nhiều người. Là một người mẹ, tôi rất vui, tự hào khi các con được nhiều người yêu thương, ủng hộ như vậy", nữ diễn viên Hương vị tình thân chia sẻ.

Toàn tâm vun vén tổ ấm nhỏ, nhưng ngọn lửa đam mê và tài năng của mỹ nhân VTV chưa bao giờ lụi tắt. Cô vừa tái xuất ấn tượng với vai Mỹ Anh trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh trên VTV sau 4 năm vắng bóng trên truyền hình. Nhận vật là một người phụ nữ giỏi giang, chỉn chu, xuất thân từ gia đình khá giả và sẵn sàng gác lại sự nghiệp riêng để làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Trở lại với vai diễn mới, Phương Oanh cho biết nhân vật có nhiều nét tương đồng với cô trong đời thực như đã lập gia đình, phải chăm sóc gia đình, con nhỏ… Với những hoạt động của mình, cô được xem là hình mẫu phụ nữ hiện đại khi vừa có sự nghiệp riêng, chu toàn việc nhà vừa không quên chăm sóc bản thân, giữ gìn nhan sắc. Chính vì thế, việc hóa thân thành người vợ, người mẹ không quá xa vời với người đẹp VTV.

Ở tuổi 36, Phương Oanh khán giả không chỉ biết tới nữ diễn viên xinh đẹp trên phim giờ vàng mà còn gây ấn tượng bởi hình ảnh “phu nhân hào môn” khéo chăm chồng chăm con, gìn giữ tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Điều đó thể hiện khả năng thích nghi của người đẹp sinh năm 1989, đồng thời là minh chứng rằng tài năng, sự kiên trì và tinh thần cầu tiến là chìa khóa để một người phụ nữ tỏa sáng và luôn khiến mọi ánh mắt phải ngoái nhìn.

