10 mỹ nhân cười đẹp nhất Trung Quốc: Địch Lệ Nhiệt Ba xếp sau Triệu Lộ Tư, hạng 1 vừa hé môi đã thành huyền thoại

Trong làng phim truyền hình Trung Quốc, nhiều nữ diễn viên đã chinh phục khán giả không chỉ bằng tài năng diễn xuất, mà còn bởi những nụ cười đầy cuốn hút. Nụ cười của họ như làn gió xuân, mang theo ánh sáng ấm áp, chạm đến trái tim người xem một cách nhẹ nhàng nhưng khó quên. Gần đây, cộng đồng mạng đã sôi nổi bình chọn top 10 nữ diễn viên sở hữu "nụ cười quyến rũ" nhất màn ảnh Hoa ngữ. Mỗi người một vẻ, có nụ cười ngọt ngào đáng yêu, có người mang lại cảm giác ấm áp như ánh nắng, và có người lại toát lên sức hút khó tả.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba, với vẻ đẹp lai Âu - Á nổi bật, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được mệnh danh là “báu vật nhan sắc” của showbiz Hoa ngữ. Đôi mắt sâu thẳm của cô như những vì sao sáng nhất trong đêm, đầy mê hoặc. Mỗi khi cô cười, đôi mắt ấy lấp lánh ánh sáng, toát lên một sức hút không thể cưỡng lại, mang đến sự ấm áp và tuyệt đẹp, khiến nhiều người hâm mộ phải ca ngợi rằng nụ cười của cô có thể "chữa lành" mọi muộn phiền.

Trong sự nghiệp diễn xuất, cô đã ghi dấu ấn với nhiều vai diễn, đặc biệt là Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa và Chẩm Thượng Thư. Ngoài ra, vai Kiều Tinh Tinh trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh cũng cho thấy một Địch Lệ Nhiệt Ba đầy khí chất, với nụ cười tự tin và rạng rỡ đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều khán giả trẻ.

9. Đường Nghệ Hân

Đường Nghệ Hân luôn được biết đến là một trong những mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất của showbiz Hoa ngữ. Với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt biết cười và má lúm đồng tiền duyên dáng, bà xã Trương Nhược Quân dễ dàng "cướp đi" hàng triệu trái tim khán giả mỗi khi nở nụ cười tỏa nắng. Đặc biệt, sau khi tham gia bộ phim Nữ nhi nhà họ Kiều, nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ như ánh mặt trời của Đường Nghệ Hân đã gây "chao đảo" cả Cbiz và nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

8. Điền Hi Vi

Được mệnh danh là “búp bê cổ trang” thế hệ mới, Điền Hi Vi đã không phụ lòng khán giả khi xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào, tươi sáng trong các dự án phim cổ trang. Với vẻ ngoài xinh đẹp, luôn chỉn chu cùng diễn xuất tự nhiên, cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Điền Hi Vi sở hữu đôi mắt to tròn ngây thơ, lúm đồng tiền duyên dáng và làn da trắng sứ, những đặc điểm này đã trở thành "vũ khí" giúp cô chinh phục khán giả và lọt vào top 4 mỹ nhân đẹp nhất trong lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995.

7. Triệu Kim Mạch

Với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng cùng đôi mắt biết nói và mái tóc ngắn, Triệu Kim Mạch đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trong thế hệ diễn viên mới của màn ảnh Hoa ngữ. Vai diễn bùng nổ Ân Quả trong "Trong Cơn Bão Tuyết" đã giúp cô "thoát mác" sao nhí và trở thành một diễn viên thực thụ. Nhờ sự đáng yêu, xinh đẹp và diễn xuất ấn tượng, Triệu Kim Mạch đã chinh phục được tình cảm của đông đảo khán giả. Là một nữ diễn viên tài năng thuộc thế hệ 00, cô được yêu mến với biệt danh "em gái quốc dân" và trở thành ngôi sao sáng trong lòng công chúng.

6. Chương Nhược Nam

Được mệnh danh là “nữ thần gương mặt mối tình đầu”, Chương Nhược Nam gây ấn tượng mạnh mẽ với khí chất thanh thoát và nụ cười ngọt ngào. Dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất, cô vẫn chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp nổi bật và khả năng diễn xuất tinh tế trong các bộ phim như Hôn Lễ Của Em và Soi Sáng Cho Em… giúp tên tuổi của cô nhanh chóng trở nên phổ biến.

Gần đây, việc cô đảm nhận vai nữ chính Ôn Dĩ Phàm trong bộ phim Khó Dỗ Dành (phim chị em với Bí Mật Không Thể Che Giấu) đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích và liên tục ca ngợi sự lựa chọn diễn viên đầy tinh tế của đạo diễn.

5. Triệu Lộ Tư

Với đôi mắt biết nói và nụ cười rạng rỡ, Triệu Lộ Tư đã trở thành "nữ thần ngọt ngào" trong lòng khán giả. Nụ cười của cô được ví như ánh nắng mùa xuân, vừa ấm áp vừa tươi sáng, có một ma lực đặc biệt có thể lan tỏa niềm vui đến bất kỳ ai nhìn thấy.

Nét duyên dáng này đã trở thành "vũ khí" giúp Triệu Lộ Tư chinh phục khán giả qua nhiều vai diễn. Nổi bật nhất là vai Công chúa Lạc Phi ngổ ngáo nhưng đáng yêu trong bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Sau đó, trong Tinh Hán Xán Lạn, cô tiếp tục phát huy thế mạnh của mình với vai diễn Trình Thiếu Thương, một cô gái thông minh, cá tính và tràn đầy năng lượng. Mỗi lần Triệu Lộ Tư cười, người xem lại cảm thấy như có một làn gió mới thổi qua màn ảnh.

4. Mao Hiểu Đồng

Sau vai diễn Chung Hiểu Cần trong Ba Mươi Chưa Phải Là Hết, Mao Hiểu Đồng tiếp tục để lại ấn tượng mạnh mẽ và lọt vào danh sách những sao nữ có nụ cười đẹp nhất, khiến người hâm mộ không thể quên. Đôi mắt to tròn linh động của cô lấp lánh như vì sao đêm, mỗi khi cô nở nụ cười, đôi mắt ấy như chứa đựng cả vầng trăng, ngọt ngào và cuốn hút, tựa như ánh nắng mùa xuân ấm áp và rực rỡ, khiến người xem đắm chìm. Nụ cười ấy có một ma lực đặc biệt, có thể làm tan chảy sự lạnh giá và mang đến niềm vui, sự ấm áp vô tận, giúp cô chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả.

3. Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận, nữ diễn viên được mệnh danh là “nữ thần không tuổi”, luôn thu hút sự chú ý và lời khen ngợi nhờ nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào của mình. Dù vóc dáng có phần nhỏ nhắn và không cần trang điểm cầu kỳ, cô vẫn nổi bật một cách tự nhiên.

Sức hút của Đàm Tùng Vận còn đến từ sự khác biệt gần như không đáng kể giữa ảnh đã qua chỉnh sửa và ảnh đời thực, khiến cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi. Điều này càng củng cố thêm danh xưng "nữ thần thanh xuân" của cô, chứng minh rằng danh hiệu này hoàn toàn xứng đáng. Nụ cười của cô được ví như ánh nắng mùa xuân, ấm áp và rực rỡ, có thể làm tan chảy lớp băng trong lòng người. Mỗi khi cô cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết lại toát lên vẻ thân thiện, dễ gần.

2. Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh từ lâu đã được biết đến với hình ảnh trong sáng và gần gũi. Nụ cười của cô không cầu kỳ hay sắc sảo, mà chân thành và ấm áp, tựa như chính những nhân vật cô thường hóa thân.

Được mệnh danh là "nữ hoàng rating", Triệu Lệ Dĩnh đã để lại dấu ấn sâu sắc với nụ cười "chữa lành" trong nhiều bộ phim, đặc biệt là hình ảnh ngọt ngào, đáng yêu của nhân vật Sam Sam. Với khí chất thanh lịch, dịu dàng, cô mang đến cảm giác dễ chịu và bình yên cho người đối diện. Nụ cười của Triệu Lệ Dĩnh chính là món quà quý giá mà cô dành tặng khán giả, và cũng là minh chứng hoàn hảo cho danh xưng "nữ thần quốc dân".

1. Lý Nhất Đồng

Với đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết và nụ cười ngọt ngào, tươi mới, Lý Nhất Đồng luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Nụ cười của cô được ví như làn gió xuân, mang sức mạnh chữa lành, khiến người xem cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện.

Sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu một cách tình cờ khi cô gây ấn tượng tại một buổi thử vai và được nhà sản xuất Vu Chính chọn làm nữ chính trong bộ phim Bán Yêu Khuynh Thành. Tuy nhiên, vai diễn đưa tên tuổi Lý Nhất Đồng vụt sáng chính là Hoàng Dung trong phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu năm 2017. Cô đã khắc họa thành công sự thông minh, ngây thơ và linh hoạt của Hoàng Dung qua từng ánh mắt. Vai diễn này không chỉ giúp cô giành được giải thưởng "Ngôi sao mới nổi của năm" mà còn mang về danh hiệu "Hoàng Dung đẹp nhất" từ người hâm mộ võ hiệp, cùng với biệt danh thân thương "Đồng Dung Nhi".