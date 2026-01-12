Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lý do vì sao cuối giường ở khách sạn thường có thêm 1 chiếc ghế thế này: Không giống như nhiều người nghĩ

12-01-2026

Thấy đã nhiều nhưng không phải ai cũng biết công dụng đặc biệt của khu vực cuối giường ngủ này ở khách sạn.

Bước vào một căn phòng khách sạn tiêu chuẩn 4–5 sao, ngoài giường ngủ, bàn đầu giường hay ghế đơn, nhiều người dễ dàng bắt gặp một chiếc ghế dài đặt ngay cuối giường. Không ít khách cho rằng đó chỉ là món đồ trang trí nhằm lấp đầy khoảng trống, thậm chí có người còn băn khoăn không biết nên sử dụng chiếc ghế này vào việc gì.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thiết kế nội thất và vận hành khách sạn quốc tế, đây lại là một chi tiết được tính toán kỹ lưỡng, gắn liền với công năng, vệ sinh và trải nghiệm của khách lưu trú.

Ảnh minh hoạ

Không phải “đồ cho đẹp”

Trong các tài liệu thiết kế nội thất tiếng Anh, chiếc ghế đặt ở chân giường được gọi là Bedroom Bench hoặc Bed Bench. Theo định nghĩa của chuyên trang nội thất Mỹ The Spruce, đây là dạng ghế dài, thường không có tựa lưng, được bố trí ở cuối giường nhằm phục vụ sinh hoạt hàng ngày trong phòng ngủ.

Tạp chí Hotel Management (Mỹ) – chuyên viết về vận hành và tiêu chuẩn khách sạn – cho biết Bed Bench đóng vai trò như một “bề mặt trung gian” giữa khu vực ngủ và sinh hoạt. Nhờ có chiếc ghế này, khách có thể đặt vali, túi xách, áo khoác hoặc đồ cá nhân mà không cần để trực tiếp lên giường đã được thay ga sạch, qua đó hạn chế nguy cơ mang bụi bẩn, vi khuẩn từ bên ngoài vào chăn nệm.

Bên cạnh đó, House Beautiful cũng chỉ ra rằng ghế cuối giường là nơi ngồi thuận tiện để đi giày, thay quần áo hoặc nghỉ tạm trong lúc sắp xếp đồ đạc. Với nhiều khách lưu trú, đây là lựa chọn thoải mái và lịch sự hơn so với việc ngồi trực tiếp lên giường khi chưa thay đồ sạch.

Ảnh minh hoạ

“Tiêu chuẩn ngầm” trong khách sạn cao cấp và xu hướng đưa vào nhà ở

Theo các bài phân tích trên Hospitality Design – chuyên trang về thiết kế khách sạn quốc tế – không có quy định pháp lý nào bắt buộc phòng khách sạn phải trang bị ghế cuối giường. Tuy vậy, trong phân khúc khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, Bed Bench lại được xem là một “tiêu chuẩn ngầm” về trải nghiệm. Chi tiết này giúp bố cục giường ngủ trông cân đối, hoàn chỉnh và tạo cảm giác không gian được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng hơn.

Về mặt thiết kế, Architectural Digest cho biết Bed Bench thường có chiều dài khoảng 60–80% bề ngang giường, chiều cao thấp hơn hoặc ngang mặt nệm để tránh vướng víu khi di chuyển. Các mẫu ghế không có tựa lưng, không tay vịn được ưu tiên vì dễ sắp xếp và linh hoạt trong quá trình dọn phòng. Một số khách sạn, resort cao cấp còn sử dụng Bed Bench tích hợp ngăn chứa đồ để cất chăn mỏng hoặc gối dự phòng.

Ảnh minh hoạ

Không chỉ dừng lại ở khách sạn, Bedroom Bench hiện cũng được nhiều chuyên gia nội thất khuyến nghị đưa vào thiết kế phòng ngủ nhà ở, đặc biệt là phòng ngủ master. Theo The Spruce, điều kiện quan trọng là phòng phải đủ chiều sâu, khoảng trống cuối giường tối thiểu khoảng 60 cm để ghế không cản trở lối đi. Với không gian nhỏ, các chuyên gia khuyên nên chọn ghế mảnh, thấp hoặc dạng ghế có hộc chứa đồ để tăng công năng mà vẫn đảm bảo sự gọn gàng.

Theo Thu Phương

Đời sống & pháp luật

