Lý giải đường đi bất thường của bão số 14 Phượng Hoàng

Bão số 14 Fung - Wong (tên tiếng Việt là Phượng Hoàng - cơn bão số 14) tiếp tục giảm cấp. Lúc 7h ngày 11/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Cơn bão này đổi hướng liên tục và sắp đi ra khỏi Biển Đông, khả năng cao không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Theo cơ quan khí tượng, thông thường, vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng Tây, thậm chí là Tây Tây Nam và đổ bộ vào các tỉnh phía Nam miền Trung. Tuy nhiên, bão Phượng Hoàng lại di chuyển lên phía Bắc và đi ra ngoài. Đây chính là điểm bất thường của cơn bão này.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 14 Phượng Hoàng. (Nguồn:NCHMF)

Nguyên nhân do nhánh áp cận nhiệt đới ở phía Bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu đi về cường độ và mở rộng hơn về phía Nam của cơn bão, dẫn đến bão có xu hướng di chuyển lệch về phía Bắc nhiều hơn.

Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió Tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 14 Phượng Hoàng trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Khoảng 7h ngày 13/11, bão Phượng Hoàng trên vùng biển phía Đông khu vực Đài Loan (Trung Quốc), suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 19h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển nhanh hơn theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão Phượng Hoàng, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.