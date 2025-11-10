Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bão Phượng Hoàng mạnh lên cấp siêu bão giật trên cấp 17, trở thành bão số 14 khi vào Biển Đông

10-11-2025 - 07:40 AM | Xã hội

Theo cơ quan khí tượng, chiều nay 9/11, bão Fung-wong đã mạnh lên cấp 15 - 16 (đầu cấp siêu bão), giật trên cấp 17; khả năng đi vào Biển Đông sáng mai 10/11 và trở thành bão số 14.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào lúc 19 giờ ngày 9/11, tâm bão Phượng Hoàng nằm khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc và 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 15-16, tương đương 167-201 km/giờ, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Bão Phượng Hoàng mạnh lên cấp siêu bão giật trên cấp 17, trở thành bão số 14 khi vào Biển Đông- Ảnh 1.

Bão Fung-Wong được dự báo sắp vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Dự báo, vào 19 giờ ngày 10/11, bão ở vị trí 17,6 độ Vĩ Bắc – 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến 19 giờ ngày 11/11, bão ở vị trí 20,6 độ Vĩ Bắc – 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, sức gió duy trì cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Bắc khoảng 10-15 km/giờ.

Đến 19 giờ ngày 12/11, bão ở vị trí 23,1 độ Vĩ Bắc – 120,4 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Đài Loan, sức gió giảm còn cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Đông Bắc khoảng 15 km/giờ.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão dự kiến di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ và cường độ sẽ tiếp tục suy yếu.

Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông hiện có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 4,0-6,0 m, sau tăng lên 6,0-8,0 m, vùng gần tâm bão cao 8,0-10,0 m, biển động dữ dội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo toàn bộ các tàu thuyền hoạt động trong các khu vực nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần thận trọng hoặc tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Theo Nam An

