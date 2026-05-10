Ly nước "tím rịm" xâm chiếm Hàn Quốc, từ loại củ cực tốt cho sức khỏe

Tại Hàn Quốc, nếu như màu xanh của matcha từng thống trị thực đơn của các quán cà phê trong suốt nhiều năm liền, thì nay mọi thứ đang dần thay đổi. Theo Korea Times ghi nhận, sắc tím bắt mắt của ube (khoai mỡ tím) đang dần soán ngôi các đồ uống truyền thống, chiếm lĩnh hoàn toàn các quầy pha chế và trở thành một hiện tượng gây sốt trên mạng xã hội xứ kim chi.

Từng được biết đến như linh hồn của các món tráng miệng tại Philippines, khoai mỡ tím giờ đây chinh phục thực khách xứ Hàn không chỉ bởi màu tím đậm tự nhiên vô cùng ấn tượng mà còn nhờ hương vị ngọt dịu, bùi ngậy đan xen chút hương vanilla và mùi đất đặc trưng. Sức hút của ube được cộng hưởng mạnh mẽ từ các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram, nơi hiệu ứng thị giác tuyệt đẹp giúp các ly đồ uống hay chiếc bánh màu tím nhanh chóng thu về hàng triệu lượt yêu thích.

Hương vị ngọt nhẹ, béo ngậy và đặc biệt là màu sắc thu hút khiến khoai mỡ tím nhanh chóng chinh phục người trẻ Hàn

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, một điểm cộng lớn giúp khoai mỡ tím ghi điểm tuyệt đối với tệp khách hàng trẻ ngày càng khắt khe về sức khỏe chính là nguồn gốc tự nhiên. Sắc tím đặc trưng của loại củ này được tạo ra từ anthocyanin, một loại sắc tố có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ tương tự như quả việt quất. Việc tạo ra những món ăn, thức uống có màu sắc rực rỡ mà không cần dùng đến bất kỳ giọt phẩm màu nhân tạo nào đã biến ube thành biểu tượng của lối sống lành mạnh.

Nắm bắt nhanh chóng trào lưu này, các ông lớn trong ngành ẩm thực tại Hàn Quốc đã không bỏ lỡ cơ hội tung ra hàng loạt sản phẩm độc đáo. Starbucks Hàn Quốc lập tức gây chú ý khi giới thiệu món bánh Cheesecake Basque Ube với lớp vỏ cháy caramen đối lập hoàn toàn với phần nhân tím mịn màng. Trong khi đó, chuỗi cà phê A Twosome Place cũng ra mắt bộ sưu tập mùa xuân phong phú bao gồm milkshake ube, latte ube và chiếc bánh kem Ice Box kết hợp tinh tế giữa khoai mỡ và bánh quy. Ngay cả các thương hiệu bánh donut đình đám như Cafe Knotted hay chuỗi đồ uống giá rẻ The Liter cũng nhanh chóng nhập cuộc với những ly latte phân tầng đẹp mắt pha trộn giữa ube và matcha.

Starbucks Hàn Quốc vừa bổ sung món bánh phô mai Ube Basque thơm ngon vào thực đơn của mình. Ảnh: Instagram/starbuckskorea

Trên thực tế, nhiều thực khách vẫn thường nhầm lẫn khoai mỡ tím với khoai lang tím hoặc khoai môn do sự tương đồng về màu sắc. Tuy nhiên, giới chuyên gia chỉ rõ ba loại củ này thuộc các nhóm thực vật hoàn toàn khác biệt. Nếu như khoai lang tím thuộc họ bìm bìm và khoai môn thuộc họ ráy với phần thịt màu trắng đốm tím, thì khoai mỡ lại thuộc họ củ nâu, nổi bật với sắc tím đậm đặc trưng trải đều từ lớp vỏ cho đến tận phần ruột. Đặc điểm này giúp khoai mỡ giữ được màu sắc nguyên bản rực rỡ nhất khi pha chế.

Sự bùng nổ của cơn sốt ube tại các đô thị lớn như Seoul, Daegu hay Gwangju không chỉ thay đổi thói quen tiêu dùng mà còn tạo ra những biến động kinh tế đáng kinh ngạc. Dữ liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines cho thấy, lượng xuất khẩu khoai của quốc gia này (bao gồm cả ube) đã đạt khoảng 610 tấn trong năm 2025, ghi nhận mức tăng vọt 43% so với năm 2024.