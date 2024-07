"Ma cà rồng" xứ Hàn ăn nhiều 5 món chống nắng, ngăn già để 44 tuổi vẫn trẻ như học sinh

Trong làng giải trí xứ Hàn, có lẽ hiếm ai sở hữu vẻ ngoài trẻ lâu như Jang Na Ra. Cô được mệnh danh là "ma cà rồng" xứ Hàn. Sau hàng chục năm bước chân vào làng giải trí, nhan sắc của Jang Na Ra vẫn không có chút thay đổi.

Xuất hiện với vai trò MC chương trình My Little Old Boy của đài SBS, Jang Na Ra một lần nữa khiến khách mời ngỡ ngàng với nhan sắc thanh xuân. Vẫn vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt tròn nhỏ bầu bĩnh và làn da căng mịn, không nếp nhăn, Jang Na Ra thực sự là bức tường thành mãi mãi tuổi 20.



Chia sẻ về bí quyết trẻ lâu, Jang Na Ra nói kem chống nắng là vật bất ly thân. Nó giúp cô chống nắng, ngăn ngừa nếp nhăn, gìn giữ nhan sắc thanh xuân. Bên cạnh đó, người đẹp chăm ăn 5 món quen thuộc có khả năng chống nắng tự nhiên, từ sâu bên trong, đem lại làn da căng mịn. Đó là:

1. Cà chua

Cà chua là món ăn yêu thích hàng ngày của Jang Na Ra. Dù là ăn sống trong các món salad, làm nước ép, sinh tố hay nấu chín, Jang Na Ra cũng đều thích thú. Là tín đồ của cà chua, người đẹp càng thích thú hơn khi chúng có khả năng chống nắng, chống già siêu đỉnh.

Cà chua chứa nhiều thành phần có lợi cho làn da, bao gồm lycopene, vitamin C, các chất chống oxy hóa. Chúng có khả năng chống lại tác động của tia UV, bảo vệ da khỏi tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời. Tuy không thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng nhưng lycopene có thể giúp tăng cường khả năng chống chịu của da dưới tác động của tia UV.

Đặc biệt, hàm lượng vitamin C trong cà chua giúp kích thích sản xuất collagen, cung cấp sự đàn hồi và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa da như nếp nhăn, đốm nâu.

2. Cà rốt

Nhiều năm nay, Jang Na Ra duy trì đều đặn thói quen uống nước ép cà rốt. Món nước này chứa nhiều dưỡng chất hữu ích cho da. Beta-carotene trong cà rốt là một tiền chất của vitamin A. Nó là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giảm tác động của tia UV tới da, giảm thiểu nguy cơ tổn thương da và ngăn ngừa lão hóa sớm. Vitamin A từ beta-carotene còn hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da, giữ cho làn da mịn màng và giảm thiểu vết thâm.

Loại củ này còn giàu chất chống oxy hóa khác như vitamin C và E, giúp tăng cường khả năng chống lão hóa bằng cách bảo vệ da khỏi gốc tự do. Cà rốt cũng cung cấp độ ẩm cho da, cải thiện sức khỏe tổng thể của da.

Mặc dù vậy, cách an toàn nhất vẫn là tự làm nước ép cà rốt tại nhà để giảm thiểu nguy cơ pha thêm đường, không tốt cho da và sức khỏe.

3. Củ sen

"Ma cà rồng" xứ Hàn chăm ăn củ sen vì món ăn thanh đạm, tốt cho sức khỏe lại giữ dáng thon, da đẹp. Củ sen có nhiều dưỡng chất có lợi cho làn da như vitamin C, potasium và là nguồn chất xơ tốt.

Các dưỡng chất này giúp nuôi dưỡng làn da, tăng cường độ đàn hồi và mịn màng. Vitamin C có trong củ sen kích thích sản xuất collagen, cải thiện sức sống cho làn da và giảm thiểu tác động của các gốc tự do gây lão hóa.

Ngoài ra, củ sen còn có công dụng dưỡng ẩm, giúp da không bị khô và hỗ trợ làm lành các tổn thương nhỏ trên bề mặt da.

4. Nấm trắng

Jang Na Ra thường xuyên thêm nấm trắng vào các bữa ăn hàng ngày. Cô hiểu nấm trắng đem lại những công dụng tuyệt vời mà mình hướng đến.

Nấm trắng giàu vitamin B, vitamin D, selen... Selen có trong nấm giúp bảo vệ da khỏi hư tổn do ô nhiễm và tia cực tím gây ra. Vitamin D là dưỡng chất quan trọng giúp da khỏe mạnh, hỗ trợ điều trị các vấn đề da như viêm da, bệnh vẩy nến.

Ăn nấm trắng đều đặn sẽ giảm các dấu hiệu của lão hóa như nếp nhăn và làm sáng da. Nấm trắng cũng chứa ergothioneine, một amino acid có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường sức đề kháng cho da.

5. Chà là đỏ

Nói về món ăn vặt được Jang Na Ra ưa chuộng, chắc chắn không thể bỏ qua chà là đỏ. Loại quả này rất giàu các dưỡng chất như vitamin A, E và K, cùng các chất chống oxy hóa, rất có lợi cho da.

Vitamin A giúp cải thiện tình trạng da khô, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, làm mờ các dấu hiệu của lão hóa như nếp nhăn và vết chân chim. Vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do và tia UV có hại. Nó còn giữ ẩm, giúp da mềm mại và mịn màng. Vitamin K có trong chà là đỏ giúp giảm quầng thâm dưới mắt và các vết bầm trên da, hỗ trợ làm lành những tổn thương nhỏ.

Ngoài ra, chà là đỏ còn chứa axit béo omega-3, beta-carotene và polyphenols, giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, tăng cường đàn hồi. giảm viêm. Muốn trẻ mãi như Jang Na Ra, chị em rất nên kết thân với loại quả này.