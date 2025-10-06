Mã chứng khoán nào là tâm điểm "gom" hàng của tự doanh CTCK trong phiên đầu tuần 6/10?

Thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch tích cực trong phiên đầu tuần 6/10 với điểm nhấn nhóm cổ phiếu chứng khoán. VN-Index tăng gần 50 điểm và đóng cửa tại mốc 1.695,50 điểm. Độ rộng trên HOSE nghiên về tích cực sau giai đoạn điều chỉnh; với 249 mã tăng giá, nổi bật ở các cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, phục hồi mạnh ở bất động sản, xây dựng, cảng biển, công nghệ. Trước bối cảnh đó, khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng tổng cộng 1.902 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 392 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, FPT và HDB được mua ròng với giá trị lần lượt là 190 tỷ và 158 tỷ đồng. Theo sau là FRT (64 tỷ), MSN (59 tỷ), VNM (44 tỷ), E1VFVN30 (32 tỷ), HDG (30 tỷ), VIC (28 tỷ), MWG (28 tỷ) và TCB (16 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VRE với giá trị -33 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-27 tỷ), ACB (-25 tỷ), GEX (-18 tỷ) và CTG (-16 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VIX (-13 tỷ), LPB (-12 tỷ), BID (-12 tỷ), VCB (-11 tỷ) và VPB (-8 tỷ đồng).