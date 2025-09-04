Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mã chứng khoán nào là tâm điểm "gom" hàng của tự doanh CTCK trong phiên VN-Index vượt đỉnh?

04-09-2025 - 18:27 PM | Thị trường chứng khoán

Mã chứng khoán nào là tâm điểm "gom" hàng của tự doanh CTCK trong phiên VN-Index vượt đỉnh?

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 121 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch 4/9 tiếp tục giao dịch chậm, phân hóa. Lực cầu giúp VN-INDEX tăng điểm trở lại hướng đến vùng 1.700 điểm với thanh khoản cải thiện tốt hơn. Kết phiên VN-INDEX tăng 14,99 điểm (+0,89%) lên mức 1.696,29 điểm, thiết lập mức đỉnh mới.

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 121 tỷ đồng.

Mã chứng khoán nào là tâm điểm "gom" hàng của tự doanh CTCK trong phiên VN-Index vượt đỉnh?- Ảnh 1.

﻿Cụ thể, VCB và FUEVFVND được mua ròng với giá trị lần lượt là 77 tỷ và 55 tỷ đồng. Theo sau là E1VFVN30 (49 tỷ), FUEMAV30 (45 tỷ), MWG (42 tỷ), FPT (41 tỷ), GEX (31 tỷ), VNM (30 tỷ), HDB (20 tỷ) và VCI (15 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIC với giá trị -29 tỷ đồng, tiếp theo là VPB (-28 tỷ), LPB (-24 tỷ), PNJ (-22 tỷ) và HPG (-21 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như DIG (-18 tỷ), HSG (-16 tỷ), SHB (-15 tỷ), VJC (-13 tỷ) và DGC (-8 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

