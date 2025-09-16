Mã chứng khoán nào là tâm điểm "xả" hàng của tự doanh CTCK trong phiên 16/9

Phiên 16/9 ghi nhận việc chỉ số chính hướng đến vùng đỉnh cũ quanh 1.700 điểm. Thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán gia tăng khá mạnh ở nhiều mã sau giai đoạn phục hồi khá tốt. Kết phiên VN-Index giảm 4,00 điểm (-0,24%) về mức 1.680,90 điểm. Khối ngoại tiếp đà bán ròng 95 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK đẩy mạnh bán ròng 476 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng tại MWG với giá trị -81 tỷ đồng, tiếp theo là VNM (-62 tỷ), HPG (-60 tỷ), VIC (-56 tỷ) và TCB (-51 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MSN (-42 tỷ), FPT (-40 tỷ), SHB (-38 tỷ), VHM (-27 tỷ) và STB (-27 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIB được mua ròng 109 tỷ đồng. PLX đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 18 tỷ đồng, theo sau là FUEVFVNĐ (14 tỷ), PVT (10 tỷ), GEX (5 tỷ), DPM (5 tỷ), FUEKIVFS (5 tỷ), KDH (4 tỷ), VSC (4 tỷ) và TPB (4 tỷ đồng).