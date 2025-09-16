Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mã chứng khoán nào là tâm điểm "xả" hàng của tự doanh CTCK trong phiên 16/9

16-09-2025 - 17:41 PM | Thị trường chứng khoán

Mã chứng khoán nào là tâm điểm "xả" hàng của tự doanh CTCK trong phiên 16/9

Tự doanh CTCK đẩy mạnh bán ròng 476 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Phiên 16/9 ghi nhận việc chỉ số chính hướng đến vùng đỉnh cũ quanh 1.700 điểm. Thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán gia tăng khá mạnh ở nhiều mã sau giai đoạn phục hồi khá tốt. Kết phiên VN-Index giảm 4,00 điểm (-0,24%) về mức 1.680,90 điểm. Khối ngoại tiếp đà bán ròng 95 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK đẩy mạnh bán ròng 476 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Mã chứng khoán nào là tâm điểm "xả" hàng của tự doanh CTCK trong phiên 16/9- Ảnh 1.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng tại MWG với giá trị -81 tỷ đồng, tiếp theo là VNM (-62 tỷ), HPG (-60 tỷ), VIC (-56 tỷ) và TCB (-51 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MSN (-42 tỷ), FPT (-40 tỷ), SHB (-38 tỷ), VHM (-27 tỷ) và STB (-27 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIB được mua ròng 109 tỷ đồng. PLX đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 18 tỷ đồng, theo sau là FUEVFVNĐ (14 tỷ), PVT (10 tỷ), GEX (5 tỷ), DPM (5 tỷ), FUEKIVFS (5 tỷ), KDH (4 tỷ), VSC (4 tỷ) và TPB (4 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á

FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á Nổi bật

“Gã khổng lồ” ngành cảng biển, logistics của Việt Nam vừa lập kỷ lục mới

“Gã khổng lồ” ngành cảng biển, logistics của Việt Nam vừa lập kỷ lục mới Nổi bật

Một cổ phiếu ngân hàng tăng “bốc đầu” gần 15% sau tin chuẩn bị niêm yết trên sàn HoSE

Một cổ phiếu ngân hàng tăng “bốc đầu” gần 15% sau tin chuẩn bị niêm yết trên sàn HoSE

17:40 , 16/09/2025
Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam vừa có bản hợp đồng giá trị lớn nhất lịch sử 37 năm hoạt động

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam vừa có bản hợp đồng giá trị lớn nhất lịch sử 37 năm hoạt động

17:30 , 16/09/2025
TNG chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 5%

TNG chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 5%

16:57 , 16/09/2025
Chiêu trò khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư đồng tiền ảo 'WM'

Chiêu trò khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư đồng tiền ảo 'WM'

16:40 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên