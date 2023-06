Mặc con nóng lòng săn vé concert BLACKPINK, nhiều phụ huynh cương quyết từ chối: "Dù biết con thích nhưng tôi không thể bỏ ra số tiền lớn như vậy’’

Gần đây, nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc nổi tiếng thế giới - Blackpink thông báo tổ chức concert vào cuối tháng 7 sắp tới tại SVĐ Mỹ Đình đã thu hút đông đảo sự chú ý của giới trẻ, khiến người hâm mộ ‘"đứng ngồi không yên’’.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 6 năm hoạt động, BlackPink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như: Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Mặc dù giá vé concert Blackpink tại Hà Nội chưa được phía YG Entertainment - công ty chủ quản công bố chính thức những hình ảnh được cho là sơ đồ và vé concert này đang được cư dân mạng truyền tay trên mạng xã hội.

Giá vé dự kiến sẽ dao động vào khoảng 1 - 8 triệu đồng. Với mức giá vé VIP là 8 triệu gần khu vực sân khấu, nên việc ‘’sờ tận tay, day tận mặt’’ với thần tượng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Phải chăng, đó là lý do tại sao dù ngày 7/7 mới chính là ngày mở bán vé chính thức, nhưng ngay từ lúc tin tức "nổ" ra, các fan hâm mộ đã ráo riết săn đón những chỗ ngồi tốt nhất.

Điều đáng nói ở đây là không phải bạn trẻ nào cũng tự chủ tài chính, Nhiều bạn đang ở lứa tuổi học sinh cấp 2, cấp 3 nhưng vẫn muốn xin một số tiền không nhỏ để "đu" thần tượng. Nhưng liệu có phải ai cũng có mức thu nhập ‘’dư giả’’ để chi trả cho số tiền đó?

01

Đổi tiền để lấy những trải nghiệm đáng nhớ

Tiền hết có thể kiếm lại được, nhưng "đu idol" không phải dịp nào cũng có

1. Cơ hội có một không hai

Nhiều bạn trẻ cho rằng đây là cơ hội "ngàn năm có một" bởi hiếm khi một nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc về Việt Nam tổ chức concert, Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên nhóm nhạc Blackpink đến Việt Nam, nên đối với các bạn trẻ hâm mộ nhóm: "Đó là điều không thể tin được, cảm giác vui sướng, hạnh phúc ngập tràn, mình sẽ được gặp trực tiếp những người mà mình luôn yêu thích. Đó là ước mơ mà mình luôn mong muốn bấy lâu nay, mà không phải sang các nước lân cận để được đi concert Blackpink ’’ , chia sẻ từ một bạn fan.

Ngoài ra, còn có ý kiến cho rằng: ‘"Dù không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng mình vẫn một trải nghiệm đi concert của nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng thế giới một lần trong đời’’.

2. Không chỉ là thưởng thức âm nhạc

Ở đây không chỉ là một concert, mà còn là sự chiêm ngưỡng những màn trình diễn, bao gồm các yếu tố: Ngoại hình thu hút, giai điệu bắt tai, quan trọng nhất vẫn là hoà chung trong không khí concert, vừa được cầm lightstick, vừa ‘’phiêu’’ theo nhạc. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến giới trẻ về mặt tâm lý, khiến họ mường tượng ra nếu góp mặt trong buổi concert sẽ được ‘’cháy’’ hết mình.

02

Chi một số tiền lớn với ngân sách hẹp, liệu có đáng?

Nhiều bạn trẻ không thực sự yêu thích nhóm nhạc, mà chỉ là fan ‘’phong trào’’.

1. Văn hoá thần tượng

Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thảo Nguyên cho biết, nguyên nhân của “hội chứng cuồng thần tượng” là do bị tác động bởi “văn hóa trào lưu” và “tâm lý đám đông”. Thực tế, nhiều bạn trẻ Việt Nam cho rằng việc chạy đua theo những thần tượng Hàn Quốc là cách để thể hiện bản thân và cho rằng những ai không theo trào lưu này là quê mùa và không nhạy bén với thời cuộc.

2. Nhìn vào thực tế

Nhiều phụ huynh chia sẻ ý kiến: "Có biết bao nhiêu khoản phải chi trả cho một tháng, dù thương và biết con rất thích nhưng tôi cảm thấy việc bỏ ra một số tiền lớn như vậy là không thể’’.

Ngoài ra nhiều người cho rằng các bạn trẻ đó hầu như còn ở lứa tuổi học sinh, cuộc sống chỉ xoay quanh gia đình, nhà trường, thần tượng, không có nhiều mối bận tâm khác, nên chưa biết thế nào là giá trị của đồng tiền.