Mạch giao thông quốc gia tạo lực đẩy BĐS, hút kiều hối Hải Phòng

Không còn dừng ở tiêu chí giữ giá, thế hệ Việt kiều ngày nay tìm kiếm những bất động sản gắn với hạ tầng quốc gia, có khả năng tích sản dài hạn và truyền thừa cho thế hệ sau. Tại Hải Phòng, Vinhomes Golden City đang nổi lên như một tọa độ hội tụ đầy đủ những giá trị đó.

Dòng kiều hối đang tìm đến những "tọa độ vàng" bền vững

Cuối năm 2024, Công ty quản lý đầu tư bất động sản toàn cầu Hines đã công bố báo cáo "Why Asia Now", đưa ra một nhận định rõ ràng: trung tâm tăng trưởng hấp dẫn nhất của thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ về phương Đông. Trong làn sóng đó, Việt Nam không còn là "ngôi sao mới nổi", mà đang dần trở thành điểm đến chiến lược của cả dòng vốn quốc tế lẫn kiều hối.

Riêng năm 2024, kiều hối đổ về Việt Nam ước đạt 16 - 18 tỷ USD, theo Ngân hàng Thế giới.

Trong khi đó, Asia News Network (ANN) - mạng lưới truyền thông hàng đầu khu vực châu Á cho rằng, kiều hối đang đóng vai trò động lực thầm lặng nhưng bền bỉ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam, đặc biệt là thị trường bất động sản.

"Khoảng 20% dòng vốn này chảy vào bất động sản. Đây không phải là đầu tư thụ động, mà là ‘dòng vốn hồi hương’ chuẩn bị cho tương lai kinh doanh, an cư và nghỉ hưu. Đó là nguồn vốn dài hạn", ANN nhấn mạnh.

Với người Việt xa xứ, bất động sản không đơn thuần là một khoản đầu tư. Đó còn là sợi dây gắn kết với quê hương, là nền tảng để thế hệ sau duy trì mối liên hệ với cội nguồn. Niềm tin này càng được củng cố khi Luật Đất đai và Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi (có hiệu lực từ tháng 8/2024) chính thức mở rộng quyền sở hữu tài sản trong nước cho người Việt ở nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, những địa phương đang bước vào chu kỳ đầu tư hạ tầng cấp quốc gia, sở hữu dư địa tăng trưởng dài hạn, như Hải Phòng, nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của dòng kiều hối. Đặc biệt, các dự án được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, theo mô hình đô thị tích hợp, chuẩn sống quốc tế, ngày càng phù hợp với "khẩu vị" của cộng đồng Việt kiều toàn cầu.

Tài sản trường tồn giữa tâm mạch giao thông quốc gia

Trong chuyến trở về quê Hải Phòng dịp cuối năm 2025, anh Đặng Xuân Phụng, một Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ, đã dành nhiều thời gian tìm hiểu thị trường trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Điểm dừng chân cuối cùng của anh là Vinhomes Golden City.

Anh Phụng cho biết, tại các quốc gia phát triển như Mỹ, bất động sản thường đi kèm chi phí sở hữu rất cao. Ngoài giá mua ban đầu lớn, chủ sở hữu còn phải trả thuế tài sản hàng năm, thuế lũy tiến theo giá trị nhà ở, phí bảo trì, bảo hiểm… Trong khi đó, tại Việt Nam, áp lực thuế tài sản định kỳ gần như không đáng kể, giúp bất động sản trở thành kênh tích lũy hiệu quả hơn trong dài hạn.

"Cùng một số vốn, tại Việt Nam tôi có thể sở hữu bất động sản chất lượng hơn. Đặc biệt, Hải Phòng sau sáp nhập đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhiều hạ tầng lớn cấp quốc gia được đầu tư đồng bộ. Nhu cầu ở thực và thuê ở đây rất rõ ràng, đó là yếu tố then chốt giúp tài sản giữ được thanh khoản và giá trị bền vững", anh Phụng chia sẻ.

Nằm tại trung tâm của Dương Kinh - cực tăng trưởng mới phía Nam Hải Phòng, Vinhomes Golden City sở hữu lợi thế hiếm có khi được bao quanh bởi hệ thống giao thông đa phương thức, gồm đường bộ, hàng không, đường thủy, đường biển và đường sắt. Từ đây, cư dân chỉ mất 5 - 10 phút để kết nối tới sân bay quốc tế Cát Bi, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải hay Khu kinh tế ven biển phía Nam quy mô 20.000ha.

Đặc biệt, Vinhomes Golden City là một trong số ít đô thị tại miền Bắc nằm sát tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia vừa được khởi công ngày 19/12/2025. Đây được xem là mạch giao thông xương sống mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng duyên hải Bắc Bộ.

Với giới đầu tư dài hạn, đặc biệt là Việt kiều, hạ tầng giao thông cấp vùng và quốc gia chính là bảo chứng cho giá trị trường tồn của bất động sản.

"Cảng biển, sân bay, đường sắt đều là những hạ tầng có vòng đời hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Khi một dự án nằm trên trục phát triển này, tôi hoàn toàn yên tâm về khả năng tích sản lâu dài", anh Phụng cho biết thêm.

Bên cạnh lợi thế hạ tầng, Vinhomes Golden City còn đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn an cư, đầu tư mà cộng đồng Việt kiều ngày càng coi trọng. Với quy mô hơn 240ha, dự án được phát triển theo mô hình đô thị all-in-one, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, kinh doanh, nghỉ dưỡng trong cùng một không gian khép kín.

Thành phố Hoàng Kim sở hữu tới 41ha mảng xanh cùng tổ hợp 5 công viên chủ đề, kiến tạo môi trường sống xanh, cân bằng, bền vững. Hệ thống tiện ích đa dạng, dịch vụ đồng bộ và cộng đồng cư dân văn minh giúp dự án phù hợp cả nhu cầu an cư lâu dài lẫn khai thác cho thuê với nhóm khách chuyên gia, quản lý quốc tế.

Lợi thế hạ tầng, kinh doanh và an cư cộng hưởng tạo nên giá trị trường tồn cho Vinhomes Gloden City

Trong bối cảnh dòng kiều hối ngày càng ưu tiên những tài sản có khả năng kết nối xuyên vùng, giá trị sử dụng thực và tiềm năng truyền thừa, Vinhomes Golden City không chỉ là nơi để "trở về", mà còn là nơi để đầu tư, gắn bó và xây dựng nền tảng tài sản vững bền cho tương lai. Với người Việt xa xứ, sở hữu một bất động sản gắn với mạch hạ tầng quốc gia hôm nay chính là cách đón đầu chu kỳ tăng trưởng dài hạn, đồng thời giữ gìn một phần giá trị quê hương cho thế hệ mai sau.