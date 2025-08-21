Madame Nguyễn Thị Nga đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu SSB

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu SSB. Phương thức thực hiện qua giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Mục đích nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại SeABank. Thời gian thực hiện từ ngày 25/8 đến 23/9/2025.

Trước giao dịch, bà Nga sở hữu 117 triệu cổ phiếu SSB. Sau giao dịch, bà Nga dự kiến nâng sở hữu lên hơn 120 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,221% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SeABank.

Trong khi đó, con trai bà Nga – ông Lê Tuấn Anh đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu SSB. Sau giao dịch, ông Lê Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu xuống hơn 41,4 triệu cp, tương đương tỷ lệ 1,457%. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 22/8/2025 đến 19/9/2025.

Như vậy, không loại trừ khả năng đây là giao dịch sang tay 3 triệu cổ phiếu SSB từ ông Lê Tuấn Anh sang bà Nguyễn Thị Nga.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSB hiện ở mức 22.500 đồng/cp. Ước tính theo vùng giá này, 3 triệu cổ phiếu SSB có giá trị hơn 67,5 tỷ đồng.

Cổ phiếu SSB là một trong số ít mã ngân hàng trên HoSE chưa lập đỉnh mới trong khi hàng loạt mã khác trong ngành đã lập đỉnh nhờ đà tăng mạnh trong vòng 4 tháng qua. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu SSB tăng khoảng 34%.

Bên cạnh giao dịch cổ phiếu của mẹ con Phó Chủ tịch SeABank, người phụ trách quản trị ngân hàng là bà Hoàng Tuyết Mai cũng vừa đăng ký giao dịch cổ phiếu SSB. Bà Mai dự kiến bán 81.645 cổ phiếu SSB, giảm sở hữu xuống 17.500 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,001%. Mục đích thực hiện giao dịch là cơ cấu tài chính cá nhân. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 22/8 đến 19/9/2025 theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.



