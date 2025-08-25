Mai Linh - Gắn kết công nghệ, lan tỏa giá trị xanh

Năm 2025, được đánh giá là một năm "thử lửa" đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hành khách. Giá nhiên liệu biến động mạnh, hành vi tiêu dùng của khách hàng thay đổi sau dịch Covid - 19 đã khiến hoạt động kinh doanh taxi gặp nhiều áp lực.

Không chỉ riêng Tập đoàn Mai Linh, các doanh nghiệp vận tải đều ghi nhận doanh thu sụt giảm tại một số thị trường trọng điểm, đồng thời đối mặt với bài toán phải tối ưu hóa chi phí vận hành, tìm giải pháp kinh doanh khi thị trường bị chia nhỏ miếng bánh lợi nhuận.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết trong Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2025

Theo báo cáo tài chính tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, năm 2024 doanh thu thuần đạt 875,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3,69 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 3,69 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, doanh thu thuần đạt 87,57%; lợi nhuận sau thuế đạt 12,30%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, doanh thu thuần đạt 1.343,33 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế -31,36 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -43,08 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, doanh thu thuần đạt 81,41%; lợi nhuận sau thuế đạt âm -71,81%.

Kết quả này chưa đáp ứng kỳ vọng, song cũng phản ánh rõ những khó khăn khách quan mà ngành vận tải đang đối diện trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Chính trong thử thách này, Mai Linh đã lựa chọn một hướng đi dài hạn: đầu tư chiến lược, tái cấu trúc mô hình vận hành và nâng cao năng lực thích ứng.

Chúng tôi kiên định với ba trụ cột then chốt: chuyển đổi số làm trọng tâm; dịch vụ khách hàng làm trung tâm; tái cấu trúc để tạo sức bật mới cho doanh nghiệp. Đây không chỉ là giải pháp tình thế, mà là bước chuẩn bị căn cơ cho sự phát triển bền vững.

Mai Linh tin rằng, với nền tảng này, Tập đoàn sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, nắm bắt cơ hội mới và mang lại giá trị ngày càng gia tăng cho cổ đông, khách hàng và xã hội.

Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2025

Chuyển đổi số – Hành trình nâng tầm dịch vụ taxi Mai Linh

Chuyển đổi số là trọng tâm xuyên suốt trong mọi hoạt động của Mai Linh năm 2024 và tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong năm 2025. Trên hành trình xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh, Mai Linh đã triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ như ứng dụng gọi xe Mai Linh, tổng đài 1055, đặt xe qua Zalo cùng nhiều hình thức thanh toán không tiền mặt, mang đến trải nghiệm nhanh chóng, thuận tiện và thân thiện hơn cho khách hàng.

Một điểm nhấn nổi bật là việc đưa vào vận hành hệ thống tổng đài Contact Center On Cloud – nền tảng điện toán đám mây hiện đại giúp tăng hiệu suất tổng đài, nâng cao khả năng tương tác đa kênh (qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội…), đồng thời giảm chi phí vận hành so với mô hình truyền thống. Giải pháp này không chỉ tối ưu quy trình chăm sóc khách hàng mà còn góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho dịch vụ taxi truyền thống của Mai Linh trong thời đại số.

Không chỉ tập trung phát triển các nền tảng số Mai Linh còn đầu tư mạnh mẽ vào việc hiện đại hóa thiết bị trên từng chiếc xe, hướng đến số hóa toàn diện quy trình vận hành. Cụ thể, Mai Linh đã trang bị bộ thiết bị định vị HHI-01 (STREAMAX) tích hợp GPS và camera hành trình, cho phép theo dõi chính xác vị trí xe theo thời gian thực, đồng thời ghi lại hành trình di chuyển giúp tăng cường tính minh bạch và an toàn. Ngoài ra, hệ thống đồng hồ điện tử mới với màn hình hiển thị thông minh thay thế hoàn toàn đồng hồ cơ truyền thống, kết nối trực tiếp với thiết bị in hóa đơn nhiệt, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra và nhận hóa đơn minh bạch, chuyên nghiệp ngay khi kết thúc chuyến đi.

Đặc biệt, việc tích hợp đầu đọc thẻ từ (RFID) trên xe giúp Mai Linh nâng cao quản lý lái xe theo ca, chỉ cho phép người có thẻ hợp lệ vận hành xe. Đây là bước tiến rõ nét trong quản trị vận hành và an ninh phương tiện. Hệ thống còn được mở rộng khả năng kết nối với các thiết bị ngoại vi như đèn Led taxi, mắt thu phát tín hiệu, góp phần số hóa đồng bộ toàn bộ chiếc xe, biến mỗi chiếc taxi Mai Linh trở thành một mắt xích trong mạng lưới giao thông thông minh.

Lan tỏa giá trị xanh – Mai Linh gắn kết công nghệ với môi trường

Bên cạnh chiến lược số hóa, Mai Linh cũng kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện với môi trường thông qua hàng loạt dự án "xanh hóa hệ sinh thái vận tải" được triển khai trên toàn quốc.

Năm 2024, Mai Linh đã triển khai kế hoạch đầu tư xe điện, từng bước thay thế dàn xe cũ bằng các phương tiện thân thiện với môi trường. Đây là bước đi chiến lược trong lộ trình chuyển đổi xanh nhằm giảm thiểu phát thải CO₂, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành từ đó thúc đẩy hệ sinh thái giao thông không phát thải trong dài hạn.

Mai Linh cũng kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện với môi trường thông qua hàng loạt dự án "xanh hóa hệ sinh thái vận tải"

Việc đưa xe điện vào hoạt động không chỉ giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu mà được xem là bước đầu tư cho tương lai, đem lại trải nghiệm hành trình yên tĩnh, êm ái và hiện đại hơn cho khách hàng đặc biệt tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ngãi...

Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng không thể tiếp tục đi theo lối cũ. Vì vậy, Mai Linh đã – và đang – thực hiện một cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ ở công nghệ, mà ở cả tư duy lãnh đạo, mô hình quản trị, văn hóa doanh nghiệp và định hướng phát triển. Với tầm nhìn "Mai Linh Life – Một chạm, muôn dịch vụ". Giá trị xanh sẽ là bản sắc mới của Mai Linh trong thời đại công nghệ.

Dù đối diện không ít khó khăn, Tập đoàn Mai Linh khẳng định đây chỉ là một giai đoạn chuyển mình, cần thiết để bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, bài bản và bền vững hơn. Sự chủ động trong chuyển đổi số, tầm nhìn xanh hóa giao thông, cùng việc tái cấu trúc toàn diện cho thấy Mai Linh không thụ động trước biến động, mà đang chủ động vượt sóng bằng nội lực vững vàng và niềm tin dài hạn.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chia sẻ:

"Tôi không phủ nhận con đường phía trước sẽ nhiều thử thách. Nhưng tinh thần "chiến binh áo xanh" – từng giúp chúng tôi vượt bao sóng gió sẽ tiếp tục là sức mạnh nội tại giúp Mai Linh bền bỉ tiến bước. Thách thức là liều thuốc thử cho bản lĩnh doanh nghiệp. Mai Linh biết mình cần thay đổi để mạnh hơn, để đi xa hơn cùng cổ đông, khách hàng và cộng đồng. Mai Linh không sợ khó khăn, vì chúng tôi tin rằng giá trị thực và cam kết dài hạn sẽ luôn được ghi nhận."

Mai Linh kiên định với mục tiêu trở thành doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và thúc đẩy các giải pháp vận tải thân thiện với môi trường, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành giao thông xanh Việt Nam.