Maia Resort Ho Tram – Điểm nhấn khác biệt của tài sản nghỉ dưỡng đúng chuẩn quốc tế

Đây là dự án trên thị trường hiện nay được đầu tư, phát triển bởi Quỹ đầu tư hàng đầu nước Mỹ Warburg Pincus và thiết kế bởi thương hiệu quốc tế Dewan Architects. Dự án mang lại cho chủ nhân sở hữu một căn nhà nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, khai thác tối đa bán phòng cho toàn cầu.

Chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế giữa thiên nhiên Việt Nam tươi đẹp

Với chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia đến từ nhiều nơi trên thế giới, sản phẩm căn hộ và villa của Maia Resort Ho Tram được chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng toàn cầu - kết nối với thiên nhiên và gắn kết các thành viên trong gia đình.

Dự án sở hữu mặt tiền biển khan hiếm nhất hiện nay, chỉ cách bãi biển riêng vài bước chân, bao quanh bởi rừng nguyên sinh 11.000ha. Đây là không gian nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên nguyên bản Rừng biển hiếm có trên thị trường.

Tất cả các căn hộ đều sở hữu ban công riêng với tầm nhìn hướng biển trực diện, ôm trọn vẻ đẹp của đại dương ngay trước nhà. Không chỉ mang lại giá trị sức khoẻ, tinh thần, căn nhà ngay mặt tiền biển còn đảm bảo tỷ lệ lấp phòng cao hơn, từ đó mang lại giá trị khai thác kinh doanh tốt.

Sở hữu đại dương ngay trước ban công nhà

Bên cạnh đó, bộ sưu tập Seaforest villa hướng đến những chủ nhân tìm kiếm sự riêng tư và đẳng cấp giữa lòng tổ hợp tỷ đô The Grand Ho Tram - một Las Vegas Việt Nam hiện hữu. Các căn biệt thự đều được bao quanh bởi biển, hồ và rừng nguyên sinh, kết hợp cảnh quan xanh mát, tạo không gian hòa quyện thiên nhiên tối đa. Khuôn viên đất rộng, căn 3PN có lối ô tô riêng vào tận nhà, không gian BBQ ngoài trời, phù hợp cho các buổi tiệc gia đình. Điểm nhấn thiết kế hồ bơi riêng bao quanh nhà - từ phòng khách đến phòng ngủ - đều kết nối trực tiếp với mặt nước thư giãn, nâng trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn toàn ở mọi góc nhà.

Bộ sưu tập 36 căn seaforest villa bao quanh bởi biển, rừng và hồ cảnh quan xanh mát

Maia Resort Ho Tram được bàn giao đầy đủ nội thất và thiết bị vận hành theo chuẩn Châu Âu, đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt, tận hưởng nghỉ dưỡng của mọi gia đình. Sở hữu căn nhà được chăm sóc tận tâm bởi Fusion, chủ nhân Maia Resort Ho Tram sẽ luôn an tâm để có thêm thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng đúng chất. Nếu không ở thì cũng không lo nguồn thu về khả năng khai thác bán phòng, nhận chia sẻ đến 40% doanh thu.

Tối ưu cho cả nghỉ dưỡng lẫn khai thác bán phòng

Ngoài hệ tiện ích nội khu đa dạng và dịch vụ chuẩn 5 sao, Maia Resort Ho Tram còn thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích tỷ đô The Grand Ho Tram - một "Las vegas tại Việt Nam" hiện hữu, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng của cá nhân, gia đình và du khách. Hiện tại tổ hợp The Grand Ho Tram đang là điểm đến của các golfer, du khách quốc tế, khách đoàn, teambuiding; chọn The Grand Hồ Tràm là điểm vui chơi nghỉ dưỡng đúng nghĩa và thuận tiện. Với chuỗi tiện ích giải trí cho mọi lứa tuổi, mọi gia đình cùng hơn 17 chuỗi nhà hàng, cafe, spa, rạp chiếu phim, beach club, hồ bơi ngắm biển,.. nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến quốc tế đón hàng triệu du khách từ sân bay Long Thành và từ siêu đô thị TP HCM và miền Nam.

Bộ sưu tập căn hộ và villa mới của Maia Resort Ho Tram - dự án thành phần mới nhất của The Grand Ho Tram – "Las Vegas Việt Nam" góp phần đưa du lịch của Việt Nam ra thế giới và đưa du lịch quốc tế về Việt Nam.