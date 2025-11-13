Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mailisa dậy từ 4h30 sáng làm gì?

13-11-2025 - 18:08 PM | Lifestyle

Mailisa làm bà chủ nhưng vẫn dậy sớm để làm một việc.

Doanh nhân Mailisa (tên thật Phan Thị Mai, sinh năm 1975) là nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp và là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên. Mailisa từng khiến dân tình chú ý khi chia sẻ về bí quyết duy trì vóc dáng và sức khỏe, nhấn mạnh rằng việc rèn luyện cơ thể không chỉ vì thẩm mỹ mà còn vì sức khỏe tổng thể.

Theo Mailisa, để sở hữu cơ thể cân đối và khỏe mạnh, mỗi người cần kết hợp chạy bộ, tập thể dục đều đặn, ăn uống khoa học và nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Đồng thời, chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng. 

Với bản thân, Mailisa xem kỷ luật là yếu tố quan trọng nhất. Dù hiện nay đã là sếp, kinh tế ổn định, không còn áp lực về tiền bạc, cô vẫn duy trì thói quen dậy sớm từ 4h30–5h để tập thể dục, giúp máu huyết lưu thông, đồng thời xây dựng chế độ ăn khoa học, trong đó có tới 90% là thực phẩm chay.

Mailisa dậy từ 4h30 sáng làm gì?- Ảnh 1.

Mailisa duy trì việc tập luyện thể dục thể thao ở tuổi 50

Mailisa dậy từ 4h30 sáng làm gì?- Ảnh 2.

Vóc dáng của Mailisa nhờ chăm chỉ tập thể dục

Mailisa dậy từ 4h30 sáng làm gì?- Ảnh 3.

Mailisa vốn là bà chủ của thẩm mỹ viện dù đã nhiều lần can thiệp làm đẹp nhưng vẫn khẳng định rằng vóc dáng đẹp và sức khỏe bền vững không chỉ đến từ từ máy móc, dịch vụ thẩm mỹ mà mà còn từ việc duy trì tập luyện thể thao.

Clip hiếm hoi hé lộ bên trong biệt phủ 4.000m2 của "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa: Trang trí xa hoa đậm chất phú bà mừng năm mới

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

