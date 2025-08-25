Con dâu cả nhà doanh nhân Mailisa: Báo hiếu bố mẹ ruột nhà Sài Gòn, được mẹ chồng đại gia khen IQ cao

Trong đời sống gia đình Việt, câu nói "lấy chồng là lấy cả nhà chồng" không chỉ là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người phụ nữ khi bước vào hôn nhân, mà còn ẩn chứa một tầng nghĩa sâu xa: Nếu lấy được người chồng tử tế, biết yêu thương thì đó cũng là một cách báo hiếu cho cha mẹ mình. Bởi lẽ, con gái lớn lên, đi lấy chồng, nếu có một mái ấm hạnh phúc, có một người chồng thấu hiểu thì cha mẹ ở nhà mới có thể an lòng.

Câu chuyện của con dâu cả nhà doanh nhân Mailisa – chị Mỹ Duyên là minh chứng cho điều đó. Không chỉ báo hiếu cho bố mẹ ruột bằng sự hiếu kính, chị còn gắn kết, xây dựng nên một mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đặc biệt hiếm có trong đời thường.

2 mẹ con thường xuyên mặc đồ đôi

Lấy được chồng tốt cũng là một cách báo hiếu

Mới đây, con dâu của nhà doanh nhân Mailisa chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện đầy xúc động về hành trình báo hiếu của mình:

" Ngày xưa, bố mẹ gồng gánh nuôi 6 đứa con, tần tảo sớm hôm, lam lũ trên nương rẫy đến hao mòn cả sức khỏe. Bố mẹ cho chúng con tất cả, nhưng chẳng giữ lại gì cho riêng mình. Suốt tuổi thơ, con chỉ thấy bóng dáng mẹ còng lưng dưới nắng, tấm áo bố ướt đẫm mồ hôi, chưa một lần được sống cho mình, chưa một ngày được thảnh thơi.

Nhớ lời dặn của bố Khánh, mẹ Mailisa và sự động viên của chồng, con đã tự hứa với lòng: Từ nay sẽ không để bố mẹ phải đi làm rẫy thêm một ngày nào nữa. Con phải là người lo cho bố mẹ, để bố mẹ được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già.

Hôm nay, vợ chồng con đã làm được một điều nhỏ bé mà chúng con luôn ấp ủ: mua cho bố mẹ một căn nhà ở Sài Gòn, để bố mẹ được sống gần con cháu, không còn cảnh xa cách. Chiều nào đi làm về, con cũng ghé bếp, mở nồi cơm, nếm vài món ăn dân dã mẹ nấu. Những hương vị tưởng chừng giản dị ngày xưa, nay lại trở thành niềm hạnh phúc vô giá.

Báo hiếu không đợi đến khi cha mẹ không còn. Báo hiếu là ngay khi ta còn có thể. Con chỉ mong làm tất cả để bố mẹ thấy bình yên, hạnh phúc. Với chúng con, được ở gần chăm sóc bố mẹ chính là phước phần lớn nhất của cuộc đời".

Mỹ Duyên đã đồng hành cùng chồng mình là Tuấn Anh hơn 10 năm, xây dựng tổ ấm với 2 người con. Câu chuyện của chị khiến nhiều người xúc động, bởi báo hiếu đôi khi không chỉ đến từ con ruột, mà còn có thể lan tỏa từ chính con dâu, con rể – những người "người dưng" nhưng lại chọn gắn bó, sẻ chia.

Câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu hiếm có

Câu chuyện làm dâu "mẹ Mai" của Mỹ Duyên cũng nhiều bước ngoặt chẳng khác gì phim truyền hình.

Bố của Duyên và doanh nhân Mailisa vốn là bạn bè. Khi ấy, gia đình Duyên ở Đắk Nông làm rẫy cà phê, tiêu, điều, nuôi 6 người con. Vì đông con, mẹ phải quần quật lo nội trợ, còn gánh nặng kinh tế dồn lên vai bố. Sau này, bố gửi con gái xuống nhà Mailisa để làm giúp việc.

Nhưng thay vì chỉ dừng lại ở mối quan hệ chủ - người làm, nữ doanh nhân nhìn thấy ở cô gái trẻ sự thông minh, lanh lợi, nên quyết định đào tạo nghề nghiệp, thậm chí còn se duyên cho với con trai mình.

Biệt phủ nhà nữ đại gia được mệnh danh là bà trùm thẩm mỹ

Chia sẻ về con dâu cả, "sếp em Mailisa" không giấu được sự tự hào: " Nhiều người cứ nghĩ tìm con dâu phải môn đăng hộ đối nhưng xuất phát của Duyên là người giúp việc của nhà Mai… Nhưng mà con dễ thương thế này sao mà làm giúp việc được. Được một thời gian thì mẹ thấy con dễ thương quá nên mới đào tạo nghề thẩm mỹ cho con. Được cái là con thông minh nha! Mặc dù con học không quá cao nhưng IQ của con oke, đức tính của con tốt. Và sau đó thì chúng ta lại trở thành mẹ con.

Mình trân trọng những gì đang có. Tình cảm là cảm là phải xây dựng chứ không tự dựng mà có. Xây dựng tình cảm mẹ con phải dựa trên hành động, việc làm nho nhỏ mỗi ngày, lời ăn tiếng nói,... tất cả mọi thứ thấu hiểu và chia sẻ nhau".

Không chỉ là mẹ chồng – con dâu, họ còn giống như hai mẹ con ruột thịt. Mỗi khi đi mua sắm, Mailisa thường mua 2 bộ quần áo giống hệt nhau cho cả mình và Duyên. Bà còn cười nói:

"Con làm con của mẹ mười mấy năm nay rồi. Cái gì mẹ mua về đẹp mà con ngắm nghía thấy ưng là con chôm luôn… Nhưng mà thôi, may mà con lấy cho mẹ chứ nếu mà con không lấy thì cũng buồn. Con đẹp thì con tự tin hơn, được chồng yêu nhiều hơn, gia đình con hạnh phúc hơn, vậy là mẹ vui rồi".

Không dừng lại ở đó, "bà trùm" thẩm mỹ viện còn sẵn sàng sang tên biệt thự cho cả vợ chồng con trai và con dâu, vì theo bà: "Nếu mẹ sang tên nhà với đất cho con trai mẹ mà không sang tên cho con thì chắc chắn là con tổn thương liền, chắc chắn là mẹ không sống thực lòng với con. Mẹ có quan điểm là: Mẹ yêu con thì chắc chắn con sẽ yêu mẹ. Mình đâu phải tảng đá đâu, đơn giản thế thôi chứ chẳng có bí quyết gì cả".

Ngược lại, Mỹ Duyên cũng đang hỗ trợ rất nhiều trong công việc kinh doanh của gia đình. Cô không ngần ngại hứa hẹn sẽ thay chồng lo cho bố mẹ chồng khi về già. Với nữ doanh nhân, đó là sự hy sinh đáng quý của người con dâu cả – người chị cả trong gia đình.