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Mâm cơm nhà của LyLy

| | Lifestyle

Mâm cơm nhà của LyLy

LyLy có tài nội trợ, nấu nướng chẳng thua kém ai.

Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, LyLy còn khá thoải mái khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Trong đó, loạt ảnh mâm cơm do cô tự tay chuẩn bị nhiều lần thu hút sự chú ý. Không cần sơn hào hải vị hay cách bày biện quá cầu kỳ, những bữa ăn của nữ ca sĩ vẫn ghi điểm nhờ sự đa dạng, gần gũi và hấp dẫn.

Có thể thấy, các món Việt là thế mạnh trong căn bếp của LyLy. Nữ ca sĩ thường chuẩn bị những mâm cơm quen thuộc với canh hẹ, rau dền luộc, cá chiên, thịt bò xào hay đậu hũ chiên. Đây đều là những món ăn giản dị, dễ bắt gặp trong bữa cơm gia đình Việt nhưng khi kết hợp lại tạo nên một mâm cơm đầy đủ, ngon mắt.

LyLy có niềm đam mê với ẩm thực, nấu nướng

Bữa cơm đầy đủ các món rau, cá, thịt do LyLy tự tay chuẩn bị

Nữ ca sĩ kết hợp những món ăn, nguyên liệu trong rất hợp lý, hấp dẫn

Không dừng lại ở những món ăn đơn giản, LyLy còn trổ tài với nhiều món cần sự chuẩn bị công phu hơn như cháo gà, mì Quảng hay bún măng. Những món ăn này đòi hỏi sự chăm chút từ khâu sơ chế nguyên liệu đến nêm nếm gia vị, cho thấy nữ ca sĩ không chỉ biết nấu những món cơ bản mà còn khá linh hoạt khi vào bếp.

Đặc biệt, LyLy cũng thường xuyên chuẩn bị những mâm cơm chay với nhiều loại rau củ. Cách kết hợp nguyên liệu đa dạng giúp bữa ăn trông đầy đặn, màu sắc bắt mắt mà vẫn giữ được nét thanh đạm. Dù lựa chọn món mặn hay món chay, cô đều ưu tiên cách trình bày gọn gàng, vừa mắt. Nhìn những mâm cơm ấy, nhiều người có thể cảm nhận được sự chỉn chu của nữ ca sĩ trong những công việc thường ngày.

Nữ ca sĩ khoe bát cháo gà tự tay vào bếp nấu nướng

LyLy còn nấu được món bún măng vịt khá phức tạp

Bữa ăn bò sốt vang cũng được LyLy nấu nướng tỉ mỉ

Cô từng chiêu đãi hội bạn thân món mì quảng gà

Hay món bánh canh cua cũng được LyLy nấu tại nhà

Dĩa cơm gà không khác gì ngoài hàng đến từ gian bếp của LyLy

Nữ ca sĩ còn khoe tự tay nấu chè đậu thập cẩm

LyLy thường xuyên tự chuẩn bị những mâm cơm chay

Cô ưu tiên rau củ, nguyên liệu tốt cho sức khoẻ trong những ngày ăn chay

LyLy được khán giả chú ý nhiều hơn sau khi tham gia chương trình Sing My Song. Tuy nhiên, ca khúc 24H do chính cô sáng tác và thể hiện mới là dấu mốc quan trọng giúp tên tuổi nữ nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh vai trò ca sĩ, LyLy còn đứng sau nhiều sản phẩm được yêu thích như Anh Nhà Ở Đâu Thế và Đen Đá Không Đường. Năm 2023, cô tiếp tục thử sức tại chương trình The Next Stage ở Trung Quốc, mở rộng hoạt động âm nhạc ra thị trường quốc tế. LyLy còn góp mặt trong phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành với vai Chị Bờ Vai Hải Linh.

Về chuyện tình cảm, LyLy từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ Anh Tú. Chia sẻ về việc được khán giả “đẩy thuyền”, cô cho biết mọi chuyện diễn ra tự nhiên và khẳng định bản thân không dùng tình cảm để đánh bóng tên tuổi. Nữ ca sĩ nhấn mạnh âm nhạc mới là điều tiên quyết đối với người nghệ sĩ, đồng thời cho biết cô và Anh Tú vẫn đang nỗ lực hoàn thiện bản thân để cống hiến cho khán giả.

LyLy không chỉ xinh đẹp mà còn nội trợ đảm đang

Ảnh: FBNV

Theo Hạ Anh

Phụ Nữ Mới

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