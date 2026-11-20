Cuộc chạm trán giữa đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Bỉ tại lượt trận mở màn bảng G, Vòng chung kết U17 World Cup 2026 (diễn ra vào lúc 20h00 tối nay, 20/11 theo giờ Việt Nam) đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông quốc tế. Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, trận đấu này còn chính thức đi vào lịch sử bóng đá thế giới nhờ một quyết định phân công đặc biệt từ Ban tổ chức.

Theo ghi nhận từ các chuyên trang thể thao quốc tế như One Football, lần đầu tiên trong lịch sử các giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia nam thuộc hệ thống World Cup, một tổ trọng tài toàn nữ người Brazil sẽ trực tiếp điều hành trận đấu. Cột mốc chưa từng có này gọi tên trọng tài chính Daiane Muniz cùng hai nữ trợ lý Leila Cruz và Maíra Mastella Moreira.

Tổ trọng tài nữ điều hành trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ (Ảnh: FIFA)

Bên cạnh dấu ấn lịch sử từ tổ trọng tài, trận đấu tối nay còn là cột mốc đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam bước ra sân chơi lớn nhất hành tinh với tư cách là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại Qatar năm nay. Tấm vé dự World Cup 2026 là thành quả xứng đáng sau hành trình ấn tượng tại giải U17 châu Á, giải đấu mà các chiến binh sao vàng xuất sắc vượt qua vòng bảng (với điểm nhấn là chiến thắng kịch tính 3-2 trước UAE) trước khi dừng bước ở tứ kết trước đối thủ mạnh Australia.

Tuy nhiên, thử thách dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland ngay trong ngày ra mắt World Cup là vô cùng khắc nghiệt. Đối thủ bên kia chiến tuyến, U17 Bỉ hành quân đến Qatar với vị thế của nhà đương kim Á quân U17 châu Âu 2026. Đội bóng trẻ đến từ lục địa già từng đánh bại tuyển Pháp ở bán kết và chỉ chịu khuất phục trước Italy trên loạt sút luân lưu cân não trong trận chung kết. Với lực lượng đồng đều và đẳng cấp vượt trội, U17 Bỉ đặt mục tiêu tiến thẳng tới trận đấu cuối cùng tại giải năm nay.

Dẫu phải đối mặt với một "ngọn núi cao" ngay ở lượt trận mở màn, sự tự tin và tinh thần chiến đấu quả cảm sẽ là điểm tựa để U17 Việt Nam hướng tới một kết quả tích cực, qua đó tạo đà thuận lợi cho cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng G.