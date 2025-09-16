Mang 50 chỉ vàng đi bán, người đàn ông ở Hà Nội bất ngờ, “quay xe” gấp

Những ngày qua, giá vàng biến động liên tục khiến cho những nhà đầu tư như “ngồi trên đống lửa”. Sau khi lập đỉnh chưa từng có, giá vàng lại quay đầu giảm nhanh. Nhiều người xem giá vàng giảm chính là cơ hội để mua vào. Song cũng có không ít nhà đầu tư sợ “tiền rơi” nên muốn bán ra để chốt lời trước khi giá kim loại quý tiếp tục lao dốc.

Nghe tin giá vàng có thể sẽ xuống chỉ còn 10 triệu đồng/chỉ, ông Hoàng (ở Hà Nội) vội đem 5 lượng vàng nhẫn đi bán. Có mặt vào lúc 8 giờ sáng 15/9 tại một tiệm vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhưng ông Hoàng không vào lấy số ngay mà dựng xe ở vỉa hè để nghe ngóng.

Người dân xếp hàng đi giao dịch vàng. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)

Chia sẻ trên Thời báo Văn học Nghệ thuật, ông Hoàng cho biết mấy hôm nay đọc báo, thấy giá vàng giảm nên ông mang đi bán vội, nhưng đến nơi lại thấy nhiều người đi mua vàng chứ ít người đi bán. Hơn nữa, những người đi mua lại mua được một lúc vài chỉ nên ông thấy lưỡng lự.

Trước đây, ông Hoàng từng nhiều lần bán vàng rồi sau đó phải mua lại với giá cao hơn nên lần này, người đàn ông suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Nhiều người có vàng trong tay không biết nên mua vào hay bán ra ở thời điểm hiện tại.

Ông kể, có lần, ông mua được 5 lượng vàng với giá khoảng 55-56 triệu đồng/lượng. Khi thấy giá vàng lên 71 triệu đồng/lượng, ông mang bán luôn để chốt lời. Nhưng sau đó, giá vàng vẫn tiếp tục lên cao, còn tiền lãi gửi tiết kiệm lại quá ít nên ông Hoàng phải mua lại vàng với giá đã tăng lên là 87 triệu đồng/lượng.

Cũng định mang vàng đi bán, ông Đức Sơn (ở Hà Nội) thấy ông Hoàng nói có lý. “Người ta mua vào còn phải xếp hàng mãi mới mua được mấy chỉ. Giờ tôi bán đi cũng không để làm gì mà sau sợ khó mua lại được”, ông Sơn nói với ông Hoàng. Sau đó, 2 người đàn ông quyết định “quay xe” ra về, không bán vàng nữa.

Ngày 16/9, "màu xanh" quay trở lại bảng giá vàng.

Lúc 11 giờ sáng 16/9, giá vàng SJC hiện đang được niêm yết ở mức: 130.000.000 - 132.000.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải 12.760.000 - 13.060.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng tại Doji thấp hơn 1 chút, ở mức: 12.650.00 - 12.950.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra).