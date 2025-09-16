Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mang 50 chỉ vàng đi bán, người đàn ông ở Hà Nội bất ngờ, “quay xe” gấp

16-09-2025 - 14:14 PM | Xã hội

Giá vàng hiện vẫn ở mức khá cao nên không ít nhà đầu tư muốn chốt lời.

Những ngày qua, giá vàng biến động liên tục khiến cho những nhà đầu tư như “ngồi trên đống lửa”. Sau khi lập đỉnh chưa từng có, giá vàng lại quay đầu giảm nhanh. Nhiều người xem giá vàng giảm chính là cơ hội để mua vào. Song cũng có không ít nhà đầu tư sợ “tiền rơi” nên muốn bán ra để chốt lời trước khi giá kim loại quý tiếp tục lao dốc.

Nghe tin giá vàng có thể sẽ xuống chỉ còn 10 triệu đồng/chỉ, ông Hoàng (ở Hà Nội) vội đem 5 lượng vàng nhẫn đi bán. Có mặt vào lúc 8 giờ sáng 15/9 tại một tiệm vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhưng ông Hoàng không vào lấy số ngay mà dựng xe ở vỉa hè để nghe ngóng.

Mang 50 chỉ vàng đi bán, người đàn ông ở Hà Nội bất ngờ, “quay xe” gấp- Ảnh 1.

Người dân xếp hàng đi giao dịch vàng. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)

Chia sẻ trên Thời báo Văn học Nghệ thuật, ông Hoàng cho biết mấy hôm nay đọc báo, thấy giá vàng giảm nên ông mang đi bán vội, nhưng đến nơi lại thấy nhiều người đi mua vàng chứ ít người đi bán. Hơn nữa, những người đi mua lại mua được một lúc vài chỉ nên ông thấy lưỡng lự.

Trước đây, ông Hoàng từng nhiều lần bán vàng rồi sau đó phải mua lại với giá cao hơn nên lần này, người đàn ông suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Mang 50 chỉ vàng đi bán, người đàn ông ở Hà Nội bất ngờ, “quay xe” gấp- Ảnh 2.

Nhiều người có vàng trong tay không biết nên mua vào hay bán ra ở thời điểm hiện tại.

Ông kể, có lần, ông mua được 5 lượng vàng với giá khoảng 55-56 triệu đồng/lượng. Khi thấy giá vàng lên 71 triệu đồng/lượng, ông mang bán luôn để chốt lời. Nhưng sau đó, giá vàng vẫn tiếp tục lên cao, còn tiền lãi gửi tiết kiệm lại quá ít nên ông Hoàng phải mua lại vàng với giá đã tăng lên là 87 triệu đồng/lượng.

Cũng định mang vàng đi bán, ông Đức Sơn (ở Hà Nội) thấy ông Hoàng nói có lý. “Người ta mua vào còn phải xếp hàng mãi mới mua được mấy chỉ. Giờ tôi bán đi cũng không để làm gì mà sau sợ khó mua lại được”, ông Sơn nói với ông Hoàng. Sau đó, 2 người đàn ông quyết định “quay xe” ra về, không bán vàng nữa.

Mang 50 chỉ vàng đi bán, người đàn ông ở Hà Nội bất ngờ, “quay xe” gấp- Ảnh 3.

Ngày 16/9, "màu xanh" quay trở lại bảng giá vàng.

Lúc 11 giờ sáng 16/9, giá vàng SJC hiện đang được niêm yết ở mức: 130.000.000 - 132.000.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải 12.760.000 - 13.060.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng tại Doji thấp hơn 1 chút, ở mức: 12.650.00 - 12.950.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

 

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong Nổi bật

Vụ truy nã Lê Phạm Hiểu Ly: Hot girl Ly Meo liên quan gì đến đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng?

Vụ truy nã Lê Phạm Hiểu Ly: Hot girl Ly Meo liên quan gì đến đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng? Nổi bật

Tìm người giao dịch với các số tài khoản ngân hàng tên Nguyễn Đại Việt

Tìm người giao dịch với các số tài khoản ngân hàng tên Nguyễn Đại Việt

13:57 , 16/09/2025
Cảnh tượng thương tâm bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến cả gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội

Cảnh tượng thương tâm bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy khiến cả gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội

12:47 , 16/09/2025
Cuối tháng 9, Biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão mạnh

Cuối tháng 9, Biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão mạnh

12:19 , 16/09/2025
TP HCM chi 150 tỉ đồng/năm khám miễn phí cho người cao tuổi: Không phân biệt thường trú hay tạm trú

TP HCM chi 150 tỉ đồng/năm khám miễn phí cho người cao tuổi: Không phân biệt thường trú hay tạm trú

11:59 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên