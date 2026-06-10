Mạng lưới giao thông “tỷ đô” kích hoạt khu đông bứt phá

Từ đường bộ, đường sắt đô thị đến các khu đô thị được quy hoạch bài bản, những mảnh ghép này đang từng bước mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn khu vực.

Hạ tầng giao thông tăng tốc, mở rộng không gian phát triển khu Đông

Nằm ở vị trí giao thoa giữa lõi trung tâm hiện hữu, Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm, sân bay Long Thành và các thủ phủ công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ, nhiều năm qua, khu Đông TP.HCM được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới, đón nhận hơn 70% dòng vốn đầu tư công của toàn thành phố.

Năm 2026 - 2027, nhiều dự án giao thông trọng điểm đồng loạt được triển khai và hoàn thành tại khu vực này.

Đường Võ Chí Công được quy hoạch mở rộng lên 12 làn xe, dự kiến khởi công năm 2027. Khi hoàn tất mở rộng, tuyến đường này không chỉ rút ngắn thời gian kết nối về trung tâm, khu đô thị Phú Mỹ Hưng và các khu vực trọng yếu của TP.HCM, mà còn mở ra hành lang phát triển, thu hút dòng cư dân chất lượng cao, gia tăng nhu cầu thương mại - dịch vụ và bất động sản.

Cùng với đó, theo nghị quyết NQ 08/NQ-HĐND ngày 06/02/2026, Đường Liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành Đai 3 TP.HCM được UBND Thành phố thông qua kế hoạch khởi công vào Quý 4/2026, hoàn tất năm 2028. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ đảm nhận vai trò phân luồng xe container và xe tải logistics từ Cảng Cát Lái, qua đó giải tỏa áp lực giao thông cho đường Võ Chí Công, trục đô thị huyết mạch của toàn khu vực.

Tuyến Liên Cảng Cát Lái - Phú Hữu sẽ phân tách luồng giao thông kho vận di chuyển từ cảng lên thẳng Vành Đai 3

Trong năm 2026, khu Đông cũng sẽ chứng kiến nút giao Mỹ Thủy có quy mô 4 tầng sẽ "về đích", dự kiến hoàn thành vào quý 3/2026. Dự án bao gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh rẽ liên hoàn, giúp phân luồng phương tiện giao thông, nâng cao năng lực lưu thông cho trục Võ Chí Công.

Nút giao Mỹ Thủy dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý 3/2026

Ở quy mô liên vùng, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 8 - 10 làn xe, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, tiếp tục củng cố vai trò cửa ngõ kết nối của khu Đông, di chuyển nhanh chóng đến sân bay quốc tế Long Thành.

Khi những mảnh ghép hạ tầng hoàn thiện và kết nối đồng bộ, khu Đông không chỉ được nâng cấp về năng lực lưu thông mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ. Trong đó, Võ Chí Công trở thành trục giao thông hưởng lợi rõ nét nhất nhờ vị trí kết nối trực tiếp với mạng lưới hạ tầng chiến lược của khu vực.

Tàu cao tốc - Kết nối tương lai, nâng tầm chuẩn sống

Nếu đường bộ là nền tảng giải phóng năng lực kết nối, Metro được đánh giá là lớp hạ tầng nâng cấp chuẩn sống và tái định vị giá trị bất động sản trong dài hạn.

Tại các đô thị phát triển như Tokyo, Seoul hay Singapore, Metro không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn định hình mô hình đô thị hiện đại, nơi cư dân tiếp cận thuận tiện các trung tâm việc làm, thương mại và dịch vụ công cộng. Chính vì vậy, các khu vực quanh nhà ga Metro thường trở thành tâm điểm thu hút cư dân và dòng vốn đầu tư.

Trong bức tranh đó, Khu Đông - đặc biệt là trục Võ Chí Công được hưởng lợi trực tiếp từ hai tuyến Metro chiến lược: Tuyến Metro số 6 Tân Sơn Nhất - Phú Hữu và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Hai tuyến Metro giúp Võ Chí Công kết nối nhanh chóng đến 2 sân bay lớn nhất phía Nam

Metro số 6 là tuyến đường sắt đô thị vành đai trong của thành phố với tổng chiều dài toàn tuyến 53,8km, quy hoạch chạy dọc trục Võ Chí Công, giúp kết nối khu Đông đến nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, thành phố đang tăng tốc triển khai giai đoạn 1 (sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) trong năm 2026.

Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài 42km, điểm đầu tại ga Thủ Thiêm, điểm cuối tại ga Long Thành, được đề xuất khởi công trong năm 2026 và hoàn thành trong năm 2030.

Khi hoàn thành, hai tuyến metro chiến lược mở ra trục di chuyển nhanh chóng, vận chuyển hành khách giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành cũng như rút ngắn thời gian kết nối từ khu Đông đến hai sân bay.

Quy hoạch đô thị đón đầu dòng chảy tương lai

Trong bức tranh hạ tầng khu Đông được đầu tư mạnh mẽ, những khu đô thị sở hữu lợi thế kết nối và được quy hoạch bài bản đang trở thành điểm đến mới của cư dân hiện đại.

Cụm đô thị 60ha quy hoạch bài bản dọc trục huyết mạch Võ Chí Công

Nổi bật phải kể đến cụm đô thị quy mô hơn 60ha tọa lạc ngay mặt tiền đường Võ Chí Công. Cụm đô thị được quy hoạch bài bản với đầy đủ hệ sinh thái sống khép kín: từ các khu nhà ở cao tầng hiện đại, các khu biệt thự, nhà phố ven sông cho đến trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, trung tâm hành chính, văn hóa, các khu mua sắm, giải trí và dịch vụ cùng hệ thống công viên, cây xanh, quảng trường rộng rãi.

Tại đây, Tập Đoàn Khang Điền cùng với các đối tác lớn trong và ngoài nước dự kiến đầu tư và phát triển hơn 5.000 sản phẩm nhà ở, gồm căn hộ chung cư cao tầng, biệt thự, nhà phố, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và hiện đại cho mọi cư dân. Phân khu đầu tiên được Khang Điền hợp tác cùng tập đoàn Keppel (Singapore) đã hoàn tất xây dựng hơn 200 căn biệt thự, nhà phố sang trọng. Khu chung cư đầu tiên cũng đã khởi công xây dựng và dự kiến chính thức giới thiệu tới thị trường trong Quý III/2026.

Sau khi hoàn tất toàn bộ, hội tụ những giá trị từ quy hoạch đô thị, giao thông tương lai cùng hạ tầng xã hội đồng bộ, nơi đây được kỳ vọng sẽ hình thành nên cụm đô thị mới năng động, đa kết nối, giàu trải nghiệm, là điểm đến sống đáng mơ ước sánh ngang với các khu vực đã định hình tên tuổi nhiều năm tại TP.HCM.