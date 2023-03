Mang về hơn 3 tỷ USD, đây là mặt hàng Trung Quốc thu mua đến gần 80% sản lượng của Việt Nam trong năm qua, xuất khẩu dự báo tiếp tục tăng mạnh

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu cao su vẫn tăng trưởng tốt so với năm 2021.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 2,14 triệu tấn cao su, trị giá 3,3 tỷ USD, tăng 9,7% về lượng và tăng hơn 1% về trị giá so với năm 2021. Đây là năm ghi nhận xuất khẩu cao su cao nhất trong 5 năm gần đây về cả lượng và giá trị.

Đáng chú ý Trung Quốc tiếp tục là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam, chiếm 74,62% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước với 1,6 triệu tấn, trị giá 2,38 tỷ USD, tăng 14,6% về lượng và tăng 4,3% về trị giá so với năm 2021.

Nguyên nhân của mức tăng này là do Trung Quốc đang tăng tốc thu mua, phục vụ ngành công nghiệp ô tô của quốc gia này đang ngày càng hồi phục trở lại trong thời gian dài bị phong tỏa phòng tránh dịch Covid-19. Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục tăng do trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc hầu như không có hoạt động sản xuất cao su tự nhiên. Do yếu tố thời tiết lạnh giá, người trồng cao su hầu hết đã ngừng thu hoạch kể từ tháng 12 hàng năm.

Ngoài ra, trong năm 2022, xuất khẩu cao su sang một số thị trường lớn đều tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với năm 2021, trong đó đáng chú ý như: Nga, Brazil, Malaysia,…

Tuy nhiên, mặc dù hoạt động xuất khẩu cao su gia tăng thì giá cao su xuất khẩu lại có chiều hướng đi ngược. Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá cao su xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 1.384 USD/tấn, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tháng 2/2023, giá cao su xuất khẩu bình quân giảm 21,1% so với tháng 2/2022.

Nếu tính riêng thị trường Trung Quốc, giá cao su xuất khẩu chỉ ở mức 1.372 USD/tấn trong tháng 2/2023. Mức giảm này là do biến động từ thị trường thế giới liên tục giảm ở 2 sàn giao dịch cao su lớn nhất là tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) và Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE).

Việt Nam hiện nay đang đứng vị trí thứ 3 trên thế giới về giá trị xuất khẩu cao su tự nhiên và cao su Việt Nam đang có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xét về thị trường xuất khẩu cao su trong năm 2022 vừa qua, xuất khẩu cao su của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang khu vực châu Á, chiếm tới 90,6% tổng trị giá xuất khẩu cao su của cả nước.