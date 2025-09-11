Mạng viễn thông số SkyX của Leeon Group ra mắt X-Phone

Mạng viễn thông số SkyX chính thức ra mắt ngày 11/03/2025

SkyX – Hạ tầng viễn thông số hóa toàn diện

SkyX được phát triển như một nhà mạng viễn thông thế hệ mới, với mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái viễn thông thông minh, linh hoạt. Bao gồm các dịch vụ cốt lõi như:

SkyX Cố định, cung cấp dải số đẹp với các đầu số hotline "889" (Bát Bát Cửu – biểu tượng của sự phát đạt).

SkyX Voice Brandname, dịch vụ hiển thị tên thương hiệu khi gọi ra, giúp nâng cao độ tin cậy và uy tín cho doanh nghiệp.

Dịch vụ SkyX Voice Brandname – Cuộc gọi thương hiệu

Khác với mô hình truyền thống, SkyX xây dựng hạ tầng số hoá 100%, ứng dụng nền tảng điện toán đám mây, kết hợp khả năng quản trị dữ liệu mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp không chỉ duy trì kết nối mà còn chủ động phân tích, quản lý và tối ưu các hoạt động giao tiếp – từ chăm sóc khách hàng đến triển khai telesales.

Với SkyX, viễn thông không đơn thuần là hạ tầng, mà trở thành công cụ chiến lược thúc đẩy tăng trưởng.

X-Phone – Trợ thủ tổng đài thông minh trong kỷ nguyên số

Đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái viễn thông SkyX, X-Phone là nền tảng tổng đài truyền thông hợp nhất ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (UCaaS) do Leeon Group phát triển.

Thay vì đầu tư tốn kém vào hạ tầng tổng đài vật lý, X-Phone cung cấp một nền tảng quản lý cuộc gọi hợp nhất với các tính năng nổi bật:

Quản lý hotline tập trung: Tự động phân phối cuộc gọi đến nhân viên theo hàng chờ, hiển thị thông báo theo thời gian thực, giảm thiểu tối đa tình trạng bỏ lỡ khách hàng.

Ghi âm & lưu trữ đám mây: Hệ thống tự động ghi âm và lưu trữ an toàn trên nền tảng cloud, dễ dàng tra cứu và phục vụ công tác đào tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thông báo tức thời - không bỏ lỡ kết nối: Cơ chế push-notification và wake-up thông minh, giúp người dùng không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn quan trọng nào, ngay cả khi ứng dụng đang chạy nền hoặc đã tắt.

Hoạt động đồng bộ trên đa nền tảng thiết bị đầu cuối: Nhân viên có thể thực hiện và nhận cuộc gọi từ cả Smartphone, máy tính và điện thoại IP Phone, hỗ trợ làm việc từ xa, không phụ thuộc hạ tầng cố định.

Giao diện thân thiện: Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với cả những doanh nghiệp không có đội ngũ IT chuyên trách. Các thao tác cài đặt và quản lý được tối giản, giúp người dùng nhanh chóng làm quen.

Với các tính năng vượt trội cùng khả năng tích hợp trực tiếp với dịch vụ SkyX Cố định và Voice Brandname, kèm theo các kênh video call, chat, hội nghị trực tuyến,… X-Phone sẽ mang lại trải nghiệm truyền thông liền mạch và hiệu quả – giúp doanh nghiệp tăng tốc trong công cuộc số hóa hoạt động vận hành.

X-Phone: Nền tảng liên lạc hợp nhất dành cho doanh nghiệp

Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sự kết hợp giữa SkyX và X-Phone mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị vừa và nhỏ với những ưu điểm: tiết kiệm chi phí đầu tư và vận hành; tăng hiệu quả quản lý và chăm sóc khách hàng; dễ dàng triển khai, mở rộng quy mô khi cần thiết; tăng cường trải nghiệm khách hàng và giữ chân người dùng.

Giải pháp này đặc biệt phù hợp với startup, cửa hàng dịch vụ, trung tâm đào tạo, chuỗi cửa hàng, hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào muốn nâng cấp hệ thống tổng đài mà không cần đầu tư hạ tầng phức tạp.

Ưu đãi ra mắt đặc biệt trong tháng đầu tiên

Nhân dịp ra mắt, Leeon Group triển khai chương trình ưu đãi dành cho các doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ: miễn phí dùng thử X-Phone trong 30 ngày; ưu đãi giảm giá các gói dịch vụ trong tháng ra mắt; tặng thêm dung lượng lưu trữ và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình triển khai.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận giải pháp viễn thông hiện đại mà không lo chi phí khởi điểm, đồng thời nhanh chóng nâng cao năng lực giao tiếp và quản lý đội ngũ chăm sóc khách hàng.

Dịch vụ SkyX Cố định – Hotline số đẹp "889"

Khẳng định vị thế tiên phong trong viễn thông số

Sự ra mắt của SkyX và X-Phone không chỉ mở ra một lựa chọn mới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của Leeon Group trong lĩnh vực viễn thông số. Với tầm nhìn dài hạn, công nghệ hiện đại và chính sách hỗ trợ rõ ràng, Leeon Group cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững.