Mạnh "gỗ" giữ vai trò gì trong băng nhóm tội phạm của "trùm giang hồ" Vi "ngộ"?

Trong những ngày qua, việc Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm do "trùm giang hồ" Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ", SN 1981, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, đã tiến hành khởi tố, bắt giữ Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"; SN 1974, ngụ phường Hạc Thành) được dư luận địa phương quan tâm, theo dõi.

Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") được xác định là quân sư đứng sau băng nhóm tội phạm do "trùm giang hồ" Vi "ngộ" cầm đầu. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại vùng đất xứ Thanh, Mạnh "gỗ" được xem là dân anh chị có số má, sánh ngang với trùm giang hồ Tuấn "thần đèn" nhưng lại sống khá kín tiếng, không ồn ào, khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội như Vi "ngộ", Tuấn "thần đèn" hay Thu "vệ sĩ".

Để "nhổ tận gốc rễ" băng nhóm tội phạm này, trong quá trình điều tra, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Bởi, băng nhóm này hoạt động có tổ chức, với mạng lưới quan hệ xã hội chằng chịt, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm pháp. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp để hợp thức hóa các hoạt động phi pháp, dòng tiền, gây khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ.

Thế nhưng, bằng sự mưu trí, sắc bén trong nghiệp vụ và quyết tâm làm trong sạch địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, Công an Thanh Hóa từng bước lần ra những mắt xích then chốt, bóc gỡ những lớp "vỏ bọc" dày đặc của các đối tượng, kiên trì ráp nối, thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ đường dây, buộc những kẻ cầm đầu và đồng phạm phải cúi đầu nhận tội trước pháp luật.

Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") kẻ cầm đầu một băng nhóm tội phạm ở Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Qua quá trình điều tra quyết liệt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hàng loạt hành vi phạm pháp đặc biệt nghiêm trọng của băng nhóm do Vi "ngộ" cầm đầu, trong đó Mạnh "gỗ" giữ vai trò then chốt.

Băng nhóm do Vi "ngộ" cầm đầu đã tổ chức các đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ". Những khoản vay này nhắm vào những người dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật, hoặc cần tiền gấp, đẩy họ vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.

Không dừng lại ở đó, băng nhóm này còn bị cáo buộc dính líu đến những hoạt động phi pháp mang tính chất kinh tế như buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và trốn thuế với quy mô lớn, gây thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước. Chỉ riêng Công ty Mạnh Tùng Petro - doanh nghiệp do Vi "ngộ" và Mạnh "gỗ" thao túng, cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỉ đồng doanh thu, lập báo cáo tài chính giả mạo, xuất khống hóa đơn VAT để hợp thức hóa dòng tiền bất minh…

Vi "ngộ" và Mạnh "gỗ" - 2 "trùm giang hồ" ở Thanh Hóa

Những việc làm trên, theo Công an Thanh Hóa, đều được Mạnh "gỗ" đứng ra lập kế hoạch, tư vấn, chỉ đạo các thủ đoạn nhằm che đậy hành vi phạm pháp, tạo ra lớp vỏ bọc hợp pháp để duy trì và mở rộng các hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm Vi "ngộ".

Chuyên án đấu tranh triệt phá băng nhóm Vi "ngộ" và bắt giữ Mạnh "gỗ" cùng hàng loạt đối tượng liên quan là minh chứng cho tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, một địa phương đang trên đã trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc.