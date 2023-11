Mạnh như Việt Phát – Nhà thầu 'đấu là trúng' ở Nghệ An

Thời gian qua, cùng với nỗ lực hoàn thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Nghệ An, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước chọn địa phương này là điểm đến, trong đó có nhiều doanh nghiệp địa phương.

Công ty CP Xây dựng thương mại Việt Phát (gọi tắt là Công ty Việt Phát) là một ví dụ điển hình. Công ty này đã trúng nhiều gói thầu trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như cả nước. Đặc biệt, công ty này đã trúng nhiều gói thầu do Công an các tỉnh mời thầu.

Đơn cử, ngày 6/10 vừa qua, Công ty Việt Phát là liên danh chính trúng gói thầu số 05 (Toàn bộ phần xây lắp tuyến số 1 dự án: Xây dựng tuyến đường giao thông phát triển du lịch thị xã Hoàng Mai), với tổng giá trị gói thầu hơn 82 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.

Ngày 27/9, Công ty Việt Phát cũng đã trúng gói thầu Cải tạo, nâng cấp các công trình thuỷ lợi thuộc Công ty TNHH Thuỷ lợi Tân kỳ mời thầu, với tổng giá trị gói thầu hơn 42,3 tỷ đồng.

Một gói thầu Công ty Việt Phát trúng ở huyện Nam Đàn (Nghệ An)

Hay trước đó, ngày 14/12/2022, Công ty Việt Phát trúng gói thầu số XL01 (Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị toàn bộ các hạng mục công trình (trừ hệ thông KSAN) thuộc công trình Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Nghệ An) do Công an tỉnh Nghệ An mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 114,07 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 1.040 ngày.

Cùng ngày, Công ty Việt Phát cũng đã trúng gói thầu xây lắp Thi công xây dựng toàn bộ các hạng mục và cung cấp, lắp đặt các thiết bị công trình Doanh trại đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Bến Tre, với tổng giá trị gói thầu hơn 59,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 540 ngày.

Ngày 13/12/2022, Công ty Việt Phát cũng trúng gói thầu số XL01 (Dự án trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh) do Công an tỉnh Hà Tĩnh mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 131,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu trong 780 ngày.

Trước đó nữa, ngày 10/5/2022, Công ty Việt Phát cũng đã trúng gói thầu XL01 (Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ các hạng mục công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khu học tập học viên trong nước Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (giai đoạn 1)), do Trường Đại học Cảnh sát nhân dân mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 125,2 tỷ đồng…

Ngoài ra, Công ty Việt Phát còn trúng nhiều gói thầu khác như: Ngày 22/2/2023, công ty này trúng gói thầu số 03 (Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông công trình Xây dựng tuyến đường xã Diễn Minh (cũ) đi xã Diễn Bình (cũ), huyện Diễn Châu) do UBND huyện Diễn Châu mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 19,1 tỷ đồng.

Ngày 26/12/2022, Công ty Việt Phát đã liên danh với công ty Hải Anh để trúng gói thầu số 03 (Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc công trình Nâng cấp tuyến đường du lịch từ QL7 đến khu du lịch thác khe Kèm, huyện Con Cuông) do UBND huyện Con Cuông mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 92,8 tỷ đồng.

Ngày 9/11/2022, Công ty Việt Phát cũng liên danh với Công ty TNHH Hợp Tiến để trúng gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi các xã Diễn Đồng, Diễn Liên, Diễn Xuân, Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, với giá trị trúng thầu hơn 111,7 tỷ đồng, trong đó, Công ty Việt Phát hơn 89,6 tỷ đồng, còn lại là của Công ty TNHH Hợp Tiến…

Lịch sử đấu thầu của Công ty Việt Phát

Trên cổng thông tin đấu thầu cho thấy, Công ty Việt Phát đã tham gia 48 gói thầu qua mạng, trong đó trúng 45 gói và 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu công ty này trúng thầu hơn 1.812,3 tỷ đồng (bao gồm liên danh lẫn độc lập), trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 1.126,9 tỷ đồng; liên danh hơn 685,4 tỷ đồng.

Công ty Việt Phát có quan hệ với 34 bên mời thầu gồm: Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng huyện Diễn Châu với 6 gói thầu hơn 249,7 tỷ đồng; Công an tỉnh Nghệ An (5 gói thầu hơn 421,7 tỷ đồng); Công an tỉnh Lâm Đồng (3 gói thầu hơn 62,8 tỷ đồng); UBND xã Diễn Hồng (2 gói thầu hơn 25,6 tỷ đồng); Công an tỉnh Hà Tĩnh (3 gói thầu hơn 218,5 tỷ đồng); Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Đàn (2 gói thầu hơn 56,6 tỷ đồng)…

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty Việt Phát (có trụ sở tại xóm Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) được thành lập ngày 6/7/2000, do ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1956 - Yên Thành, Nghệ An) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty.

Trước đây, Việt Phát có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, do 3 cổ đông sáng lập gồm: ông Nguyễn Văn Khoa góp 5,5 tỷ đồng, tương đương với 55% cổ phần; bà Lê Thị Hiệp (30%CP) và bà Lê Mã Lan (15%CP). Ngày 23/4/2014, Công ty này tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, số cổ phần của các cổ đông vẫn giữ nguyên. Đến ngày 28/2/2023, Việt Phát tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.