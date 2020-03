Mạnh tay giảm giá vé máy bay, tour... để kéo khách nội địa

Liên tục điều chỉnh tour

Một số DN muốn xây dựng tour kích cầu trong thời điểm này nhưng khá dè dặt, cân nhắc. Đại diện một công ty du lịch ở TP HCM cho hay đang phải dò lại thị trường, tính an toàn và dịch vụ để làm lại tour nội địa. Sự thay đổi liên tục về diễn biến của dịch khiến DN phải điều chỉnh liên tục, vừa làm xong lịch trình có thể phải bỏ. Do đó, DN phải khảo sát kỹ trước khi công bố với tiêu chí tour an toàn thật sự để du khách yên tâm đi.