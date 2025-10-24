Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mạo danh ‘đại tá’ thuộc Tổng cục II Bộ Quốc phòng để lừa đảo gọi vốn

24-10-2025 - 20:53 PM | Xã hội

Ngày 24/10, Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, cho biết đang thụ lý, mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác. Cơ quan điều tra kêu gọi các tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các bị can.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng liên quan đến vụ án đã bị khởi tố bị can gồm: Vũ Đình Hiếu (SN 1983, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên); Đào Thanh Bình (SN 1981, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ); Đặng Thị Ngọc Vân (SN 1958, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Thư (SN 1986, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Thảo (SN 1958, trú Vĩnh Lộc (cũ), tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Hồng Minh (SN 1970, trú phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

Mạo danh ‘đại tá’ thuộc Tổng cục II Bộ Quốc phòng để lừa đảo gọi vốn- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Thảo (trái) và Nguyễn Thị Hồng Minh.

Theo cơ quan điều tra, nhóm bị can này dùng nhiều thủ đoạn gian dối, tự xưng là đại tá công tác tại Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, được giao quản lý nguồn vốn lớn trong và ngoài nước để đầu tư kinh doanh đất hiếm, thiên thạch với lợi nhuận cao, qua đó tạo lòng tin và huy động vốn trái phép của nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, các bị can còn đưa ra nhiều thông tin gian dối khác như hứa xin việc làm, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản của cá nhân và tổ chức. Đáng chú ý, Đào Thanh Bình, Đặng Thị Ngọc Vân và Nguyễn Văn Thư đã giả danh cán bộ Quân đội, lợi dụng uy tín của lực lượng vũ trang để thực hiện hành vi lừa đảo.

Mạo danh ‘đại tá’ thuộc Tổng cục II Bộ Quốc phòng để lừa đảo gọi vốn- Ảnh 2.

Bị can Đặng Thị Ngọc Vân (trái) và Đào Thanh Bình.

Mạo danh ‘đại tá’ thuộc Tổng cục II Bộ Quốc phòng để lừa đảo gọi vốn- Ảnh 3.

Bị can Nguyễn Anh Thư (trái) và Vũ Đình Hiếu.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng đề nghị những ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ với: Đồng chí Hoàng Trần Văn Linh, số điện thoại 0339.266.002; Hoặc trực tiếp đến Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, địa chỉ: Số 52 Phạm Hùng, phường Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Cơ quan điều tra cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Theo Mình Đức

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới hàng chục triệu người dân trên cả nước

Thông báo quan trọng tới hàng chục triệu người dân trên cả nước Nổi bật

Điều động Chánh Văn phòng UBND Thành phố Cần Thơ giữ chức Bí thư xã

Điều động Chánh Văn phòng UBND Thành phố Cần Thơ giữ chức Bí thư xã Nổi bật

Tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Anh Thư 20 tuổi

Tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Anh Thư 20 tuổi

18:40 , 24/10/2025
Giám đốc nhận 8 tỷ đồng "chạy án" cho vợ chồng DJ Ngân 98: Thời điểm nhận tiền

Giám đốc nhận 8 tỷ đồng "chạy án" cho vợ chồng DJ Ngân 98: Thời điểm nhận tiền

17:48 , 24/10/2025
Chân dung 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Chân dung 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

17:20 , 24/10/2025
Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987

Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987

17:18 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên