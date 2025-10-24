Mạo danh ‘đại tá’ thuộc Tổng cục II Bộ Quốc phòng để lừa đảo gọi vốn

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng liên quan đến vụ án đã bị khởi tố bị can gồm: Vũ Đình Hiếu (SN 1983, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên); Đào Thanh Bình (SN 1981, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ); Đặng Thị Ngọc Vân (SN 1958, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Thư (SN 1986, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Thảo (SN 1958, trú Vĩnh Lộc (cũ), tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Hồng Minh (SN 1970, trú phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

Bị can Nguyễn Văn Thảo (trái) và Nguyễn Thị Hồng Minh.

Theo cơ quan điều tra, nhóm bị can này dùng nhiều thủ đoạn gian dối, tự xưng là đại tá công tác tại Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, được giao quản lý nguồn vốn lớn trong và ngoài nước để đầu tư kinh doanh đất hiếm, thiên thạch với lợi nhuận cao, qua đó tạo lòng tin và huy động vốn trái phép của nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, các bị can còn đưa ra nhiều thông tin gian dối khác như hứa xin việc làm, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản của cá nhân và tổ chức. Đáng chú ý, Đào Thanh Bình, Đặng Thị Ngọc Vân và Nguyễn Văn Thư đã giả danh cán bộ Quân đội, lợi dụng uy tín của lực lượng vũ trang để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bị can Đặng Thị Ngọc Vân (trái) và Đào Thanh Bình.

Bị can Nguyễn Anh Thư (trái) và Vũ Đình Hiếu.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng đề nghị những ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ với: Đồng chí Hoàng Trần Văn Linh, số điện thoại 0339.266.002; Hoặc trực tiếp đến Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, địa chỉ: Số 52 Phạm Hùng, phường Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Cơ quan điều tra cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.