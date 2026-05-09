Mark Cuban cảnh báo “lỗ hổng chí mạng” của AI: Cùng một câu hỏi, mỗi lần trả lời mỗi kiểu?

Tỷ phú Mark Cuban cho rằng điểm yếu lớn nhất của AI hiện nay là thiếu tính nhất quán. Cùng một câu hỏi nhưng AI có thể trả lời khác nhau ở mỗi lần phản hồi, tạo ra rủi ro lớn khi doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào công nghệ này.

AI càng thông minh, doanh nghiệp càng khó kiểm soát

Trong bài đăng trên X hôm thứ Hai, Mark Cuban cho rằng thách thức lớn nhất của AI hiện nay nằm ở việc không thể đảm bảo tính nhất quán trong phản hồi. Theo ông, người dùng có thể đặt cùng một câu hỏi nhưng nhận về những câu trả lời khác nhau. Đây là điều rất khác so với các phần mềm truyền thống vốn hoạt động theo quy tắc cố định. Trước đây, nếu đầu vào giống nhau thì hệ thống sẽ luôn cho cùng một kết quả.

Trong khi đó, các mô hình AI tạo sinh hiện nay như GPT-5.5 của OpenAI, Opus 4.7 của Anthropic hay Gemini 3.1 của Google lại vận hành dựa trên xác suất. Điều này giúp AI linh hoạt hơn, tạo ra phản hồi tự nhiên hơn, nhưng cũng khiến kết quả thay đổi theo từng lần hỏi. Với người dùng phổ thông, sự khác biệt này đôi khi không quá nghiêm trọng. Nhưng trong môi trường doanh nghiệp, tính thiếu ổn định có thể dẫn đến nhiều vấn đề lớn.

Ví dụ, nếu AI được dùng để hỗ trợ phân tích dữ liệu, đánh giá tài chính hoặc xử lý thông tin khách hàng, chỉ cần phản hồi thay đổi một chút cũng có thể khiến quyết định cuối cùng khác đi hoàn toàn. Điều đáng lo hơn là AI không thực sự hiểu hậu quả từ nội dung mà nó tạo ra.

Mark Cuban cho rằng hiện chưa có cách nào đảm bảo mọi người luôn nhận được cùng một đáp án cho cùng một câu hỏi. Đây là lý do nhiều công ty vẫn dè dặt khi triển khai AI ở quy mô lớn. Dù vậy, không ít người dùng trên X lại có góc nhìn khác. Họ cho rằng đây là đặc điểm gần như không thể tránh khỏi của AI tạo sinh.

Với các công việc cần sáng tạo như viết nội dung, lên ý tưởng hay thiết kế chiến dịch marketing, nhiều đáp án khác nhau đôi khi lại hữu ích hơn việc chỉ có một câu trả lời cố định. Một số chuyên gia công nghệ cũng cho rằng tính linh hoạt chính là điều khiến AI trở nên mạnh mẽ hơn phần mềm truyền thống. Nếu mọi phản hồi đều giống nhau tuyệt đối, AI sẽ mất đi khả năng thích nghi và sáng tạo.

Tuy nhiên, Cuban dường như đang nhấn mạnh đến góc độ vận hành doanh nghiệp nhiều hơn. Với doanh nghiệp, sự ổn định và khả năng dự đoán thường quan trọng hơn yếu tố sáng tạo. Đó là lý do nhiều công ty hiện nay phải xây dựng thêm các bước kiểm tra đầu ra của AI trước khi đưa vào sử dụng thực tế. Không ít doanh nghiệp yêu cầu nhân viên rà soát toàn bộ nội dung do AI tạo ra để hạn chế sai sót hoặc thông tin sai lệch.

Trong vài năm qua, AI đã phát triển quá nhanh và được đưa vào gần như mọi lĩnh vực. Từ chăm sóc khách hàng, giáo dục đến tài chính và truyền thông, công nghệ này đang dần trở thành công cụ quen thuộc. Nhưng cùng với tốc độ phát triển đó là áp lực phải kiểm soát rủi ro. Nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề lớn nhất không phải AI có thông minh hay không, mà là con người hiểu và giám sát nó tới đâu.

Người biết dùng AI để học sẽ có lợi thế lớn hơn

Theo Mark Cuban, chính vì AI chưa thực sự ổn định nên vai trò của con người sẽ càng quan trọng hơn trong thời gian tới. Ông cho rằng kỹ năng đáng giá nhất hiện nay là khả năng đánh giá và kiểm chứng đầu ra của AI. Những người có chuyên môn tốt sẽ dễ nhận ra đâu là thông tin hợp lý, đâu là phản hồi thiếu chính xác.

Quan điểm này cũng được ông nhắc lại trong buổi trò chuyện trên Big Technology Podcast tại sự kiện Convergence AI của Phòng Thương mại Khu vực Dallas hôm thứ Tư. Theo Cuban, xã hội đang dần chia thành hai nhóm người dùng AI. Nhóm đầu tiên dùng AI để tránh phải học thêm kỹ năng mới. Họ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào chatbot và xem AI như công cụ làm thay mọi việc.

Nhóm còn lại tận dụng AI như một trợ lý hỗ trợ học tập và nâng cao năng lực cá nhân. Họ dùng AI để tìm hiểu kiến thức mới, tăng tốc quá trình nghiên cứu và cải thiện hiệu suất công việc. Cuban cho rằng khoảng cách giữa hai nhóm này sẽ ngày càng rõ rệt trong vài năm tới. Ông từng ví AI giống như một “thực tập sinh say xỉn”.

Công nghệ này có thể làm việc rất nhanh, đưa ra nhiều ý tưởng hay, nhưng đôi lúc cũng mắc lỗi khó đoán. Nếu giao toàn bộ công việc cho AI mà không kiểm tra lại, hậu quả có thể rất lớn. Theo Cuban, những người quá phụ thuộc vào AI có nguy cơ dần mất khả năng tư duy độc lập. Ngược lại, những ai biết kết hợp giữa kiến thức cá nhân với AI sẽ là nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng công nghệ mới.

Quan điểm này đang được nhiều doanh nghiệp đồng tình. Không ít công ty hiện nay không còn đánh giá cao việc chỉ biết dùng chatbot cơ bản. Thay vào đó, họ ưu tiên những người biết đặt câu hỏi hiệu quả, có khả năng kiểm chứng thông tin và hiểu cách khai thác AI phục vụ công việc thực tế.

Gần đây, Cuban cũng chia sẻ với Business Insider về ba câu hỏi khởi đầu mà ông khuyên nên dùng với Claude của Anthropic để hỗ trợ xây dựng doanh nghiệp nhỏ. Thông điệp mà Cuban muốn nhấn mạnh khá rõ ràng: AI có thể là công cụ rất mạnh, nhưng nó không phải lúc nào cũng đúng. Trong giai đoạn công nghệ phát triển quá nhanh như hiện nay, người biết học cùng AI thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nó mới là nhóm có lợi thế lớn nhất.

*Nguồn : Business Insider