Mark Zuckerberg kiện Mark Zuckerberg vì bị khóa tài khoản Facebook

Một luật sư tại bang Indiana (Mỹ) đang kiện Meta - công ty mẹ của Facebook - sau khi nhiều lần bị nền tảng này khóa tài khoản vì cho rằng ông “mạo danh” nhà sáng lập Mark Zuckerberg.

Luật sư Mark Steven Zuckerberg cho biết tài khoản Facebook cá nhân của ông đã bị vô hiệu hóa năm lần trong suốt tám năm qua, gây thiệt hại hàng nghìn đô la Mỹ do mất khách hàng. Trong đơn kiện gửi Tòa án Cấp cao hạt Marion, ông nêu rõ mình đã hành nghề luật sư suốt 38 năm, từ khi Mark Elliot Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook - còn là một đứa trẻ.

Luật sư Mark Zuckerberg bị khóa tài khoản Facebook vì mạo danh (Nguồn: Mark Zuckerberg/WTHR)

Ông Zuckerberg cáo buộc Meta vi phạm hợp đồng khi số tiền 11.000 USD (khoảng hơn 290 triệu đồng) ông chi cho quảng cáo trên Facebook bị hủy bỏ không đúng cách. "Cái chuyện trùng tên này chẳng hề buồn cười chút nào, nhất là khi họ lấy tiền của tôi. Giống như bạn trả tiền để treo biển quảng cáo trên cao tốc, rồi họ lại phủ tấm chăn lên, khiến bạn không nhận được lợi ích gì từ số tiền đã bỏ ra”, ông nói với đài WTHR-TV tại Indianapolis.

Vị luật sư cho biết ông đã nhiều lần gửi giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng và ảnh chân dung để chứng minh danh tính thật. “Tôi là Mark Steven, còn anh ta là Mark Elliot”, ông khẳng định. Tài khoản Facebook của ông bị khóa hồi tháng 5 năm nay và chỉ được khôi phục sau khi vụ kiện được đệ trình.

Luật sư Mark Zuckerberg (Nguồn: Mark Zuckerberg)

Khác với nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg (Nguồn: Getty Images)

Meta thừa nhận sự cố và cho biết đã “khôi phục tài khoản của Mark Zuckerberg sau khi phát hiện ra nó bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn”. Công ty cũng cam kết sẽ áp dụng biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.

Luật sư Mark Steven Zuckerberg, chuyên về luật phá sản, hiện đã lập một trang web để ghi lại những rắc rối do trùng tên của mình, bao gồm cả trường hợp ông từng bị tiểu bang Washington vô tình kiện tội lạm dụng vì nhầm lẫn.

Nguồn: BBC