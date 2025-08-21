Mark Zuckerberg bất ngờ đóng băng tuyển dụng nhân sự AI, chỉ nới lỏng nếu Giám đốc mới cho phép

Meta, đang trải qua một trong những giai đoạn nhạy cảm nhất, vừa bất ngờ đưa ra quyết định tạm ngừng tuyển dụng nhân sự cho bộ phận AI. Động thái diễn ra chỉ ít tuần sau khi Meta chi đậm đưa về hơn 50 nhân sự cấp cao từ các đối thủ lớn như OpenAI, Google, Apple, Anthropic hay xAI, từ đó làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính bền vững của chiến lược “đốt tiền”.

Theo WSJ, quyết định đóng băng tuyển dụng có hiệu lực ngay trong tháng 8 và chỉ có thể được nới lỏng nếu có sự phê chuẩn trực tiếp từ Alexandr Wang – Giám đốc AI mới của Meta. Reuters dẫn nguồn tin nội bộ cho biết công ty muốn coi đây là “bước quy hoạch tổ chức thường niên” thay vì dấu hiệu cắt giảm, song trong bối cảnh chi phí leo thang và áp lực từ thị trường chứng khoán, quyết định này được nhiều nhà đầu tư nhìn nhận như một biện pháp kìm hãm sự bành trướng quá nhanh của Meta Superintelligence Labs.

Trong suốt nửa đầu năm 2025, Meta đã khiến giới công nghệ sửng sốt khi tung ra các gói đãi ngộ có giá trị tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đô la cho các nhà nghiên cứu hàng đầu. Hàng chục kỹ sư và nhà khoa học từ OpenAI đã đồng loạt “đầu quân” cho Mark Zuckerberg, bên cạnh hơn chục nhân sự từ Google cùng các chuyên gia đang làm việc tại Apple, Anthropic và xAI. Bản thân Zuckerberg cũng nhiều lần trực tiếp nhắn tin cho các ứng viên tiềm năng - một cách tiếp cận khác hẳn phong cách tuyển dụng thụ động vốn phổ biến ở thung lũng Silicon.

Những thương vụ gây choáng váng tuy đem lại cho Meta nguồn nhân lực hùng hậu, song cũng tạo nên căng thẳng trong nội bộ. Các nhân viên kỳ cựu bày tỏ sự bất mãn khi thấy đồng nghiệp mới nhận được mức đãi ngộ vượt trội, trong khi thành quả nhiều năm đóng góp của mình bị xem nhẹ. Truyền thông quốc tế gọi đây là “làn sóng bất công ngầm” trong lòng Meta, nhất là khi Mark Zuckerberg không giấu tham vọng xây dựng Meta thành đối thủ trực tiếp với OpenAI hay Google DeepMind.

Trước sức ép cả bên ngoài lẫn bên trong, Meta buộc phải tiến hành tái cấu trúc bộ máy AI. Meta Superintelligence Labs được chia thành bốn mảng: một nhóm tập trung nghiên cứu siêu trí tuệ, một nhóm phát triển sản phẩm ứng dụng, một nhóm phụ trách hạ tầng công nghệ và nhóm FAIR (Fundamental AI Research) tiếp tục duy trì vai trò nghiên cứu cơ bản. Mục tiêu là phân tách rạch ròi các hướng đi để giảm chồng chéo, đồng thời làm rõ trách nhiệm và ngân sách cho từng nhánh.

Tuy vậy, giới phân tích cho rằng việc tổ chức lại cũng phản ánh sự thiếu nhất quán trong chiến lược AI của Meta, khi chỉ vài tháng trước công ty còn ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn Llama 4 nhưng bị đánh giá không đạt kỳ vọng, buộc đội AGI Foundations tan rã.

Từ góc nhìn thị trường, Meta đã rơi vào tình thế khó xử. Một mặt, công ty cần chứng minh với cổ đông rằng khoản chi khổng lồ để thu hút nhân tài là khoản đầu tư xứng đáng và sẽ tạo ra những đột phá. Mặt khác, việc lạm dụng đãi ngộ bằng cổ phiếu có thể khiến lợi nhuận cổ đông bị pha loãng, làm gia tăng hoài nghi về khả năng kiểm soát chi phí.

Giới quan sát cho rằng việc tạm dừng tuyển dụng chỉ là một biện pháp tạm thời để Meta “hít thở”, rà soát lại chiến lược và tránh rơi vào cảnh phình to không kiểm soát. Nhưng ở khía cạnh khác, nó cũng cho thấy sự lo ngại về tính hiệu quả của chiến lược “tiền đổi lấy nhân tài”. Nếu không tạo ra sản phẩm AI vượt trội, khoản đầu tư hàng chục tỷ USD sẽ chỉ làm gia tăng thêm gánh nặng tài chính vốn đã bị thách thức trước đó bởi metaverse.

Theo: WSJ