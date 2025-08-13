Mark Zuckerberg "ăn chơi" cỡ nào?

Khi nghĩ về Mark Zuckerberg, công chúng thường hình dung một tỷ phú công nghệ với tủ đồ đơn điệu chỉ có áo phông xám và quần jean, người dường như dành trọn vẹn tâm trí cho việc định hình thế giới kỹ thuật số. Tuy nhiên, thực tế phức tạp và sâu sắc hơn nhiều. Đằng sau vẻ ngoài khiêm tốn có chủ đích đó là một cuộc sống vương giả với những tài sản và hoạt động giải trí xa xỉ.

Đây không phải là sự mâu thuẫn, mà là hai mặt của cùng một đồng xu: một bên là hình ảnh giản dị để tập trung vào sứ mệnh, và một bên là "dân chơi" với những chi tiêu khổng lồ nhằm kiến tạo một cuộc sống tự chủ, an toàn và tách biệt khỏi thế giới mà chính tỷ phú đang hướng đến.

Mark Zuckerberg thường xuất hiện với phong cách đơn giản nhưng chi tiêu của vị tỷ phú này cực kỳ khổng lồ

Đế chế bất động sản: "Pháo đài" của ông vua công nghệ

Mức độ chi tiêu và tầm nhìn của Mark Zuckerberg được phô diễn rõ nét nhất qua đế chế bất động sản cá nhân, nơi mỗi công trình không đơn thuần là một ngôi nhà, mà là một "pháo đài" được kiến tạo với tham vọng về an ninh và tự chủ tuyệt đối. Đây là cách vị vua công nghệ khẳng định quyền lực của mình trên thế giới thực.

Đỉnh cao của sự phô trương này chính là siêu khu phức hợp "Koolau Ranch" ở Hawaii – một quốc gia thu nhỏ mà Zuckerberg đang xây dựng. Theo cuộc điều tra của tạp chí Wired, ông đã không ngần ngại vung ra 170 triệu USD để thâu tóm gần 1.500 mẫu Anh (hơn 600 hecta) đất đai màu mỡ trên đảo Kauai. Tại đây, một thế giới biệt lập đang mọc lên, không chỉ để nghỉ dưỡng xa hoa, mà còn để tồn tại độc lập khỏi mọi biến động. Trái tim của đế chế này là một hầm trú ẩn "ngày tận thế" trị giá 100 triệu USD, rộng gần 500 mét vuông. Được bảo vệ bởi những cánh cửa thép khổng lồ chứa đầy bê tông, công trình này có nguồn năng lượng, nước và thực phẩm riêng, sẵn sàng trở thành nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối trước mọi kịch bản tận thế. Toàn bộ khu phức hợp được thiết kế như một vương quốc tự cung tự cấp với hơn một chục tòa nhà, hai biệt thự trung tâm được kết nối bằng đường hầm bí mật, và được canh gác bởi một mạng lưới an ninh dày đặc. Việc ông cho xây dựng một bức tường cao sừng sững bao quanh khu đất, bất chấp sự phẫn nộ của người dân địa phương, càng cho thấy một quyết tâm "thuộc địa hóa" không gian sống, biến nó thành lãnh địa bất khả xâm phạm của riêng mình.

Tỷ phú này có một siêu khu phức hợp mang tên "Koolau Ranch" ở Hawaii

Tham vọng tạo ra những vùng đệm an toàn không chỉ dừng lại ở Hawaii. Ngay tại trung tâm Thung lũng Silicon, Zuckerberg đã chi hơn 43 triệu USD để mua lại toàn bộ các căn nhà xung quanh dinh thự của mình ở Palo Alto, kiến tạo một "khu phức hợp" riêng biệt và biến nó thành một trung tâm chỉ huy cá nhân được che chắn khỏi thế giới bên ngoài. Và khi cần "trốn thoát" khỏi áp lực công việc, gia đình ông tìm đến hai dinh thự ven hồ Tahoe trị giá 59 triệu USD, nơi có bến thuyền riêng và tầm nhìn tuyệt đẹp.

Mỗi bất động sản trong bộ sưu tập này không chỉ là một tài sản, mà là một mảnh ghép trong bức tranh về một đế chế riêng, nơi Mark Zuckerberg là vị vua tuyệt đối.

Người giàu mua siêu xe, còn Mark Zuckerberg sắm du thuyền, phi cơ

Việc sở hữu những phương tiện cá nhân không chỉ là sự tiện nghi, mà còn là cách Mark Zuckerberg phô diễn quyền lực, khẳng định vị thế thống trị và sự tự do tuyệt đối, vượt xa mọi giới hạn thông thường.

Ông đã chính thức chiếm lĩnh đại dương bằng việc bổ sung vào bộ sưu tập của mình siêu du thuyền "Launchpad" dài 118 mét, một dinh thự nổi trị giá 300 triệu USD. Con tàu tráng lệ này không chỉ nằm trong top những du thuyền lớn nhất hành tinh, mà còn là một thế giới riêng biệt với sân bay trực thăng, hồ bơi, spa, phòng gym, sẵn sàng phục vụ 24 vị khách thượng lưu cùng thủy thủ đoàn 48 người. Với chi phí vận hành hàng năm lên đến 30 triệu USD, "Launchpad" chính là một không gian sáng tạo biệt lập giữa đại dương, nơi vị tỷ phú có thể khởi đầu những ý tưởng mới mà không bị ai làm phiền.

Siêu du thuyền giá 300 triệu USD của ông trùm Meta

Không chỉ làm chủ mặt biển, Zuckerberg còn thống trị bầu trời ít nhất 2 chiếc chuyên cơ riêng, bao gồm chiếc Gulfstream G650ER sang trọng. Đây không chỉ là phương tiện, mà là một văn phòng bay, một công cụ quyền lực cho phép ông di chuyển tức thì giữa các châu lục, phớt lờ mọi lịch trình hàng không thương mại.

Và khi trở lại mặt đất, Mark Zuckerberg lại bình thường hơn hẳn khi chiếc xe giá trị nhất của tỷ phú này được biết đến chỉ là chiếc Pagani Huayra, giá 1,4 triệu USD. So với nhiều tỷ phú hay tay chơi khác thì đây đã là con số rất khiêm tốn.

Nhưng với những du thuyền, chuyên cơ riêng thì từ biển cả đến bầu trời, hạm đội phương tiện này vẫn là minh chứng cho một cuộc sống không giới hạn, nơi quyền lực và sự tự do được định nghĩa bằng những con số khổng lồ.

So với độ ăn chơi với du thuyền, chuyên cơ thì chiếc Pagani Huayra không quá tốn kém

Thú giải trí của nhà sáng lập Facebook cũng rất đặc biệt

Nếu như khối tài sản khổng lồ là cách Mark Zuckerberg kiểm soát thế giới bên ngoài, thì việc rèn luyện thể chất chính là cách ông làm chủ tuyệt đối thế giới bên trong. Đây không phải là những sở thích đơn thuần, mà là một triết lý sống được tôi luyện bằng kỷ luật thép, nơi sức mạnh thể chất và ý chí sắt đá song hành cùng trí tuệ. Ông không xem võ thuật đối kháng (MMA) hay Nhu thuật Brazil (BJJ) là những hoạt động giải trí.

Tỷ phú này lao vào khổ luyện như một chiến binh thực thụ, tập luyện 3-4 buổi mỗi tuần với các võ sĩ chuyên nghiệp và thậm chí xây cả một võ đài (Octagon) tại nhà. Thậm chí, việc khổ luyện võ thuật của Mark Zuckerberg cũng thể hiện rõ ràng khi ông gặp những chấn thương nghiêm trọng, như ca phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước (ACL) vào tháng 11 năm 2023.

Tinh thần chinh phục đó tiếp tục được thể hiện qua niềm đam mê lướt sóng, đặc biệt là với ván phản lực (eFoil), hay khi ông hoàn thành các thử thách sức bền khắc nghiệt như "Murph Challenge" và chạy 5km trong chưa đầy 20 phút. Đó là một ý chí không ngừng nghỉ, luôn muốn đẩy giới hạn của bản thân đi xa hơn.

Mark Zuckerberg không phải là một tỷ phú tiệc tùng ồn ào. Ông là một kiến trúc sư của số phận, người đang dùng quyền lực và tài sản để kiến tạo một đế chế riêng, một vương quốc được bảo vệ, tự chủ và vận hành theo luật lệ của chính mình. Lối sống của anh, từ chiếc áo phông xám đến hầm trú ẩn ở Hawaii, từ các thuật toán phức tạp đến những đòn thế trên sàn đấu, tất cả đều là những mảnh ghép của một chân dung phức hợp: một thiên tài công nghệ, một chiến binh kỷ luật và một vị vua đang định hình thế giới theo đúng hình dung của mình.