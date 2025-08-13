Mark Zuckerberg bị tố chiếm dụng đường phố, mở trường tư trái phép nhưng luôn được "bảo kê"

Suốt nhiều năm, Crescent Park ở Palo Alto (California, Mỹ) được biết đến là khu ngoại ô yên bình, với những con đường rợp bóng cây, các buổi tiệc phố xóm và trẻ em thong dong đạp xe. Thế nhưng, cư dân nói khung cảnh như tranh ấy nay đã biến thành “ván cờ tỷ phú đời thật” khi CEO Meta Mark Zuckerberg lần lượt mua nhiều bất động sản trong khu vực.

Quần thể 5 ngôi nhà ở thành phố Palo Alto trị giá 37 triệu USD của Mark Zuckerberg - Ảnh:DM

"Không khu phố nào muốn bị chiếm đóng cả", Michael Kieschnick nói, khi đứng trong sân nhà mình, nơi ba mặt xung quanh đều là bất động sản của CEO Meta.

Ông cho biết từ khi Zuckerberg và vợ Priscilla Chan dọn tới năm 2011, Crescent Park đã biến thành đại công trường, rồi thành khu phức hợp tỷ đô với hàng rào cao, camera giám sát và những bữa tiệc ồn ào.

"Các tỷ phú ở đâu cũng quen với việc tự đặt ra luật chơi. Zuckerberg không phải ngoại lệ. Không may họ lại là hàng xóm nhà tôi", Kieschnick nói.

Trong ảnh là khu vườn bên ngoài dinh thự chính, nơi nổi bật với bức tượng bạc cao hơn 2 m của bà Priscilla Chan - Ảnh: Splash News

Cổng vào ngôi nhà của Zuckerberg ở Palo Alto - Ảnh: The New York Times.

Zuckerberg khởi đầu bằng việc mua một căn nhà rộng hơn 520 m² trên đường Edgewood Drive, được hội di sản địa phương ghi nhận là cổ nhất Palo Alto. Sau đó, ông chi hơn 110 triệu USD để mua lại 11 căn nhà liền kề, có khi trả gấp đôi, gấp ba giá thị trường.

Năm trong số đó được gộp lại thành khu phức hợp với nhà chính, nhà khách, sân bóng chày, hồ bơi có thể phủ sàn nước để tổ chức tiệc, trung tâm giải trí ngoài trời và từng có cả trường tư thục cho 14 trẻ, dù không đúng mục đích sử dụng nhà ở theo quy định thành phố.

Giữa khu phức hợp nổi bật bức tượng Thành Long cao hơn 2 m, từng được Zuckerberg giới thiệu trên Instagram.

Cảnh sát lập khu vực cấm đỗ xe nhiều giờ để gia đình Zuckerberg tổ chức tiệc nướng buổi tối - Ảnh: The New York Times

Hệ thống giấy phép xây dựng cho thấy thành phố đã phê duyệt 56 hạng mục cho bất động sản của Zuckerberg. Một phần dự án là hơn 650 m2 không gian ngầm, được ghi là "tầng hầm" nhưng hàng xóm gọi là "hang dơi tỷ phú".

Công trường xây dựng kéo dài 8 năm khiến đường phố thường xuyên đầy xe tải, máy móc hạng nặng và tiếng ồn. Một số hàng xóm nói lối vào nhà bị chặn, lốp xe xẹp vì mảnh vỡ, gương xe vỡ do thiết bị va chạm.

Khi gia đình Zuckerberg tổ chức tiệc, đường phố có thể bị tắc nhiều giờ. Khách mặc tuxedo, váy dạ hội hoặc hóa trang theo chủ đề, nhạc mở to, dịch vụ đỗ xe hoạt động liên tục.

"Chúng tôi từng gọi cảnh sát vì tiếng ồn, nhưng hầu như không nhận được phản hồi," một cư dân nói.

Hàng xóm khó chịu khi camera an ninh chĩa thẳng vào sân nhà họ, nhân viên bảo vệ ngồi trong xe ghi hình và đặt câu hỏi với người đi bộ ngay trên vỉa hè công cộng - Ảnh: The New York Times

Năm 2016, hội đồng thẩm định kiến trúc Palo Alto từng bác đề xuất phá bốn nhà liền kề để xây mới với tầng hầm rộng lớn. Nhưng sau đó Zuckerberg vẫn triển khai từng phần để tránh phải trình lại hội đồng.

Nhiều cư dân cho rằng thành phố nhượng bộ trước mọi yêu cầu của tỷ phú. Gần đây, họ bức xúc khi cảnh sát treo biển "cấm đỗ xe" trên đường công cộng để phục vụ tiệc nướng tại nhà Zuckerberg.

Greer Stone, thành viên hội đồng thành phố, thừa nhận Zuckerberg "tìm ra lỗ hổng" trong luật phân vùng và cho biết đang soạn thảo quy định mới để ngăn tình trạng tương tự.

Gia đình bốn người của Mark Zuckerberg trong ngôi nhà 7 triệu USD xuất hiện trong chương trìnhThis Morningcủa CBS năm 2019. Ảnh:CBS

Aaron McLear, người phát ngôn của vợ chồng Zuckerberg, khẳng định cặp đôi đã cố gắng tối đa để tránh gây xáo trộn: thông báo trước về các sự kiện, cung cấp số điện thoại liên hệ, lắp camera không hướng vào nhà hàng xóm và dùng xe điện cho nhân viên an ninh.

Ông nói một số bất động sản được mua do chủ nhà chủ động đề nghị bán và các biện pháp an ninh nghiêm ngặt là cần thiết vì Zuckerberg từng nhận lời đe dọa nghiêm trọng.

"Mark, Priscilla và các con coi Palo Alto là mái ấm hơn một thập kỷ qua. Họ trân trọng việc là thành viên cộng đồng và đã thực hiện nhiều biện pháp vượt xa yêu cầu để giảm thiểu ảnh hưởng", McLear nói.

Gia đình tỷ phú cũng gửi quà cho hàng xóm khi tổ chức tiệc ồn ào, từ rượu vang, chocolate, bánh rán Krispy Kreme đến tai nghe chống ồn.

Tuy vậy, với nhiều cư dân Crescent Park, những món quà đó chưa đủ để xoa dịu nỗi phiền toái.