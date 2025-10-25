Mark Zuckerberg mất kiên nhẫn, hàng trăm nhân viên mảng AI bị sa thải

Thông tin này đã được đại diện của Meta xác nhận với kênh truyền hình CNBC. Quyết định sa thải 600 nhân viên của Meta được thực hiện trong bối cảnh công ty muốn tinh gọn bộ máy và vận hành linh hoạt hơn.

Động thái này được công bố trong bản ghi nhớ nội bộ do Giám đốc phụ trách AI Alexandr Wang gửi đi. Wang - được Meta tuyển dụng hồi tháng 6 trong khuôn khổ khoản đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI, hiện dẫn dắt toàn bộ chiến lược AI của tập đoàn. Các vị trí bị ảnh hưởng trải rộng từ nhóm hạ tầng AI, Phòng Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Cơ bản (FAIR) đến các bộ phận phát triển sản phẩm liên quan.

Theo nguồn tin của CNBC, các nhân sự thuộc TBD Labs, nơi tập trung nhiều chuyên gia AI hàng đầu được Meta chiêu mộ trong mùa hè vừa qua, không nằm trong diện cắt giảm. Nhóm này trực tiếp do Wang giám sát, phản ánh sự ưu tiên của CEO Mark Zuckerberg đối với đội ngũ mới được tuyển dụng so với các nhân viên cũ.

Bên trong Meta, bộ phận AI lâu nay bị đánh giá là "phình to quá mức", khi các nhóm như FAIR và các đơn vị hướng sản phẩm cạnh tranh khốc liệt về tài nguyên tính toán, theo nguồn tin. Khi thành lập Meta Superintelligence Labs, công ty đã kế thừa toàn bộ cấu trúc này — và đợt cắt giảm lần này được xem là nỗ lực nhằm tái cơ cấu và củng cố vai trò của Wang trong chiến lược AI.

Meta đã tăng tốc đầu tư vào AI trong những tháng gần đây nhằm bắt kịp các đối thủ như OpenAI và Google, đổ hàng tỷ USD vào hạ tầng tính toán và tuyển dụng nhân tài. Sau khi cắt giảm, quy mô nhân sự của Meta Superintelligence Labs còn chưa đến 3.000 người, nguồn tin cho biết.

Một số nhân viên được thông báo rằng ngày 21/11 sẽ là ngày chấm dứt hợp đồng và cho đến thời điểm đó họ sẽ trong giai đoạn "nghỉ việc có thông báo".

Trong tin nhắn gửi nhân viên, Meta cho biết: "Trong thời gian này, quyền truy cập nội bộ của bạn sẽ bị vô hiệu hoá và bạn không cần thực hiện thêm công việc nào cho Meta. Bạn có thể tận dụng thời gian này để tìm vị trí khác trong công ty."

Meta cũng cho biết sẽ chi trả 16 tuần lương trợ cấp, cộng thêm 2 tuần cho mỗi năm làm việc, sau khi trừ đi thời gian thông báo nghỉ việc.

Mark Zuckerberg được cho là thất vọng với tiến độ triển khai AI của Meta

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Mark Zuckerberg bày tỏ sự thất vọng với tiến độ AI của Meta, đặc biệt sau khi bộ mô hình Llama 4 ra mắt hồi tháng 4 nhận phản hồi kém tích cực từ cộng đồng lập trình viên.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý II hồi tháng 7, Meta dự kiến tổng chi phí năm 2025 sẽ dao động từ 114 - 118 tỷ USD, tăng so với dự báo trước đó. Công ty cũng cảnh báo chi phí cho các dự án AI sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026, với tốc độ tăng trưởng cao hơn so với năm trước.

Meta dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III vào tuần tới.

Trước đó một ngày, tập đoàn cũng thông báo thỏa thuận trị giá 27 tỷ USD với Blue Owl Capital để tài trợ và phát triển trung tâm dữ liệu Hyperion tại bang Louisiana. Theo Zuckerberg, trung tâm này "sẽ có quy mô tương đương một phần đáng kể diện tích Manhattan".

Trang Axios là đơn vị đầu tiên đưa tin về đợt cắt giảm nhân sự lần này.