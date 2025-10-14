Mark Zuckerberg tiếp tục chiêu mộ founder startup 12 tỷ USD

Ngành trí tuệ nhân tạo toàn cầu vừa chứng kiến một bước ngoặt đáng chú ý khi Andrew Tulloch, nhà đồng sáng lập của startup Thinking Machines Lab, xác nhận rời công ty để quay lại làm việc cho Meta Platforms – tập đoàn công nghệ do Mark Zuckerberg sáng lập. Thông tin được xác nhận bởi Reuters, đánh dấu một trong những thương vụ “chuyển đội” gây chú ý nhất giữa làn sóng săn nhân tài AI toàn cầu năm 2025.

Theo The Wall Street Journal, Tulloch đã gửi thư nội bộ đến nhân viên vào ngày 10/10, thông báo quyết định rời vị trí đồng sáng lập để “bắt đầu một hành trình mới vì lý do cá nhân”. Phía Thinking Machines Lab cũng xác nhận thông tin này, đồng thời khẳng định quyết định của Tulloch không xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ mà là định hướng cá nhân.

Tuy nhiên, việc người đàn ông này rời đi chỉ sau chưa đầy một năm kể từ ngày thành lập công ty khiến giới quan sát không khỏi đặt câu hỏi: phải chăng Meta đã có một “nước cờ chiến lược” trong cuộc đua thu hút nhân sự AI hàng đầu thế giới.

Andrew Tulloch vốn không xa lạ với giới công nghệ. Trước khi đồng sáng lập Thinking Machines Lab cùng Mira Murati – cựu Giám đốc công nghệ của OpenAI – ông từng có hơn 11 năm làm việc tại Meta (khi đó còn mang tên Facebook), rồi sau đó chuyển sang OpenAI để tham gia các dự án hạ tầng huấn luyện mô hình lớn. Với nền tảng vững chắc về kỹ thuật và chiến lược AI, việc Tulloch quay lại Meta được cho là bước đi có tính biểu tượng: một kỹ sư kỳ cựu trở về “ngôi nhà cũ” trong bối cảnh Meta đang dồn lực vào trí tuệ nhân tạo tổng quát.

Nguồn tin của Axios cho biết Meta vẫn đang trong quá trình “săn nhân tài AI quy mô lớn”, tuyển dụng nhiều chuyên gia từ Google DeepMind, Anthropic và OpenAI. Việc Tulloch gia nhập được xem là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc đội ngũ AI của Meta, nhằm mở rộng năng lực nghiên cứu trong mảng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và phát triển nền tảng AI mã nguồn mở Llama. Tuy Meta không công bố chi tiết chức vụ của Tulloch, nhưng giới phân tích nhận định ông có thể giữ vai trò tư vấn hoặc điều hành kỹ thuật trong mảng AI cơ sở hạ tầng – lĩnh vực Meta đang đầu tư hàng tỷ USD để cạnh tranh trực tiếp với OpenAI và Google.

Trước đó, TechCrunch và Times of India dẫn nguồn tin nội bộ tiết lộ Meta từng tiếp cận Thinking Machines Lab để đề nghị mua lại công ty, song thương vụ không thành. Một số nguồn thậm chí cho rằng Meta đã đề nghị gói thù lao trị giá hơn 1 tỷ USD trong sáu năm để thu hút Tulloch và các nhân sự chủ chốt. Dù Meta phủ nhận con số này là “phi lý và không chính xác”, việc Tulloch rời startup và quay về Meta vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ của tập đoàn này trong cuộc đua nhân tài.

Thinking Machines Lab được thành lập vào đầu năm 2025, với mục tiêu phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể tùy chỉnh linh hoạt và thân thiện với người dùng doanh nghiệp. Chỉ trong vòng sáu tháng, công ty đã huy động được 2 tỷ USD vốn đầu tư, đạt định giá khoảng 12 tỷ USD – một con số hiếm thấy đối với một startup còn non trẻ. Sản phẩm nổi bật nhất của họ, nền tảng Tinker, cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh mô hình ngôn ngữ lớn mà không cần huấn luyện lại từ đầu, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành và điện toán.

Việc Tulloch ra đi, dù được mô tả là mang tính cá nhân, vẫn khiến cộng đồng công nghệ chú ý bởi nó phản ánh rõ áp lực cạnh tranh giữa startup và các “ông lớn” như Meta, Google, Microsoft hay Amazon – những tập đoàn có lợi thế tuyệt đối về tài nguyên, hạ tầng và dữ liệu. Một kỹ sư hàng đầu có thể được một startup trả lương vài triệu USD mỗi năm, nhưng ở các tập đoàn này, con số có thể gấp mười lần, kèm quyền truy cập vào hàng chục nghìn GPU và quy mô dữ liệu khổng lồ – những điều mà startup dù giàu vốn cũng khó sánh kịp.

