Masan Consumer muốn phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 22,5%

13-11-2025 - 15:51 PM | Thị trường chứng khoán

Masan Consumer lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện 22,5%.

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã: MCH) vừa công bố nghị quyết thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ thực hiện 1.000:225, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 225 cổ phiếu mới.

Masan Consumer muốn phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 22,5%- Ảnh 1.

Một số sản phẩm của Masan Consumer

Trước đó, ngày 3/11, Masan Consumer cũng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thu Hiền. Sau miễn nhiệm, bà Hiền đồng thời không còn kiêm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của công ty.

Ở chiều ngược lại, cổ đông sẽ tiến hành bầu ông Trương Nhật Quang làm Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029.

Được biết, ông Trương Nhật Quang sinh năm 1973, hiện đang là Luật sư Điều hành kiêm Giám đốc Công ty Luật TNHH YKVN (và các tổ chức hành nghề tiền thân của YKVN).

Trong diễn biến mới đây, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của MCH vào ngày 5/11/2025.

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 1,067 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 10.676,2 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết là Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Trước đó, cổ phiếu MCH của Masan Consumer bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 05/01/2017 với giá tham chiếu 90.000 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch niếm yết trên sàn HoSE vốn được cổ đông Masan Consumer thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đầu tháng 10/2025, Masan Consumer công bố nghị quyết về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ sàn UPCoM sang niêm yết tại HoSE trong quý IV/2025 hoặc Quý I-II/2026.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, MCH ghi nhận doanh thu thuần 7.516 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 19% về mức 1.698 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần 21.281 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận sau thuế giảm về còn 4.660 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu từ 33.500 - 35.500 tỷ đồng (tăng 10 - 15%), lợi nhuận sau thuế từ 7.300 - 7.800 tỷ đồng.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

